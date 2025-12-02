search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

„O să tot alergăm după același miraj”. Un cunoscut expert în fiscalitate explică pe înțelesul oricui la ce să ne așteptăm în 2026

0
0
Publicat:

Guvernul României a apelat la majorarea TVA și a altor taxe și impozite, iar în 2026 se va merge în aceeași direcție. În schimb, autoritățile au ratat ținta fixată pentru scăderea deficitului bugetar imens, cel mai mare din UE, respectiv pentru scăderea inflației. Cornelia Năstase, una dintre cele mai apreciate experte în consultanță fiscală, explică ce măsuri ar trebui luate pentru relansarea economică.

Taxele și impozitele vor continua să crească în 2026. FOTO: Pexels
Taxele și impozitele vor continua să crească în 2026. FOTO: Pexels

România are TVA și taxe mai mari din această vară, iar din 2026 va avea alte creșteri. Toate acestea nu au rezolvat însă problema deficitului imens și nici pe cel al inflației uriașe. De altfel, România este campioană europeană într-un clasament din care nicio țară nu ar vrea să facă, cel al statelor membre UE care stau cel mai rău la aceste capitole esențiale. În plus, măsurile împovărătoare ale Guvernului Bolojan au lovit în plin consumul, cunoscut ca motorul creșterii economice în state ca România, în care industria este aproape inexistentă.

Economistul Cornelia Năstase, expert în consultanță fiscală, consideră că problemele macroeconomice și structurale ale economiei românești nu pot fi rezolvate din pix cu creșteri de taxe. De altfel, spune experta, o consolidare durabilă nu începe cu majorarea cotelor, ci cu întărirea mecanismelor care lărgesc baza: conformare, digitalizare funcțională, controale pe risc, predictibilitate. Într-o postare pe Facebook, Cornelia Năstase explică unde greșește Guvernul Bolojan și care ar fi soluțiile ce s-ar impune, în situați României.

Măsurile guvernului nu au dus în jos inflația și deficitul

„Eșecul majorării TVA: Cine n-are economiști, să-și ia consultanți fiscali”, e titlul postării sale. Mai departe, Cornelia Năstase, care este și fondator și manager al uneia dintre cele mai mari companii românești din domeniu intră direct în subiect.

„Când a fost anunțată creșterea TVA de la 19% la 21% (și comasarea cotelor reduse într-una singură de 11%), argumentul a fost simplu: statul are nevoie de bani rapizi, iar TVA e robinetul cel mai la îndemână. Măsurile au intrat în vigoare la 1 august 2025. Numai că realitatea din teren a făcut ce face mereu economia când e împinsă prea tare: a reacționat. Iar cifrele oficiale arată bumerangul. INS confirmă că, imediat după majorare, consumul a scăzut: în august 2025 cu aproximativ 4% față de august 2024, iar în septembrie cu încă 2% an pe an. Cu alte cuvinte, românii au plătit mai mult pe coșul zilnic, dar au cumpărat mai puțin. Încasările din TVA nu au explodat, ci au început să șchioapete — inclusiv cu scăderi de venituri bugetare față de luna precedentă, exact pentru că baza de consum s-a subțiat”, spune experta.

În opinia sa, cei care au luat decizia creșterii taxelor nu au apelat la expertiza unor consultanți fiscali.

„Dacă ar fi fost întrebat un consultant fiscal la luarea deciziei, iată ce ar fi spus: TVA este o taxă indirectă cu incidență finală predominant asupra consumatorului. Când veniturile reale sunt sub presiune, când creditul e scump și când anticipațiile inflaționiste sunt ridicate, o creștere de TVA operează ca un impuls pro-ciclic: împinge în jos consumul exact în momentul în care economia are nevoie de stabilitate a cererii. Rezultatul poate fi paradoxal – nu pentru că ar fi misterios, ci pentru că a fost ignorată condiția de bază: venitul bugetar = cotă × bază. Ori, dacă baza scade suficient, câștigul de cotă devine iluzoriu. Este diferența dintre a colecta «mai mult pe unitate» și a colecta «mai mult în total». Asta e lecția clasică pe care o tot ignoră decidenții: TVA e o taxă pe consum. Când ridici taxarea, dar consumul cade, ai rezolvat deficitul doar pe hârtie”, explică Cornelia Năstase.

Citește și: Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General: „Ucrainenii le folosesc, noi nu”

Scade cosumul, românii sărăcesc

Ea mai amintește un adevăr bine știut, dar de care guvernul nu a ținut deloc cont. Creșterea TVA lovește în cetățenii cu venituri medii și mici. Iar România, conform datelor oficiale ale Eurostat, este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți săraci.

Cornelia Năstase. FOTO: Facebook
Cornelia Năstase. FOTO: Facebook

Și mai e ceva important de spus aici: TVA este o taxă regresivă. Adică lovește proporțional mai tare în cei cu venituri mici și medii. Șocul nu se vede doar în statistici, se vede în comportament: amânări, reduceri de cheltuieli, „tăiat de pe listă”. Iar când gospodăriile își frânează consumul, frânează și economia. De asta eu spun așa: problema fiscalității României nu este nivelul taxelor în sine, ci pragul de suportabilitate. Poți să ai taxe mici, dar dacă le crești brusc într-un context de inflație, credite scumpe și salarii care nu țin pasul, ajungi la aceeași concluzie: oamenii nu mai pot duce. Și atunci statul nu colectează mai mult. Colectează mai puțin, dar cu mai multă frustrare socială la pachet”, adaugă Cornelia Năstase.

Ce ar fi de făcut

Guvernul ar avea alte soluții, dar pare preferă să mergă în continuare pe creșterea taxelor. De altfel, începând cu 1 ianuarie, impozitele pentru locuințe vor crește cu 80%, ceea ce va da o lovitură dură celor cu venituri scăzute. Alte impozite care vor crește din 2026 sunt cele pentru proprietarii de mașini, iar tot mai mulți experți susțin că o nouă creșterea a TVA ar fi inevitabilă în lunile următoare. Cornelia Năstase este convinsă că soluțiile se află în altă parte.

„O consolidare durabilă nu începe cu majorarea cotelor, ci cu întărirea mecanismelor care lărgesc baza: conformare, digitalizare funcțională, controale pe risc, predictibilitate. Abia după ce ai o bază care nu se evaporă ca gheața pe grătar, poți discuta despre cote mai mari fără a produce efecte adverse.Și dacă nu schimbăm ordinea logică: reformă de colectare, eficiență administrativă, apoi discuția despre cote, o să tot alergăm după același miraj: «mai punem un punct de TVA și se rezolvă». Nu se rezolvă”, punctează Cornelia Năstase.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
fanatik.ro
image
„Armata” UMB a muncit de 1 Decembrie: sute de oameni în punctul critic Tișița. Încă cel puțin 35 de kilometri din autostrada A7 vor fi gata în 2025
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea muzicii! A murit Rodica Grigore, cântăreața de muzică populară 😢
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Vechimea în agricultură de dinainte de 1990 ar putea fi recunoscută la pensie. Ce prevede noua propunere legislativă
playtech.ro
image
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se întâmplă în interior
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Amenzi absout uriașe. Ce este interzis acum să faci în relația cu funcționarii publici
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!