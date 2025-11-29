Va ataca Rusia România și UE? Fostul șef al Armatei Române rupe tăcerea: „Există altă amenințare mai mare pentru noi”

Vladimir Putin i-a ironizat pe europeni și a afirmat că poate să dea în scris că Rusia nu va ataca pe nimeni, însă promisiunile sale sunt întâmpinate cu neîncredere. Fostul șef al Armatei Române, generalul (r) Ștefan Dănilă explică, pentru „Adevărul”, care este probabilitatea unui conflict deschis între NATO și Rusia, dar și care ar putea fi țintele rușilor.

Vladimir Putin încearcă să convingă o lume întreagă că Rusia este o țară pașnică, chiar în timp ce rachetele și dronele sale fac ravagii în Ucraina. Liderul de la Kremlin i-a ironizat pe omologii săi europeni și a spus că ideile lor nu țin cont de regulile elementare ale diplomației și că ar trebui transpuse în limbaj diplomatic, pentru a fi discutate serios cu Rusia. Cel mai important, însă, el a dat asigurări că Rusia nu va ataca pe nimeni și a afirmat că este dispus să dea în scris aceasta.

Putin, sfidător cu europenii

„Una este, în general, să spunem că Rusia nu va ataca Europa. Pentru noi, acest lucru sună ridicol, chiar așa este. Nu am avut niciodată intenția să facem acest lucru, dar, dacă vor să audă acest lucru de la noi, bine, vom pune totul în scris. Nu este nicio problemă”, a spus Putin, într-o conferință de presă susținută la Bișkek.

Departe de a convinge, declarațiile sale sunt însă privite cu rezervă de mulți experți. Reproșul care i se face lui Putin este că și înainte de a ataca Ucraina a transmis că nu are în plan nicio ofensivă, dar s-a contrazis singur în realitate.

Pe de altă parte, directori de servicii intelligence, analiști militari și geopolitici din tot mai multe țări, dar și politicieni suspectează Federația Rusă că ar pregăti un mare război contra NATO. Există, totuși, o contradicție, cel puțin aparentă, remarcată de alți experți, de către cei care în general nu cred că Rusia ar avea în plan să pornească un război.

O Rusie care nu reușește să treacă de rezistența unei țări cu populație medie cum e Ucraina, a cărei armată este înarmată preponderent cu arme sovietice de generație veche nu ar avea nicio șansă într-o confruntare directă cu NATO, cu atât mai mult cu cât rușii au suferit pierderi importante. Estimările arată că armata Rusiei a pierdut între 500.000 și un milion de militari în război, dar și foarte multă tehnică militară și arme importante. În același timp, economia Rusiei încetinește și susține tot mai greu un război cum e cel cu Ucraina, ceea ce ar trebui să însemne că unul cu NATO ar fi de-a dreptul imposibil de susținut.

„Adevărul” apelează la expertiza generalului (r) Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General al Armatei Române, cel care s-a aflat practic în fruntea armatei române, în perioada 1 ianuarie 2011 - 1 ianuarie 2015.

Ce urmărește Federația Rusă

Pornind de la prezent, generalul Ștefan Dănilă spune că nu vede indicii ale unui război iminent între Rusia și NATO, în viitor. Asta nu înseamnă însă că Moscova nu urmărește cu atenție tot ceea ce se întâmplă în statele membre ale alianței și că nu caută să provoace le probleme. Totuși, declanșarea unui război cu mijloace convenționale este puțin probabil, chiar dacă Rusia hărțuiește aceste țări. Cele mai expuse, în acest caz, sunt statele baltice, crede generalul.

„Federația Rusă tinde să revină la influența pe care o avea Rusia în fosta Uniunea Sovietică. Adică statele foste sovietice sunt văzute încă și acum ca state surori. România nu este în această situație, pentru că nu am fost membri ai fostei Uniuni Sovietice. Însă cu siguranță că și-ar dori să își recapete influența pe care o avea în această zonă a Europei, practic jumătate de continent, inclusiv în România”, spune generalul Ștefan Dănilă.

Republica Moldova și Ucraina se află în pericol

Cele mai expuse sunt de departe statele care s-au aflat în componența fostei Uniuni Sovietice, iar asta înseamnă că situația Republicii Moldova s-ar putea complica într-un viitor nu foarte îndepărtat. Republica Moldova ar fi la fel de tentată pentru ruși ca și Ucraina, cu deosebirea că Chișinăul nu ar putea opune o rezistență acerbă, așa cum fac ucrainenii. Deocamdată, însă, Federația Rusă se concentrează pe Ucraina, iar opoziția Kievului ajută enormă Republica Moldova.

„Dacă ne amintim de discursul lui Putin din 2022, vorbea despre Ucraina și despre Republica Moldova ca fiind parte a Rusiei sau state surori. Și a vorbit despre frații din Republica Moldova și Ucraina. Noi, România, nu suntem acolo. Adică, dacă ne uităm, statele baltice sunt mai expuse decât România. Ele au făcut parte din Uniunea Sovietică și ele au mult mai mulți etnici ruși decât are România. În republicile baltice, influența Federației Ruse sau influența sovietică încă se mai resimte, cel puțin în anumite grupuri. Este drept, vorbim de grupuri destul de restrânse, dar important este că încă aceasta se resimte. România nu a fost parte a Uniunii Sovietice, aici se vorbește altă limbă și nici nu sunt prea mulți etnici ruși aici. Avem o minoritate rusă mică și nu avut niciun fel de probleme cu statul român, nici statul român cu ea. Așa că nu văd motivul pentru care Federația Rusă ar dori să declanșeze o agresiune militară împotriva României. În schimb, acțiune ostile față de România, da, dar de altă natură decât un atac militar direct”, adaugă generalul Ștefan Dănilă.

Cel mai prost scenariu pentru România

Pentru România, cel mai prost scenariu ar fi cel în care Ucraina ar fi învinsă și ocupată de trupele Federației Ruse, consideră generalul.

„Există altă amenințare mai mare pentru noi. Cel mai prost scenariu pentru România este cel în care Ucraina ar fi ocupată de Federația Rusă. Vorbesc de scenariul în care Ucraina ar fi sub controlul Federației Rusă și s-ar instala acolo baze rusești. Ucraina ar fi ostilizată împotriva României, iar Federația Rusă, după ce ar instala un guvern marionetă, i-ar pune pe ucraineni să ne hărțuiască. Nici măcar nu ar mai trebui să facă rușii pe față acest lucru, s-ar folosi de ucraineni. Sigur, România nu cred că ar fi atacată direct. Dar ne-ar putea afecta acele acțiuni destabilizatoare dinspre Ucraina și dinspre Moldova. Pentru că dacă Ucraina ar cădea și ar ajunge sub control rusesc, automat și Republica Moldova ar fi victimă sigură și ar intra foarte ușor sub controlul Federației Rusă”, mai spune generalul Ștefan Dănilă.

Riscul ca toate acestea să se întâmple poate fi considerat unul mare. Federația Rusă are inițiativa pe front, iar Ucraina rezistă tot mai greu. Acesta este motivul principal pentru care România trebuie să susțină Ucraina și să o ajute exact ca și până acum, susține generalul Ștefan Dănilă.

„Există un risc foarte mare ca ceea ce am spus anterior să se întâmple. România este de partea Ucrainei și așa este corect din toate punctele de vedere. Și România este de partea Ucrainei pentru că riscul foarte mare este ca Federația Rusă să aibă controlul total al Ucrainei, ceea ce pentru noi nu ar fi deloc bine”, subliniază generalul Dănilă.

De ce e puțin probabil un atac militar asupra României

În ce privește un viitor atac direct al Federației Ruse asupra României, generalul spune că este o ipoteză foarte puțin probabilă. Totuși, de-a lungul istoriei s-a dovedit că niciun scenariu aparent imposibil nu este exclus în totalitate.

„Pentru că se tot vorbește că Federația Rusă ne-ar putea ataca, eu aș spune că depinde și foarte mult cum ne-ar ataca. Într-adevăr, totul depinde foarte mult la ce ne gândim. Ne gândim la o invazie terestră, ne gândim la atacuri cu drone, ne gândim la atacuri aeriene sau atacuri cu rachete, ne gândim la destabilizare, acțiuni destabilizatoare. Este foarte diferit scenariul, totul în funcție de ce ne așteptăm. O invazie terestră, din punctul meu de vedere, este un fantasm. Adică nu poate fi imaginată și nu văd care ar fi scopul pentru așa ceva. Nu are niciun interes vital Federația Rusă să invadeze România și ar avea mai multe de pierdut decât de câștigat. Atenție, în Ucraina Federația Rusă a avut un interes vital să nu piardă controlul acestei țări, lucrurile sunt diferite. Iar acolo a fost clar de la început că Rusia nu va accepta să piardă controlul Ucrainei și să vadă această țară în NATO. România nu este chiar de interes vital pentru Putin și Federația Rusă”, încheie generalul Ștefan Dănilă.