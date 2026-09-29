Guvernul face precizări în scandalul gazelor americane: „Nu comentăm informații provenite din surse sau speculații”

Guvernul României neagă că la nivelul Cancelariei premierului ar fi avut loc discuții cu ambasadoarea SUA, Kimberley Guilfoyle, și precizează că nu a fost aprobat niciun document privind achiziția de gaze naturale lichefiate (GNL).

Guvernul României Foto: Gov.ro

„Nu comentăm informații provenite din surse sau speculații. La nivelul Cancelariei Prim-ministrului României nu a existat nicio discuție cu doamna ambasador Kimberley Guilfoyle”, a transmis Guvernul.

Executivul precizează că, în ceea ce privește reprezentarea diplomatică a SUA în România, interlocutorul oficial este ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

În privința necesarului de gaze, Guvernul afirmă că producția onshore acoperă în prezent peste 80% din consumul intern al României. Odată cu intrarea în exploatare a proiectului Neptun Deep, începând de anul viitor, producția de gaze a României ar urma să se apropie de dublare, potrivit Știrile ProTv.

Potrivit Executivului, acest lucru va permite acoperirea integrală a consumului intern și transformarea României într-un exportator net de gaze.

„La nivelul Guvernului României nu a fost aprobat niciun document care să angajeze România în achiziții de GNL. Eventualele poziții exprimate de alți actori nu reprezintă poziția oficială a Guvernului României”, se mai arată în comunicat.

Guvernul spune că România poartă un dialog cu Statele Unite pentru consolidarea parteneriatului în vederea dezvoltării infrastructurii necesare Coridorului Vertical. Obiectivul este interconectarea rețelei de gaze din România cu cele ale altor țări și transportul gazelor prin infrastructura Coridorului Vertical la tarife competitive, pentru diversificarea aprovizionării regiunii.

Ce a scris Wall Street Journal

The Wall Street Journal a publicat un material care citează o persoană prezentă la o cină organizată în luna martie la Atena, la care au participat oficiali greci și americani.

Potrivit publicației americane, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi avut un schimb de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. În timpul discuției, diplomata ar fi făcut referire la situația politică din România și la prăbușirea iminentă a guvernului condus de Ilie Bolojan.

Kimberly Guilfoyle, ambasador SUA în Grecia Foto: Instagram @kimberlyguilfoyle

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus Guilfoyle, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora le-ar fi fost relatat incidentul, citate de The Wall Street Journal.

Guilfoyle, fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., numită în funcția de ambasador anul trecut, a făcut declarațiile pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale organizate la Ambasada SUA din Atena. La eveniment au participat zeci de persoane, inclusiv politicieni, membri ai personalului ambasadei și militari.

Ziarul american Financial Times a relatat, la rândul său, despre declarațiile controversate ale ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care a sugerat că Statele Unite ar putea înlătura guverne, făcând referire la Grecia și la criza politică din România.

După cina de la Ambasada SUA din Atena, Kimberly Guilfoyle a venit la București și s-a întâlnit, la sfârșitul lunii martie, cu lideri ai PSD, printre care Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Financial Times precizează că nu este clar dacă ambasadoarea i-a sfătuit pe social-democrați să se retragă din coaliția de guvernare.

Plângere penală pentru trădare

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a catalogat relatările jurnaliștilor Wall Street Journal ca fiind extrem de grave și a depus o plângere penală pentru trădare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat luni, 28 septembrie, că ar fi discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre încheierea unor contracte de gaze de către România. Liderul social-democrat a susținut că rolul său nu este de a încheia astfel de contracte și a respins acuzațiile privind o posibilă legătură între întâlnirea cu diplomata americană și căderea Guvernului Bolojan.

Liderul PSD a reafirmat că susține parteneriatul strategic dintre România și SUA, precum și apartenența României la Uniunea Europeană. În același timp, el a criticat actuala guvernare, pe care a descris-o drept „cel mai antiamerican guvern de la Revoluție încoace”, susținând că România are nevoie de un Executiv care să readucă relația cu Washingtonul „pe făgașul normal”.