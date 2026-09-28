 Scandalul întâlnirii cu Kimberly Guilfoyle. Grindeanu îi cere Oanei Țoiu să clarifice situația cu ambasadorul SUA. Precizările ministrului de Externe | adevarul.ro
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Video Scandalul întâlnirii cu Kimberly Guilfoyle. Grindeanu îi cere Oanei Țoiu să clarifice situația cu ambasadorul SUA. Precizările ministrului de Externe

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat luni că ar fi discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre încheierea unor contracte de gaze de către România și a îndemnat-o pe pe Oana Ţoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe, să îl invite pe ambasadorul SUA la Bucureşti pentru clarificări.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat luni, 28 septembrie, că ar fi discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre încheierea unor contracte de gaze de către România. Liderul social-democrat a susținut că rolul său nu este de a încheia astfel de contracte și a respins acuzațiile privind o posibilă legătură între întâlnirea cu diplomata americană și căderea Guvernului Bolojan.

Grindeanu a spus că nu consideră că a fost suficient de explicit în declarațiile sale anterioare, după ce întâlnirea și acuzațiile privind implicarea SUA au fost asociate cu moțiunea de cenzură care a dus la înlăturarea Guvernului Bolojan. El a susținut că Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin votul parlamentarilor și a pus schimbarea guvernului pe seama nemulțumirii românilor față de direcția în care merge țara.

„Rolul meu nu e să închei contracte și nici nu am discutat despre acest lucru, dar poate că nu am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văzut că acest lucru e legat de moțiunea de cenzură. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români, care au spus că țara merge într-o direcție greșită și că guvernează prost”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a criticat în același timp actuala putere, acuzând-o că a afectat relațiile comerciale construite de România în ultimii ani și respingând acuzațiile potrivit cărora el sau alți politicieni ar fi acționat împotriva intereselor țării.

„Eu m-am săturat de acești măscărici, care au distrus toate relațiile comerciale construite de România cu efort în ultimii ani. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând minciuni și plângeri penale absurde pentru trădare”, a afirmat președintele PSD.

Liderul PSD a reafirmat că susține parteneriatul strategic dintre România și SUA, precum și apartenența României la Uniunea Europeană. În același timp, el a criticat actuala guvernare, pe care a descris-o drept „cel mai antiamerican guvern de la Revoluție încoace”, susținând că România are nevoie de un Executiv care să readucă relația cu Washingtonul „pe făgașul normal”.

„Eu susțin parteneriatul strategic cu SUA, la fel cum susțin apartenența noastră la UE. Este regretabil că a ajuns la putere în aceste luni cel mai antiamerican guvern de la Revoluție încoace. Asta demonstrează că avem nevoie urgent de un guvern care să repună relația cu SUA pe făgașul normal”, a adăugat Grindeanu.

Grindeanu îi cere Oanei Țoiu să-l invite pe ambasadorul SUA la București

Președintele PSD i-a transmis ministrului interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, să îl invite pe ambasadorul SUA la București pentru a clarifica acuzațiile privind presupusa implicare a Statelor Unite în schimbarea Guvernului Bolojan.

Grindeanu a susținut că eventualele nelămuriri privind întâlnirea sa cu ambasadoarea SUA și afirmațiile apărute ulterior ar trebui lămurite instituțional, printr-o discuție între ministrul român de Externe și ambasadorul american. El a spus că nu consideră că un ambasador poate decide dacă un guvern rămâne sau nu la putere și a cerut ca situația să fie clarificată direct, în locul disputelor publice.

„Nu am ce să comentez în plus faţă de ceea ce am spus până acum. Nu vine nici un ambasador să spună dacă un guvern pică sau nu. Dar dacă are neclarităţi USR-ul sau dacă are neclarităţi altcineva, nu vrea doamna Ţoiu, ministru de Externe, să-l cheme pe domnul ambasador la o discuţie şi să clarifice? Ca să închidem tot acest tam-tam”, a afirmat Sorin Grindeanu.

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Liderul PSD a insistat că o astfel de discuție ar permite clarificarea acuzațiilor privind implicarea americană și a îndemnat-o pe Oana Țoiu să îi ceară ambasadorului SUA explicații despre aceste afirmații.

„Nu vreţi să discutăm instituţional? Să-l cheme doamna Ţoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: domnule, cum vă permiteţi să faceţi aşa ceva? Şi să nu vă mai luaţi după tot felul de prostii, dumneavoastră din presă? Nu vreţi să discutăm instituţional? O îndemn pe doamna Ţoiu să facă acest lucru!”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă ancheta realizată de ziarul american este falsă, Grindeanu a răspuns: „În ceea ce mă priveşte pe mine, nu s-a discutat aşa ceva”.

Precizările făcute de Oana Țoiu

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, a declarat la rândul său că vizita în România a ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a fost în afara unui mandat de negociere sau în relație cu instituțiile statului român.

„A fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat. Subiectul din spațiul public și anume Coridorul Vertical, aici noi am declarat de fiecare dată care este formatul negocierilor și poziția României”, a declarat Oana Țoiu, într-o conferință de presă.

Ea a subliniat faptul că „negocierile oficiale se poartă în cadru oficial”.

„Negocierile oficiale se poartă în cadru oficial. În relație cu România, pentru discuțiile oficiale privind piața de energie, potențiale achiziții de piață de energie sau proiecte logistice, persoanele care au avut acest mandat de-a lungul timpului în care noi am discutat au fost: Secretarul de Stat pentru Energie Chris Wright, cu care de-a lungul timpului România a avut peste ouă, trei întâlniri bilaterale, una dintre ele a fost și cu prezența președintelui Nicușor Dan, ne-am întâlnit împreună cu secretarul de stat Chris Wright în Croația, în marja summit-ului, inițiativa celor trei mări și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. În ceea ce privește participarea la formate de tip evenimente de afaceri, afaceri, cine de lucru s-au sub format privat – aici, orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal”, a mai spus Oana Țoiu, adăugând totodată că „mandatele formale de negocieri în dreptul statului român pornesc de la ministerele de linie, au nevoie de avizul Ministerului Afacelor Externe și de aprobarea premierului României”.

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De unde a pornit scandalul privind implicarea SUA în căderea Guvernului Bolojan

Scandalul a izbucnit după ce publicația americană The Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat, în cadrul unei discuții din luna martie, că Washingtonul ar fi avut un rol în căderea Guvernului Bolojan.

Potrivit relatărilor, afirmațiile ar fi fost făcute într-o discuție cu ministrul grec al Energiei și ar fi vizat inclusiv posibilitatea ca SUA să provoace schimbarea altor guverne din regiune. Adevărul a precizat anterior că relatarea se bazează pe mărturia unei persoane care a participat la cină și pe informațiile oferite de alte persoane cărora le fusese relatat episodul.

Informațiile au generat reacții politice în România. Sorin Grindeanu și George Simion au negat implicarea SUA în demiterea Guvernului Bolojan, iar deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat plângeri penale pentru trădare împotriva lui Grindeanu, Simion și Bogdan Ivan.

Într-o reacție anterioară, Grindeanu a spus că discuțiile purtate cu Kimberly Guilfoyle au vizat proiecte energetice regionale și, mai precis, Coridorul Vertical de gaze, negând că ar fi fost abordată o intervenție politică în România.

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