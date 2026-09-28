 Ambasadorul SUA, prima reacție după dezvăluirile WSJ despre Guvernul Bolojan: „Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură” | adevarul.ro
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Ambasadorul SUA, prima reacție după dezvăluirile WSJ despre Guvernul Bolojan: „Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”

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Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a reacționat la informațiile publicate de The Wall Street Journal despre o presupusă implicare a Washingtonului în schimbarea Guvernului Bolojan. „România trebuie să rezolve singură” această situație, a transmis diplomatul american, subliniind că „democrația poate fi complicată”.

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg Foto: Ambasada SUA la București

Darryl Nirenberg a declarat luni, 28 septembrie, la Constanța, că Statele Unite își exprimă „deplina încredere în democrația din România” și în capacitatea instituțiilor române de a gestiona situația politică internă.

„Pot spune că, încă de la începutul problemelor interne cu care s-a confruntat acest guvern, Statele Unite și-au exprimat deplina încredere în democrația din România și în capacitatea acesteia de a rezolva această situație, precum și celelalte provocări care vor apărea. Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”, a spus ambasadorul SUA la București, potrivit Digi 24.

Diplomatul american a subliniat că democrația presupune uneori procese complicate.

„Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem”, a afirmat Darryl Nirenberg.

Ce a scris Wall Street Journal despre Kimberly Guilfoyle

Declarațiile ambasadorului vin după un articol publicat de The Wall Street Journal, care citează o persoană prezentă la o cină organizată în luna martie la Atena, la care au participat oficiali greci și americani.

Potrivit publicației americane, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi avut un schimb de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. În timpul discuției, diplomata ar fi făcut referire la situația politică din România și la prăbușirea iminentă a guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus Guilfoyle, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora le-ar fi fost relatat incidentul, citate de The Wall Street Journal.

Oana Ţoiu, despre dezvăluirile Wall Street Journal: A fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, 28 septembrie, că vizita ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în România a avut loc în cadrul unui eveniment al mediului de afaceri și în afara unui mandat oficial de reprezentare sau de negociere în relație cu instituțiile statului român.

„În ceea ce privește vizita ambasadoarei SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public”, a transmis Oana Țoiu.  

Ministrul a precizat că reprezentarea oficială a pozițiilor Statelor Unite în relația cu instituțiile române îi revine ambasadorului SUA la București.

„Unul dintre ele ține de reprezentare oficială a punctelor de vedere ale Statelor Unite ale Americii în legătură cu reprezentanții instituționali din România și mandatul de reprezentare al Statelor Unite ale Americii este acordat ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg, sigur că am vorbit cu dumnealui în aceste zile”, a spus Oana Țoiu.


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