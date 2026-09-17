Fritz deschide ușa către PSD în negocierile pentru noul Guvern: „Suntem pregătiți să găsim puncte de compromis”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat joi seara că formațiunea îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și va participa la negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Fritz a precizat că USR este pregătit să găsească puncte de compromis inclusiv cu PSD, ale cărui voturi ar putea fi decisive pentru trecerea unui guvern minoritar.

Liderul USR Domnici Fritz Foto: Mediafax

„Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui”, a transmis Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul USR susține că viitorul Executiv trebuie să vină cu reforme și cu măsuri pentru reducerea cheltuielilor statului, dar și pentru îmbunătățirea serviciilor publice.

„Cetățenii sunt obosiți și revoltați de incapacitatea statului de a livra o viață mai bună. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor și mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupția”, a declarat Fritz.

Cu privire la negocierile pentru susținerea Guvernului, liderul USR a admis că formarea unei majorități parlamentare nu va fi ușoară.

„Nu va fi ușor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu. Dacă nu vom reuși, dacă cei care au declanșat această criză nu-și vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetățeni”, a transmis președintele USR.

Nicușor Dan a anunțat, joi, 17 septembrie după consultările cu partidele parlamentare, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele a explicat că acesta a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor, dar a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate parlamentară conturată.