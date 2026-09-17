Mesajul lui Nicușor Dan după ce Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea: „Va avea o sarcină dificilă”

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, un mesaj după ce Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier. Șeful statului a vorbit despre criza politică prelungită, negocierile purtate cu partidele și dificultățile pe care le va avea de gestionat premierul desemnat în încercarea de a forma un nou Guvern.

Președintele Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit că au trecut mai mult de patru luni de la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură și că, în această perioadă, au avut loc sute de ore de discuții cu partidele politice.

„Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză”, a declarat Nicușor Dan.

„Am văzut la partide multă preocupare electorală”

Președintele a criticat modul în care s-au desfășurat negocierile politice și a spus că a observat mai multă preocupare pentru interesele electorale decât pentru interesul național.

„O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național”, a afirmat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a relatat și o discuție privată avută cu unul dintre liderii de partid.

„Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră”, a spus șeful statului.

„România are nevoie de guvern”

De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că formarea unui guvern este necesară pentru adoptarea unor decizii importante, inclusiv în ceea ce privește rectificarea bugetară și bugetul.

„România are nevoie de guvern-rectificare, buget-sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața, și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern”, a declarat președintele.

Șeful statului a explicat și de ce a ales să-l propună pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, în condițiile în care nu există încă o majoritate parlamentară conturată.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre experiența europeană a lui Siegfried Mureșan, pe care o consideră relevantă pentru funcția de premier.

„Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție”, a afirmat Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan a acceptat propunerea președintelui pentru funcția de premier, urmând să înceapă negocierile pentru formarea Guvernului și obținerea sprijinului necesar în Parlament.

La finalul mesajului, președintele Nicușor Dan a avertizat că misiunea lui Siegfried Mureșan nu va fi una ușoară.

„Dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat, și public, și azi, la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă”, a spus președintele. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a declarat șeful statului.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan vine după consultările de la Palatul Cotroceni, în urma cărora nu s-a conturat o majoritate parlamentară pentru susținerea unui nou Guvern. Premierul desemnat va trebui să negocieze cu partidele pentru formarea Cabinetului și să obțină votul de învestitură al Parlamentului.