Admitere la școlile MAI 2026: 3.640 de locuri scoase la concurs. Înscrierile au început. „În mediul rural avem deficit și de 50%”

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a dat startul unei noi sesiuni de admitere în școlile postliceale din subordine. Sunt scoase la concurs 3.640 de locuri, mai multe decât în sesiunea precedentă.

Școlile de poliție au cu peste 500 locuri disponibile mai mult decât în sesiunea precedentă Foto: scoaladepolitie.ro

Începând din 15 septembrie, candidații s-au putut înscrie pentru școlile care pregătesc viitori agenți de poliție, agenți de poliție de frontieră, subofițeri de jandarmi și subofițeri de pompieri și protecție civilă.

Informațiile sunt prevăzute în Dispoziția DGMRU nr. II/12308 din 14 septembrie 2026, publicată de MAI, împreună cu anexele privind locurile, calendarul, recrutarea și desfășurarea concursului.

2.490 de locuri la poliție și poliția de frontieră

Locurile scoase la concurs pentru sesiunea 2026 sunt cu peste 700 mai multe decât în sesiunea precedentă. Cele mai multe revin armei Poliție – 2.150, urmate de Jandarmerie – 850, Poliția de Frontieră – 340 și Pompieri și Protecție Civilă – 300. Cele mai multe locuri în plus comparativ cu sesiunea precedentă sunt la școlile de agenți de poliție – cu 510 mai multe. Poliția de Frontieră și Jandarmeria au și acestea câte 100 de locuri în plus, doar arma Pompieri rămânând la aceleași cifre de școlarizare.

Pentru formarea agenților de poliție sunt disponibile, în total, în această sesiune 2.150 de locuri la cele două școli ale Poliției Române - Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca.

Pentru Poliția de frontieră, agenții fiind școlarizați la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea, sunt scoase la concurs 340 de locuri, repartizate astfel:

- 312 - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

- 15 - Inspectoratul General pentru Imigrări;

- 3 - Direcția Generală de Protecție Internă;

- 10 - Direcția Generală pentru Protecție Internă / structurile prevăzute în anexă.

Înscrierea pentru locurile de agenți de poliție, arma Poliția de Frontieră, se face prin HUB-ul MAI, spre deosebire de candidații pentru Poliția Română, care transmit cererea către structura de recrutare.

Pentru viitorii subofițeri de jandarmi sunt disponibile 850 de locuri, la două școli: Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani - 450 de locuri (426 pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, 4 pentru Direcția Generală de Protecție Internă; 4 pentru Inspectoratul General de Aviație; 1 pentru Departamentul pentru Situații de Urgență; 10 pentru Serviciul de Protecție și Pază; 5 pentru Serviciul de Informații Externe); Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni - 400 de locuri.

La Fălticeni locurile sunt împărțite astfel: 393 pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române; 3 pentru Direcția Generală de Protecție Internă; 4 pentru Inspectoratul General de Aviație.

Cei care vor să devină pompieri au la dispoziție, în această sesiune, 300 de locuri disponibile la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești. Candidații admiși vor fi pregătiți pentru cariera în structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Când și unde se fac înscrierile

Sesiunea de înscrieri a început în 15 septembrie 2026. Pentru majoritatea candidaților, cererea-tip de înscriere și, după caz, consimțământul pentru solicitarea cazierului judiciar se transmit exclusiv electronic către structura de recrutare (candidatul se adresează structurii de resurse umane a Poliției corespunzătoare domiciliului/reședinței), până la 4 octombrie 2026, ora 23:55. Dosarul de recrutare trebuie ulterior completat până la 21 octombrie 2026.

Pentru candidații la Poliția de Frontieră și Jandarmerie înscrierea se face prin platforma HUB de servicii a MAI, iar documentele necesare pentru constituirea dosarului trebuie depuse până la 21 octombrie 2026, potrivit calendarului oficial al sesiunii.

Când și unde se susțin probele

Concursul se desfășoară pe mai multe etape. Primele probe sunt evaluarea psihologică și examinarea medicală, perioada fiind 16 septembrie – 21 octombrie

În perioada 28 octombrie – 4 noiembrie este evaluată performanța fizică, probele fizice fiind susținute în centrele zonale de selecție, conform arondării stabilite de MAI, indiferent de școala pentru care a optat candidatul.

În 7 noiembrie are loc proba de evaluare a cunoștințelor, care se susține la școala pentru care candidatul a optat. O pot susține doar candidații care au promovat proba fizică.

În perioada 11 noiembrie – 11 decembrie are loc examinarea medicală finală, iar până la 21 decembrie trebuie afișate rezultatele finale ale admiterii, la sediile unităților de învățământ și pe site-urile acestora.

De frica războiului, tinerii nu se mai bulucesc la Şcoala de Poliţie. Câţi s-au înscris la sesiunea din aprilie

Concursul are două probe propriu-zise: evaluarea performanței fizice (probă eliminatorie, rezultatul fiind exprimat prin note de la 5 la 10 sau „Nepromovat”; nota minimă pentru promovare este 5) și proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor (este notată de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5).

Cine se poate înscrie

Candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții de bază pentru a se putea înscrie în competiție: cetățenie română și domiciliu în România; cunoașterea limbii române; capacitate deplină de exercițiu; apt medical, fizic și psihologic; minimum 18 ani sau împlinirea vârstei de 18 ani în anul admiterii; diplomă de bacalaureat; comportament corespunzător; lipsa antecedentelor penale, cu excepțiile prevăzute de lege; să nu fie în curs de urmărire penală ori judecată; să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat raporturile de muncă din motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică.

Pentru școlile de poliție nu există limită maximă de vârstă, în schimb pentru școlile militare de jandarmi candidatul trebuie să aibă cel mult 27 de ani în anul admiterii.

MAI prevede, de asemenea, condiții privind tatuajele, media la purtare din timpul liceului, situația disciplinară și alte criterii specifice, care pot fi consultate pe site-ul MAI – Instituții de învățământ/formare profesională

dosare.

Dosarul de recrutare conține, între altele: actul de identitate; certificatul de naștere; documentele medicale solicitate; documentele privind cazierul judiciar; declarațiile prevăzute în procedură; curriculum vitae; diploma de bacalaureat; foaia matricolă; autobiografia; tabelul privind membrii familiei; fotografie color; documentele suplimentare solicitate în funcție de situația candidatului.

Lista completă și modelele documentelor sunt publicate de MAI în anexele oficiale ale sesiunii 2026.

„În continuare suntem într-un deficit istoric”

Deși MAI scoate la concurs în această sesiune cu peste 500 de locuri mai mult decât în sesiunea precedentă, în cazul Poliției nu se va acoperi, dacă se ocupă toate, deficitul din sistem, spune liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica.

„Noi vorbim despre această cifră ca fiind cifra maximă disponibilă pentru școlarizare, adică aceasta este capacitatea administrativă a instituțiilor de învățământ care formează polițiști pentru sistem. Noi, în continuare, suntem într-un deficit istoric pe care îl avem la toate armele din minister”, a precizat Andreica, pentru „Adevărul”.

Dacă sunt luate în calcul organigramele existe, care nu sunt adaptate la situația operativă existentă, susține liderul de sindicat, deficitul este de aproximativ 26%.

„Celălalt deficit, deficitul real pe care îl avem, probabil că înseamnă undeva la 35-40% (...). Și aici este foarte simplu de indicat, că toată lumea întreabă: dar de ce trebuie așa de mulți polițiști? De unde lipsesc așa de mulți polițiști? Păi ajunge doar să ne uităm în județe, în mediul rural, unde avem o patrulă care trebuie să acopere 17 sate. Deci orice se întâmplă pe raza a 17 sate, intervine acea unică și singură patrulă de poliție. Dacă avem și un caz de violență domestică, unde e de audiat persoană, de montat brățară, de condus la secție și așa mai departe, acea patrulă timp de două, trei ore este scoasă din teren. (...) Aici, în mediul rural, avem deficit și de 50% la unele structuri. Adică în loc să fie opt polițiști, avem patru polițiști în structura respectivă”, a precizat Andreica.

Trei candidați pe loc la Școlile de Agenți de Poliție de la Câmpina și Cluj Napoca

Deficitul din medul rural mai are și o altă cauză: cei mai mulții dintre polițiștii care ajung aici își doresc să fie doar un post temporar. Este, din acest punct de vedere, o problemă de recrutare, crede Adreica. „Singura preocupare a elevilor din școală de agenți de poliție, care fac șase luni de teorie cu șase luni de practică, (...) este să tocească să ia note de 10 pentru a avea medie cât mai bună, ca la repartizare să aibă șansa să ajungă cât mai aproape de casă. Ori, în alte sisteme, recrutarea se face la nivelul unităților, instituțiilor. Adică, dacă avem, de exemplu, IPJ Tulcea, unde știm că avem deficit și toți oamenii fug de zonele acelea izolate din Deltă și de posturile acelea de poliție uitate de toată lumea, recrutarea ar trebui să fie realizată, în primul rând, pe unități, pe județe și, în al doilea rând, pe specialități, ulterior în școală”, este de părere liderul Sindicatului Europol.

Chiar și mutarea naște probleme, pentru că favorizează traficul de influență, în lipsa unor criterii clare, mai spune Andreica.

De menționat că din locurile alocate școlilor de poliție, conform repartizării amintite anterior, o parte vor fi ocupate de candidații care au concurat pe un loc la Academia de Poliție și nu au fost admiși. Aceștia, la înscriere, au avut posibilitatea să opteze pentru admiterea la școala de poliție dacă media la examenul pentru academie este peste 5,00.

Din experiența anilor trecuți, aceste cazuri nu sunt însă numeroase, precizează Andreica, tinerii care nu sunt admiși la Academia de Poliție preferând să se pregătească încă un an și să susțină din nou examen pentru a deveni ofițer de poliție, asta și pentru că de pe poziția de agent de poliție traseul către cariera de ofițer este adesea anevoios.

Speranța de a mai acoperi din deficit este ca interesul pentru școlile de poliție să fie mare, o concurență mare dând și posibilitatea unei selecții bune, după ultimii ani dezamăgitori.