 Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski susține că i s-a interzis accesul în Parlamentul European după sancțiunile impuse de președintele ucrainean | adevarul.ro
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Video Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski susține că i s-a interzis accesul în Parlamentul European după sancțiunile impuse de președintele ucrainean

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Fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Ucrainei, Iulia Mendel, a afirmat miercuri, 16 septembrie, că i s-a interzis accesul în Parlamentul European, unde urma să ţină un discurs. Cu câteva zile în urmă, a fost sancționată de Volodimir Zelenski.

Weekendul trecut, Zelenski a impus  sancţiuni împotriva ei şi a altor câteva persoane, printr-un decret în care îi acuză că răspândesc „dezinformare şi propagandă rusă”, scrie News.ro.

Mendel urma să țină un discurs în cadrul unei reuniuni la Parlamentul European dedicată Ucrainei, a precizat pe Facebook Hans Neuhoff, europarlamentar al partidului german de extremă dreapta AfD.

„În ziua în care urma să susțin discursul, mi s-a interzis accesul în Parlamentul European. Atribui acest lucru direct sancțiunilor impuse de Zelenski. Discursul va avea loc însă oricum, pentru că știu că reprezint o parte foarte importantă a societății care își dorește pacea și vrea să fie ascultată”, a declarat Iulia Mendel pe X.

Iulia Mendel a fost purtătoarea de cuvânt a lui Volodimir Zelenski între 2019 şi 2021, înainte de a deveni una dintre cele mai active voci critice la adresa preşedintelui ucrainean, pe care îl acuză, în special, de corupţie şi de tendinţe autoritare.

Ea pledează pentru un acord rapid cu Moscova, în timp ce autoritățile ucrainene o acuză că promovează narațiuni ale propagandei ruse.

„Zelenski nu se mulţumeşte doar să conducă războiul: el îi atacă pe toţi cei care pun la îndoială versiunea sa asupra faptelor”, a denunţat, la rândul său, Iulia Mendel, după sancţiunile care i-au fost aplicate, considerându-le „neconstituţionale”.

De la începutul războiului, în 2022, Volodimir Zelenski a adoptat sancţiuni prezidenţiale împotriva rivalului său politic Petro Poroşenko, a oligarhului Igor Kolomoiski – care îi susţinuse campania prezidenţială înainte de a cădea în dizgraţie – sau chiar a fostului său şef de cabinet, Andrii Bohdan.

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