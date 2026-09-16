Decizia lui Ciprian Ciucu în privința trotinetelor electrice: „M-am suit pe una ca să ajung la timp la o întâlnire”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat miercuri, 16 septembrie, că nu intenționează să interzică trotinetele electrice, despre care spune că reprezintă o alternativă de transport utilă.

Ciprian Ciucu Foto: Facebook/PMB

„Nu cred acum, cât avem șantiere, că o să interzic trotinetele. Astăzi, de exemplu, eu blocat în trafic din cauza unui șantier, m-am suit pe o trotinetă ca să ajung la timp la o întâlnire. Cât timp avem aceste șantiere, sunt o modalitate pentru unii dintre noi de transport”, a declarat primarul, miercuri, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduită de Gândul.

Acesta a adăugat că măsura taxării a fost luată pentru ca firmele care operează trotinete electrice să contribuie la bugetul municipal.

„Ce am făcut este să le taxăm. Pentru că foloseau aceste firme de trotinete, foloseau spațiu public gratis, făceau profit, iar primăria nimic. Și atunci le-am taxat. De luna aceasta, pentru că deja am trecut proiectul de hotărâre prin Consiliul General, vor plăti un leu pe trotinetă pe zi, nu mai știu”, a continuat edilul.

Ciucu a afirmat că este mai „trotinetist” decât președintele Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, invocând investițiile în infrastructura pentru biciclete realizate în Sectorul 6.

„Eu sunt mai mult decât el cu trotinetele. În toate punctele pe care le-am avut la sectorul 6 ca primar de sector, toate au piste de biciclete. Nu doar bulevardul Valea Largă, nu doar drumul Osiei, nu doar drumul Roții și tot ce mai facem noi, Belșugului și așa mai departe, ci și Parcul Liniei are o piste de biciclete, nu de trotinete, de 4 km”, a mai spus Ciucu.

La începutul lunii, Primăria Capitalei anunța că circulaţia trotinetelor electrice închiriate va fi interzisă în parcurile din oraş şi la evenimentele stradale cu public numeros, măsura fiind implementată împreună cu cei care pun la dispozişie aceste mijloace de deplasare.

„Le-am cerut ca în toate parcurile, viteza trotinelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h. În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5km/h.

De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi. Regula se va aplica şi la evenimentele stradale cu public mare”, informează, vineri, Primăria Bucureşti pe Facebook.

Conform Primăriei Capitalei, reacţia marilor companii care închiriază trotinete electrice a fost „pozitivă”, una dintre acestea comunicând că avea deja această restricţie implementată în parcurile Herăstrău, Cişmigiu, Tineretului şi Carol.