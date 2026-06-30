search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Siegfried Mureșan: „Sorin Grindeanu nu are voturile pentru a fi premier. PSD încearcă să creeze impresia că are majoritate”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Siegfried Mureșan, candidatul susținut de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, susține că Sorin Grindeanu nu are în prezent suficiente voturi pentru a forma un Guvern și că PSD încearcă să inducă ideea existenței unei majorități parlamentare. 

FOTO: Colaj Facebook/ Inquam Photos
FOTO: Colaj Facebook/ Inquam Photos

Mureșan a afirmat că nu există, în acest moment, un calendar pentru învestirea unui nou Executiv, întrucât Parlamentul intră în vacanță, iar o eventuală sesiune extraordinară ar putea avea loc doar în a doua parte a lunii iulie.

„Astăzi este ultima zi a sesiunii parlamentare. Astăzi parlamentarii pleacă în vacanță. Nimeni nu i-a convocat în sesiune extraordinară, nu este nicio desemnare a unui prim-ministru. Ca atare, în momentul de față nu există un plan pentru o învestire imediată a Guvernului”, a declarat Mureșan într-o intervenție telefonică la Digi24.

El a precizat că până la sfârșitul lunii august România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea atrage aproximativ 7 miliarde de euro, motiv pentru care Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară.

„Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR (...). Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui guvern”, a adăugat acesta. 

Întrebat despre negocierile pentru desemnarea noului premier, Mureșan a susținut că PSD este preocupat mai mult de funcții decât de măsurile necesare pentru România.

„Cu fiecare zi în care PSD-ul vorbește doar despre funcții și nu vorbește despre nevoile românilor, noi pierdem și mai mult puțina încredere pe care o mai avem în PSD după toate experimentele pe care le-au făcut”, a afirmat Siegfried Mureșan.

El a continuat spunând că PNL și PSD au viziuni diferite asupra guvernării.

„Ei acum se gândesc doar cum să ajungă mai rapid la guvernare, iar noi ne gândim cum să instalăm un guvern care să facă lucrurile de care România are nevoie”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a criticat direct candidatura lui Sorin Grindeanu la funcția de premier.

„Noi știm că nu avem încredere în ei și că nu vrem să guvernăm împreună cu ei. Ca atare, fie guvernează ei, fie guvernăm noi. Dar știm că nu dorim să-l punem pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13”, a spus Siegfried Mureșan.

El a cerut clarificări privind planul de guvernare al liderului PSD.

„Dacă Sorin Grindeanu va fi prim-ministru, vrem și noi să știm care-i planul lui și dacă se angajează să facă lucrurile de care România are nevoie. Până acum n-a fost dispus să discute despre asta”, a subliniat Siegfried Mureșan.

„Se comportă ca un lider care are 51% din Parlament”

Mureșan a afirmat că Sorin Grindeanu acționează ca și cum ar avea o majoritate confortabilă în Parlament, deși realitatea politică este alta.

„Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a făcut și o comparație cu perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea.

„Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea, când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu îl aplică acum este irelevant”, a susținut Siegfried Mureșan.

În opinia sa, liderul PSD încearcă să controleze singur programul de guvernare și componența Cabinetului.

„Domnul Grindeanu se comportă asemenea unui lider de 51% care dorește să facă singur programul de guvernare, să nu dea socoteală, să-și aleagă singur miniștrii. Ori nu se poate. Nu are voturile necesare”, a punctat Siegfried Mureșan.

„PSD încearcă să creeze impresia că are majoritate”

Referindu-se la negocierile parlamentare, Mureșan a susținut că PSD încearcă să transmită imaginea unei majorități deja formate.

„Domnul Grindeanu nu are astăzi numărul de voturi. Dacă ar fi avut numărul de voturi, sunt convins că ar fi insistat și mai mult pentru desemnarea domniei sale înainte de vacanța parlamentară”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a comparat situația actuală cu alte tentative recente de formare a unei majorități parlamentare.

„Se încearcă crearea impresiei că domnul Grindeanu are voturile sau e pe cale să le obțină, tocmai pentru a genera aceste voturi”, a afirmat Siegfried Mureșan.

În final, europarlamentarul a spus că această tactică a mai fost folosită și în trecut fără succes.

„Se încearcă tot felul de scenarii prin care parlamentarilor li se spune: «Iată, toți ceilalți sunt în majoritate, nu fii tu ultimul păcălit să rămâi în minoritate». Ori, repet, nu există în momentul de față o majoritate”, a spus Siegfried Mureșan.

„Războiul” declarațiilor dintre Siegfried Mureșan și PSD pe rețelele sociale. Europarlamentarul: „Realitatea este mereu pe dos față de ce ne spune PSD”

„Este o tactică pe care o aplică pentru a treia oară și rezultatul va fi același: nu va funcționa”, a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a respins ideea că UDMR ar reprezenta „veriga slabă” în negocierile pentru formarea viitorului Guvern, afirmând că formațiunea și-a respectat întotdeauna deciziile și că nu este interesată de alianțe conjuncturale.

„UDMR-ul nu este o verigă slabă pe scena politică din România. UDMR-ul este un partid serios, care a acționat în mod predictibil, care și-a anunțat mereu deciziile în avans, unde toți colegii din UDMR și-au respectat deciziile luate de partid”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a apreciat faptul că miniștrii UDMR și cei ai USR continuă să își exercite atribuțiile în Guvernul interimar.

„Noi apreciem foarte mult faptul că UDMR, alături de USR și de colegii din Partidul Național Liberal, asigură guvernarea țării în aceste vremuri dificile. Miniștrii USR sunt la guvern, la fel ca miniștrii UDMR, și lucrează în aceste săptămâni, iar acest lucru cred că merită apreciat și de către oameni”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Acesta a susținut că UDMR nu este interesat de alianțele pe care PSD încearcă să le construiască.

„UDMR-ul este un partid independent, pe propriile picioare, și este evident că nu e atras de experimentele pesediste și nici nu e atras de partidele eurosceptice, antieuropene și populiste de care PSD-ul s-a înconjurat pentru a forma o majoritate”, a spus Siegfried Mureșan.

„Ilie Bolojan nu este un premier care se agață de putere”

Întrebat despre acuzațiile PSD potrivit cărora actuala coaliție încearcă să rămână la putere, Mureșan a respins aceste afirmații și l-a invocat pe premierul interimar.

„Un prim-ministru interimar, Ilie Bolojan, care în urmă cu puține zile a spus: «Sunt dispus să susțin un alt coleg din partidul meu pentru poziția de prim-ministru», nu este un prim-ministru care se agață de putere”, a declarat Siegfried Mureșan.

Mureșan: „Declarațiile președintelui au fost un atac”

Europarlamentarul a calificat drept „un atac” mesajele transmise de președintele României în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului.

„Da, este un atac, așa este. Este un atac și trebuie să-l vedem ca atare. Și, ca atare, și Partidul Național Liberal, din păcate, este nevoit să-l trateze ca pe un atac”, a declarat Siegfried Mureșan.

Acesta a reiterat că PNL și-a asumat în mod repetat că nu va mai guverna alături de PSD.

„Ilie Bolojan a spus mereu următorul lucru: «Noi, Partidul Național Liberal, și PSD-ul nu vom mai guverna împreună. Sunt toxici, vrem să stăm departe de ei. Românii să înțeleagă că PSD-ul e una, iar Partidul Național Liberal, în viitor, va face o ofertă onestă tuturor oamenilor care vor modernizare și reformare, iar acest lucru nu se poate cu PSD-ul»”, a afirmat Siegfried Mureșan.

PSD anunță că nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan „sub nicio formă”: „A ajuns europarlamentar la comanda turnătorului Băsescu”

El a continuat criticile la adresa social-democraților.

„PSD-ul este partidul care de 35 de ani ține România pe loc. Oricât ai încerca cu ei, nu se poate, ei nu vor, nu știu altceva”, a susținut Siegfried Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, în acest moment există doar două scenarii teoretice pentru formarea viitorului Executiv.

„Există teoretic două variante: fie PSD guvern minoritar, fie Partidul Național Liberal cu USR și UDMR guvern minoritar. Acestea sunt cele două variante pe care le putem imagina ipotetic”, a explicat Siegfried Mureșan.

El a insistat că PNL nu va acorda un sprijin necondiționat candidatului PSD pentru funcția de premier.

„PSD-ul nu a discutat despre nevoile României, ca atare noi un vot necondiționat pentru Sorin Grindeanu nu vom da”, a punctat Siegfried Mureșan.

Mureșan a respins și ideea că liberalii și-ar fi schimbat poziția față de PSD.

„Nu cred că cineva are o bază din care să tragă concluzia că Partidul Național Liberal s-a răzgândit, fiindcă nu asta gândește și fiindcă, în repetate rânduri, Partidul Național Liberal a adoptat decizii, chiar cu unanimitate, prin care am spus: nu vrem să ne mai întoarcem lângă PSD”, a declarat Siegfried Mureșan.

Despre relația cu Nicușor Dan: „Nu regret în niciun fel susținerea”

Întrebat dacă Nicușor Dan mai este partenerul PNL, Siegfried Mureșan a răspuns afirmativ și a spus că nu regretă sprijinul acordat acestuia.

„Da. În primul rând, l-am susținut în turul al doilea, iar eu personal, din convingere, și nu regret în niciun fel susținerea pe care am acordat-o înaintea turului al doilea”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a precizat că PNL își dorește o colaborare instituțională normală cu șeful statului.

„Noi ne dorim o Românie bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat”, a încheiat Siegfried Mureșan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă RĂZBOIUL împotriva lui Călin Georgescu: „Se crede Dumnezeu!”
gandul.ro
image
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
mediafax.ro
image
Cele două cuvinte scrise de iubita lui Gakpo după gestul emoționant al atacantului Olandei: a marcat, s-a uitat spre cer și a dedicat golul fiului lor pierdut
fanatik.ro
image
401 morți îngropați pe câmp, în Bihor, sute de victime găsite în azilele ilegale conduse de Viorel Pașca. DIICOT a destructurat o rețea care exploata oameni vulnerabili
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Fetiță de 4 ani, salvată de polițiști dintr-o mașină încinsă la peste 50 de grade. Reacția tatălui a stârnit controverse
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui
observatornews.ro
image
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit! Ce s-a întâmplat cu tânărul
cancan.ro
image
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri de Miami”
playtech.ro
image
„Se duc să fiarbă pe stadion precum ceainicul!”. Avertismentul medicilor şi climatologilor înaintea meciurilor din SuperLiga programate pe caniculă
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
digisport.ro
image
Încă un cap „căzut” la Mondial: demis, după eliminarea Olandei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Zodia care va fi lovită de noroc în ultima zi din lună! Pe 30 iunie astrele vor fi de partea acestui nativ
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Covorul roșu, spaima lui Nicușor Dan! De ce nu-l nimerește: „Nu-s formule matematice!”. Verdictul stiliștilor
click.ro
image
A fost numită de două ori „cea mai frumoasă fată din lume”, iar acum s-a căsătorit. Cine este soțul ei
click.ro
image
Dan Negru, dezvăluiri emoționante despre bunicul său: „Avea 96 de ani și nu și-a căutat niciodată fericirea”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Matilda, fiica lui Cătălin Zmărăndescu, a dat lovitura în Spania! A câștigat două titluri de campion mondial la Brazilian Jujitsu! „Este sufletul echipei”
image
Covorul roșu, spaima lui Nicușor Dan! De ce nu-l nimerește: „Nu-s formule matematice!”. Verdictul stiliștilor

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic