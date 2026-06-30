Siegfried Mureșan: „Sorin Grindeanu nu are voturile pentru a fi premier. PSD încearcă să creeze impresia că are majoritate”

Siegfried Mureșan, candidatul susținut de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, susține că Sorin Grindeanu nu are în prezent suficiente voturi pentru a forma un Guvern și că PSD încearcă să inducă ideea existenței unei majorități parlamentare.

Mureșan a afirmat că nu există, în acest moment, un calendar pentru învestirea unui nou Executiv, întrucât Parlamentul intră în vacanță, iar o eventuală sesiune extraordinară ar putea avea loc doar în a doua parte a lunii iulie.

„Astăzi este ultima zi a sesiunii parlamentare. Astăzi parlamentarii pleacă în vacanță. Nimeni nu i-a convocat în sesiune extraordinară, nu este nicio desemnare a unui prim-ministru. Ca atare, în momentul de față nu există un plan pentru o învestire imediată a Guvernului”, a declarat Mureșan într-o intervenție telefonică la Digi24.

El a precizat că până la sfârșitul lunii august România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea atrage aproximativ 7 miliarde de euro, motiv pentru care Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară.

„Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR (...). Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui guvern”, a adăugat acesta.

Întrebat despre negocierile pentru desemnarea noului premier, Mureșan a susținut că PSD este preocupat mai mult de funcții decât de măsurile necesare pentru România.

„Cu fiecare zi în care PSD-ul vorbește doar despre funcții și nu vorbește despre nevoile românilor, noi pierdem și mai mult puțina încredere pe care o mai avem în PSD după toate experimentele pe care le-au făcut”, a afirmat Siegfried Mureșan.

El a continuat spunând că PNL și PSD au viziuni diferite asupra guvernării.

„Ei acum se gândesc doar cum să ajungă mai rapid la guvernare, iar noi ne gândim cum să instalăm un guvern care să facă lucrurile de care România are nevoie”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a criticat direct candidatura lui Sorin Grindeanu la funcția de premier.

„Noi știm că nu avem încredere în ei și că nu vrem să guvernăm împreună cu ei. Ca atare, fie guvernează ei, fie guvernăm noi. Dar știm că nu dorim să-l punem pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13”, a spus Siegfried Mureșan.

El a cerut clarificări privind planul de guvernare al liderului PSD.

„Dacă Sorin Grindeanu va fi prim-ministru, vrem și noi să știm care-i planul lui și dacă se angajează să facă lucrurile de care România are nevoie. Până acum n-a fost dispus să discute despre asta”, a subliniat Siegfried Mureșan.

„Se comportă ca un lider care are 51% din Parlament”

Mureșan a afirmat că Sorin Grindeanu acționează ca și cum ar avea o majoritate confortabilă în Parlament, deși realitatea politică este alta.

„Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a făcut și o comparație cu perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea.

„Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea, când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu îl aplică acum este irelevant”, a susținut Siegfried Mureșan.

În opinia sa, liderul PSD încearcă să controleze singur programul de guvernare și componența Cabinetului.

„Domnul Grindeanu se comportă asemenea unui lider de 51% care dorește să facă singur programul de guvernare, să nu dea socoteală, să-și aleagă singur miniștrii. Ori nu se poate. Nu are voturile necesare”, a punctat Siegfried Mureșan.

„PSD încearcă să creeze impresia că are majoritate”

Referindu-se la negocierile parlamentare, Mureșan a susținut că PSD încearcă să transmită imaginea unei majorități deja formate.

„Domnul Grindeanu nu are astăzi numărul de voturi. Dacă ar fi avut numărul de voturi, sunt convins că ar fi insistat și mai mult pentru desemnarea domniei sale înainte de vacanța parlamentară”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a comparat situația actuală cu alte tentative recente de formare a unei majorități parlamentare.

„Se încearcă crearea impresiei că domnul Grindeanu are voturile sau e pe cale să le obțină, tocmai pentru a genera aceste voturi”, a afirmat Siegfried Mureșan.

În final, europarlamentarul a spus că această tactică a mai fost folosită și în trecut fără succes.

„Se încearcă tot felul de scenarii prin care parlamentarilor li se spune: «Iată, toți ceilalți sunt în majoritate, nu fii tu ultimul păcălit să rămâi în minoritate». Ori, repet, nu există în momentul de față o majoritate”, a spus Siegfried Mureșan.

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„Este o tactică pe care o aplică pentru a treia oară și rezultatul va fi același: nu va funcționa”, a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a respins ideea că UDMR ar reprezenta „veriga slabă” în negocierile pentru formarea viitorului Guvern, afirmând că formațiunea și-a respectat întotdeauna deciziile și că nu este interesată de alianțe conjuncturale.

„UDMR-ul nu este o verigă slabă pe scena politică din România. UDMR-ul este un partid serios, care a acționat în mod predictibil, care și-a anunțat mereu deciziile în avans, unde toți colegii din UDMR și-au respectat deciziile luate de partid”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a apreciat faptul că miniștrii UDMR și cei ai USR continuă să își exercite atribuțiile în Guvernul interimar.

„Noi apreciem foarte mult faptul că UDMR, alături de USR și de colegii din Partidul Național Liberal, asigură guvernarea țării în aceste vremuri dificile. Miniștrii USR sunt la guvern, la fel ca miniștrii UDMR, și lucrează în aceste săptămâni, iar acest lucru cred că merită apreciat și de către oameni”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Acesta a susținut că UDMR nu este interesat de alianțele pe care PSD încearcă să le construiască.

„UDMR-ul este un partid independent, pe propriile picioare, și este evident că nu e atras de experimentele pesediste și nici nu e atras de partidele eurosceptice, antieuropene și populiste de care PSD-ul s-a înconjurat pentru a forma o majoritate”, a spus Siegfried Mureșan.

„Ilie Bolojan nu este un premier care se agață de putere”

Întrebat despre acuzațiile PSD potrivit cărora actuala coaliție încearcă să rămână la putere, Mureșan a respins aceste afirmații și l-a invocat pe premierul interimar.

„Un prim-ministru interimar, Ilie Bolojan, care în urmă cu puține zile a spus: «Sunt dispus să susțin un alt coleg din partidul meu pentru poziția de prim-ministru», nu este un prim-ministru care se agață de putere”, a declarat Siegfried Mureșan.

Mureșan: „Declarațiile președintelui au fost un atac”

Europarlamentarul a calificat drept „un atac” mesajele transmise de președintele României în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului.

„Da, este un atac, așa este. Este un atac și trebuie să-l vedem ca atare. Și, ca atare, și Partidul Național Liberal, din păcate, este nevoit să-l trateze ca pe un atac”, a declarat Siegfried Mureșan.

Acesta a reiterat că PNL și-a asumat în mod repetat că nu va mai guverna alături de PSD.

„Ilie Bolojan a spus mereu următorul lucru: «Noi, Partidul Național Liberal, și PSD-ul nu vom mai guverna împreună. Sunt toxici, vrem să stăm departe de ei. Românii să înțeleagă că PSD-ul e una, iar Partidul Național Liberal, în viitor, va face o ofertă onestă tuturor oamenilor care vor modernizare și reformare, iar acest lucru nu se poate cu PSD-ul»”, a afirmat Siegfried Mureșan.

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El a continuat criticile la adresa social-democraților.

„PSD-ul este partidul care de 35 de ani ține România pe loc. Oricât ai încerca cu ei, nu se poate, ei nu vor, nu știu altceva”, a susținut Siegfried Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, în acest moment există doar două scenarii teoretice pentru formarea viitorului Executiv.

„Există teoretic două variante: fie PSD guvern minoritar, fie Partidul Național Liberal cu USR și UDMR guvern minoritar. Acestea sunt cele două variante pe care le putem imagina ipotetic”, a explicat Siegfried Mureșan.

El a insistat că PNL nu va acorda un sprijin necondiționat candidatului PSD pentru funcția de premier.

„PSD-ul nu a discutat despre nevoile României, ca atare noi un vot necondiționat pentru Sorin Grindeanu nu vom da”, a punctat Siegfried Mureșan.

Mureșan a respins și ideea că liberalii și-ar fi schimbat poziția față de PSD.

„Nu cred că cineva are o bază din care să tragă concluzia că Partidul Național Liberal s-a răzgândit, fiindcă nu asta gândește și fiindcă, în repetate rânduri, Partidul Național Liberal a adoptat decizii, chiar cu unanimitate, prin care am spus: nu vrem să ne mai întoarcem lângă PSD”, a declarat Siegfried Mureșan.

Despre relația cu Nicușor Dan: „Nu regret în niciun fel susținerea”

Întrebat dacă Nicușor Dan mai este partenerul PNL, Siegfried Mureșan a răspuns afirmativ și a spus că nu regretă sprijinul acordat acestuia.

„Da. În primul rând, l-am susținut în turul al doilea, iar eu personal, din convingere, și nu regret în niciun fel susținerea pe care am acordat-o înaintea turului al doilea”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a precizat că PNL își dorește o colaborare instituțională normală cu șeful statului.

„Noi ne dorim o Românie bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat”, a încheiat Siegfried Mureșan.