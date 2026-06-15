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Senatorul USR Ștefan Pălărie se află la Interviurile Adevărul

Adrian Veștea, după ce USR a refuzat să susțină noul Guvern: „Nu mai este loc de orgolii. Trebuie să ne raportăm la țară”

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Premierul desemnat, Adrian Veștea, a reacționat luni la decizia USR de a nu susține viitorul Executiv, afirmând că este nevoie de dialog și compromis pentru formarea unei majorități capabile să continue reformele și să asigure stabilitatea țării.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a reacționat luni la decizia USR. FOTO Inquam / George Calin
Premierul desemnat, Adrian Veștea, a reacționat luni la decizia USR. FOTO Inquam / George Calin

Întrebat, la Radio România Actualități, cum răspunde poziției USR, care a anunțat că nu poate susține un guvern ce „se naște din trădare”, Veștea a evitat un discurs conflictual și a transmis că își dorește colaborarea tuturor formațiunilor pro-europene și pro-occidentale.

„Este foarte important să identificăm lucrurile care ne apropie. Nu am fost niciodată o persoană conflictuală. Cred că a fost o zi destul de tensionată ieri. Cred că s-au luat decizii într-un mod destul de rapid, fără a face o analiză foarte temeinică, iar ceea ce va urma în zilele următoare va fi decisiv”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a precizat că rămâne deschis negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Eu am toată deschiderea către toate formațiunile politice pro-europene și pro-occidentale de a veni în sprijinul acestui guvern și de a da țării posibilitatea de a continua, pe de o parte, reformele și de a face lucrurile care sunt necesare pentru populație”, a spus Veștea.

Declarațiile vin după ce Biroul Național al USR a adoptat duminică seară, în unanimitate, o rezoluție prin care refuză să susțină Guvernul Veștea. Tot duminică, liderul formațiunii, Dominic Fritz, a avertizat că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier ar putea genera tensiuni și chiar o scindare în interiorul PNL.

Veștea a subliniat că actualul context politic nu mai permite conflicte între partide și că interesul public trebuie să primeze.

„Cred că nu mai este loc de orgolii. Cred că ar trebui să ne raportăm la oameni. Ar trebui să ne raportăm la țara noastră și la problemele cu care se confruntă”, a afirmat acesta.

Întrebat despre posibilitatea unei colaborări cu Partidul Social Democrat, premierul desemnat a recunoscut că, dincolo de diferențele politice, realitatea parlamentară impune găsirea unei formule de guvernare care să asigure o majoritate stabilă.

„Astăzi, acestea sunt voturile. Aritmetica este aceeași. Putem să venim cu tot felul de lozinci și cu tot felul de povești despre unii sau despre alții. Putem să creăm tot felul de poziționări, dar trebuie să ne raportăm la țară”, a declarat Adrian Veștea.

Premierul desemnat a insistat că principala miză este formarea unei majorități capabile să implementeze reformele asumate și să asigure continuitatea guvernării.

„Trebuie să ne gândim care este soluția prin care noi să putem să implementăm toate aceste programe și, în felul acesta, să ducem România mai departe”, a conchis acesta. 

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