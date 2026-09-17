Ilie Bolojan anunță negocieri imediate pentru noul Guvern: „Misiunea nu este una ușoară”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis joi seară prima reacție după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Bolojan a salutat nominalizarea și a anunțat că PNL va începe, alături de USR și UDMR, discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare și a noului Guvern.

Premierul Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană”, a transmis Ilie Bolojan.

Liderul PNL a descris nominalizarea drept o alegere care poate asigura continuitatea direcției europene a României.

„Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a spus că se așteaptă ca Mureșan să vină în Parlament cu o echipă și un program de guvernare care să răspundă problemelor cu care se confruntă România.

„Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României”, a mai transmis Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că negocierile pentru formarea unei majorități vor începe imediat.

„România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a încheiat Ilie Bolojan.

Nicușor Dan a anunțat, joi, 17 septembrie după consultările cu partidele parlamentare, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele a explicat că acesta a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor, dar a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate parlamentară conturată.