Soția lui Adrian Minune, dezvăluiri despre accidentul vascular suferit în somn în 2021: „M-am trezit cu semipareză”

Cati Simionescu, soția lui Adrian Minune, a povestit despre episodul critic din toamna anului 2021, când a suferit un accident vascular cerebral în timp ce dormea, fără să își dea seama inițial ce i se întâmplă.

Cati Simionescu și Adrian Minune Foto: Instagram

Trezită din somn cu jumătate de corp paralizată, femeia a trecut printr-o operație pe creier și a explicat ce a contat cel mai mult.

Gravitatea situației a fost evidentă din primele clipe: accidentul vascular s-a manifestat printr-o semipareză pe partea stângă, afectându-i fața, ochiul, brațul și piciorul. La spital, în urma investigațiilor amănunțite, cadrele medicale au descoperit un anevrism cerebral, motiv pentru care s-a impus o intervenție chirurgicală de urgență pe creier.

Rapiditatea reacției a fost factorul determinant care i-a salvat viața și i-a permis o recuperare completă, prevenind sechelele ireversibile specifice unui AVC netratat în primele ferestre de timp.

„Am ajuns în acel protocol rapid. Ai câteva ore la dispoziție”

Invitată în podcastul lui Bursucu, Cati Simionescu a relatat cu emoție cum s-au derulat clipele de coșmar și primele semne că tratamentul intensiv la care a fost supusă dă roade:

„Am făcut accident vascular cerebral în timpul somnului și m-am trezit cu semipareză. Ochiul stâng, mâna stângă și piciorul stâng. Am ajuns în acel protocol rapid. Ai câteva ore la dispoziție să ajungi la primul ajutor. Pe mine mă iubește Dumnezeu foarte mult și s-a rezolvat.

Dimineață când m-am trezit, după ce am stat la perfuzii toată noaptea, doctorița care s-a ocupat de mine a venit și a vrut să vadă dacă mi s-a închis ochiul stâng de tot sau dacă s-a deschis și la mine s-a deschis de tot”, a povestit soția artistului.

Cati Simionescu a vorbit deschis despre relația cu Adrian Minune și a dezvăluit dacă s-a gândit vreodată să îl părăsească, în ciuda momentelor în care manelistul a recunoscut că i-a fost infidel.

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