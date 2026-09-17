Nostalgii culinare: pâinea cu apă și zahăr, printre preparatele care păstrează „gustul” copilăriei pentru mulţi români

O discuție pe rețelele sociale a readus în atenție mâncărurile simple ale copilăriei, de la pâine cu unt și zahăr, mămăligă cu lapte, până la orez cu lapte sau roşii cu sare. Zeci de oameni au povestit ce preparate modeste le-au rămas în memorie și pe care încă le mănâncă cu aceeaşi plăcere.

Unul dintre cele mai cunoscute desurturi din perioada comunistă: pâine cu zahăr Foto: arhivă

Pentru românii care au crescut într-o perioadă în care rafturile din magazine erau cel mai adesea goale, mâncărurile din copilărie şi pacheţelul pentru şcoală arătau altfel decât astăzi. Dulciurile, fructele exotice și multe dintre alimentele pe care acum le găsim fără probleme până și în magazinele de cartier erau o raritate pentru care se stătea la cozi cu orele, de când se crăpa de ziua. Părinții găteau cu ceea ce aveau la dispoziție, iar pe masă ajungeau reţele simple.

O discuţie pornită pe Reddit a dovedit că tocmai aceste mâncăruri simple au rămas, şi peste ani, nu doar printre cele mai plăcute amintiri, ci şi printre preparatele preferate, la care se întirc adesea. Nu neapărat pentru gustul lor sofisticat, ci pentru că le leagă de casă, de părinți și bunici sau de mesele din perioada în care aveau mai puține opțiuni, dar aceleași preparate se repetau de la o săptămână la alta.

Discuția a pornit de la o întrebare simplă: care este preparatul banal pe care îl mănânci și astăzi cu aceeași plăcere? Autorul postării a povestit că, pentru el, printre aceste gusturi se numără pâinea cu unt și zahăr, pâinea cu gem de prune și pufuleții combinați cu iaurt, notează Click!

„Oricât de mult aș încerca să mănânc «sănătos» sau sofisticat la maturitate, când am o zi proastă tot la o felie de pâine cu unt și roșii cu sare ajung”, a explicat autorul postării.

De aici, comentariile au început să adune tot felul de combinații care unora le-ar putea părea ciudate şi care, cu singuranţă, ar fi puse la colţ de mulţi nutriţionişti.

Printre cele mai întâlnite răspunsuri s-au aflat preparatele extrem de simple. Un utilizator a spus că preferă „Cartofi prăjiți cu ou și brânză topită în tigaie”, în timp ce altcineva a ales un desert cunoscut din copilărie: „Griș cu lapte și scorțișoară. Unbeatable since 1990...."

Pâinea apare în foarte multe dintre amintirile celor care au participat la discuție. Un internaut a scris: „Pâine prăjită cu usturoi frecat pe ea sau sandwich cu parizer”. Un altul a răspuns simplu: „Pâine cu unt și miere”.

Și combinațiile cu lapte au rămas în memoria multora. „Lapte cu fidea, mămăligă cu brânză și smântână”, a scris un utilizator.

Mămăliga cu brânză și smântână a fost menționată de mai multe persoane, semn că preparatul simplu este încă asociat de unii dintre cei care au comentat cu mesele din copilărie.

O altă combinație amintită a fost salata de roșii cu pâine. Un utilizator a explicat de ce acest preparat a rămas important pentru el: „Salata de roșii cu pâine. Cu roșii din alea bune, dulci și cu pâine de casă. În familie se obișnuia să mâncăm asta foarte des vara, și a rămas în continuare una din mâncărurile mele preferate”.

Printre răspunsurile primite s-au regăsit și gustări sau deserturi pe care mulți le-au asociat imediat cu anii copilăriei. „Biscuiți petit beurre cu lapte cald ”, a fost una dintre variante.

Un alt utilizator și-a amintit de „Pâine prăjită cu unt și cu dulceață de vișine”, adăugând că a renunțat între timp la cacao cu lapte.

În aceeași categorie intră orezul cu lapte, melcii cu lapte, dar și pâinea prăjită cu unt sau margarină, miere și ceai de tei. „Asta primeam la grădiniță și când iau o gură parcă îmi trimite sufletul în perioada aia”, a povestit un participant.

Unul dintre comentarii a venit sub forma unei liste întregi de preparate:

„Pâine cu zahăr udată cu apă :)))

Clătite

Tocinei cu zahăr

Cartofi prăjiți cu ouă prăjite și gogoșari în sos

Turte fripte pe plită cu dulceață

Gogoși simple făcute în ulei

Orez fiert cu mere și scorțișoară”.

Pentru un alt utilizator, amintirile culinare sunt legate de timpul petrecut alături de bunica sa. Acesta a povestit despre orezul cu lapte și scorțișoară, dar și despre mucenici și cozonaci.

„Și mucenicii ăia ciorbă - era un întreg proces, fă-i, întinde-i pe ziar, întoarce-i. Și cozonacii. Făcea bunica-mea și pe noi ne chema să ținem de lighean când frământa coca. Apoi, când erau gata nebunii ăia, miroseau pe toată scara până la noi la etaj”, a povestit acesta.

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