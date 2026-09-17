 Cine este Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României. A lucrat în Bundestag și la Bruxelles | adevarul.ro
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Cine este Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României. A lucrat în Bundestag și la Bruxelles

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Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României. Eurodeputatul PNL, aflat la al treilea mandat în Parlamentul European, și-a construit cariera politică la Bruxelles, după ce a lucrat în Bundestagul german.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a fost desemnat de premier de Nicușor Dan
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a fost desemnat de premier de Nicușor Dan Foto: AFP

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate parlamentară conturată și că Mureșan a fost persoana care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor.

„Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții. Am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Desemnarea lui Mureșan nu înseamnă însă că acesta devine automat prim-ministru. Candidatul desemnat trebuie să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Vasile Mureșan s-a născut pe 20 septembrie 1981, la Hunedoara. Este economist și membru al Partidului Național Liberal, iar din 2014 este deputat în Parlamentul European. În urma alegerilor din 9 iunie 2024 a obținut al treilea mandat consecutiv de europarlamentar.

A absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004, iar ulterior și-a continuat studiile în Germania. A urmat un masterat în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin, potrivit Wikipedia.

Parcursul său profesional a început în Germania. În 2006, Mureșan a primit o bursă din partea Parlamentului German și a participat la programul internațional de stagii al Bundestagului.

Ulterior, timp de aproximativ trei ani, a lucrat ca și consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat în Parlamentul European. Doi ani mai târziu, în 2011, s-a alăturat Partidului Popular European, în calitate de consilier politic pentru economie și politici sociale. A fost ulterior promovat consilier politic principal și apoi purtător de cuvânt politic al PPE.

A intrat în politica românească prin PMP

Mureșan a intrat în politica românească în 2014, când s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară, formațiune apropiată de fostul președinte Traian Băsescu.

În același an a fost ales europarlamentar pentru prima dată.

În Parlamentul European, activitatea sa s-a concentrat în special pe domeniul bugetar și economic. În primul mandat a fost vicepreședinte al Comisiei pentru bugete și membru supleant al Comisiei pentru afaceri economice și monetare.

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În 2018 a părăsit PMP și s-a înscris în PNL. La alegerile europarlamentare din 2019 a obținut un nou mandat, pe lista liberalilor, iar în 2024 a fost ales pentru a treia oară consecutiv în Parlamentul European.

Funcții importante în Parlamentul European

În ultimii ani, Siegfried Mureșan a ocupat mai multe funcții în structurile europene. Este vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European. În legislatura actuală este și președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

Activitatea sa europeană s-a concentrat în special asupra bugetului UE. Comisia Europeană îl prezintă drept co-raportor al Parlamentului European pentru bugetul pe termen lung al Uniunii Europene de după 2027. Anterior, a fost negociator-șef al Parlamentului pentru bugetele UE din 2018 și 2024.

Mureșan a fost, de asemenea, implicat în negocierea legislației care a instituit Mecanismul de Redresare și Reziliență, instrumentul financiar european care stă la baza PNRR-urilor statelor membre.

În actualul mandat european, este raportor pentru Cadrul Financiar Multianual post-2027, documentul care va stabili prioritățile și structura bugetului pe termen lung al Uniunii Europene.

Relația cu Republica Moldova

O altă zonă importantă a activității sale europene este Republica Moldova. Mureșan conduce Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și a fost implicat în dosare privind sprijinul financiar și parcursul european al țării vecine.

În 2021, Siegfried Mureșan a fost decorat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Ordinul de Onoare, pentru susținerea obiectivului de integrare europeană și a proceselor democratice din Republica Moldova.

A mai fost propus pentru funcția de premier

Numele lui Siegfried Mureșan a mai fost avansat pentru funcția de prim-ministru în iunie 2026. PNL, USR și UDMR au anunțat atunci că îl susțin pentru conducerea Guvernului. La momentul respectiv, Mureșan era prezentat drept un politician cu o experiență de peste un deceniu în instituțiile europene și cu o activitate concentrată pe bugetul UE și fondurile europene.

După încheierea consultărilor, Nicușor Dan a decis să îl desemneze pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Următorul pas este formarea unei echipe guvernamentale și prezentarea acesteia în Parlament pentru votul de încredere.

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