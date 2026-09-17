 Nicușor Dan a aterizat la Suceava, unde va face o oprire la Mănăstirea Dragomirna, înainte de a pleca spre Ucraina | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan a aterizat la Suceava, unde va face o oprire la Mănăstirea Dragomirna, înainte de a pleca spre Ucraina

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Președintele Nicușor Dan a aterizat joi seară, 17 septembrie, la Suceava, fiind în drum spre Ucraina, unde va participa la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Vineri, acesta le-a transmis jurnaliștilor că se va întâlni cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

„Sunt în drum către Ucraina. Am aterizat la Suceava, mâine plecăm și fac o vizită la Preasfinția Sa. O să mă văd cu președintele Consiliului Județean, încercând să înțeleg realitatea lucrurilor, pur și simplu să înțeleg mai bine care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.

Este o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea carpatică, o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova, și Ucraina. Este important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România și este important să participăm la acest format”, a transmis acesta.

Presa locală scrie că șeful statului va face o oprire și la Mănăstirea Dragomirnei din județ.

Potrivit unui comunicat publicat de Administrația Prezidențială, în marja Summitului din Ucraina vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităților locale, precum și reuniuni privind cooperarea culturală și conservarea naturii.

Președintele României, alături de Președintele Ucrainei și ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide și lucrările Forumului Economic.

„Inițiativa își propune să reunească reprezentanți din țările de-a lungul cărora se desfășoară Munții Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina, alături de alți actori relevanți pentru cooperarea regională. 

Reuniunea la nivel înalt are drept obiective principale coordonarea eforturilor de valorificare a potențialului economic al regiunii carpatice, creșterea atractivității pentru investiții, protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural, precum și îmbunătățirea coeziunii în regiunea carpatică.”

Administrația Prezidențială transmite că România, care are cea mai mare parte a Carpaților, susține o cooperare regională mai strânsă între țările carpatice, pentru dezvoltarea economică, atragerea investițiilor și realizarea unor proiecte concrete pentru comunități.

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