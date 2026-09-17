 „Șah la Bolojan”. Ce spune un expert în securitate despre mutarea lui Nicușor Dan: „Învață cum se joacă în politica românească” | adevarul.ro
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„Șah la Bolojan”. Ce spune un expert în securitate despre mutarea lui Nicușor Dan: „Învață cum se joacă în politica românească”

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Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, anunțată joi, 17 septembrie, de președintele Nicușor Dan, a stârnit reacții în spațiul public. Expertul în securitate Marius Ghincea, cercetător la Universitatea ETH din Zürich, consideră că decizia șefului statului schimbă raportul de forțe din jurul premierului interimar Ilie Bolojan.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la Cotroceni
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la Cotroceni Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Șah la Bolojan. Joacă mai frumos de data asta Nicușor. Învață cum se joacă în politica românească”, a scris Marius Ghincea într-o reacție după anunțul președintelui.

Expertul susține că desemnarea lui Mureșan poate menține actuala situație politică pentru o perioadă mai lungă și afirmă că Ilie Bolojan ar putea rămâne premier demis până la sfârșitul anului.

„Bolojan rămâne premier demis până după Crăciun, dacă nu chiar după Bobotează”, a mai transmis Marius Ghincea.

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Foto: FB

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan să formeze Guvernul, după consultările cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat nominalizarea și a anunțat că își asumă mandatul de premier desemnat.

Nominalizarea vine în contextul unei crize politice prelungite și al negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare.

PSD a anunțat deja că nu îl va vota pe Siegfried Mureșan, în timp ce USR și PNL au transmis că îl susțin.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că partidul nu va accepta o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste.

Pe de altă parte, senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că nu crede că Siegfried Mureșan va ajunge să fie votat de Parlament pentru funcția de prim-ministru.

„Nu cred că domnul Mureșan va ajunge la vot. Își va da seama că nu are cum să ia voturile. Următoarea propunere a președintelui va fi Sorin Grindeanu și, în sensul ăsta, va fi o ușurare pentru efortul PSD.

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