 Reacția Ambasadei Ucrainei în cazul clasei românești desființate la Orlivka: „Sunt alimentate emoții negative în jurul acestei situații” | adevarul.ro
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Reacția Ambasadei Ucrainei în cazul clasei românești desființate la Orlivka: „Sunt alimentate emoții negative în jurul acestei situații”

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Ambasada Ucrainei la București a reacționat joi în cazul clasei I cu predare în limba română din Orlivka, regiunea Odesa, care a fost închisă la numai câteva zile după începerea anului școlar.

Sală de clasă
Clasă cu pregare în limba română închisă în Ucraina Foto: Shutterstock

Reprezentanța diplomatică anunță prin intermediul unui mesaj postat pe plaforma Facebook că instituțiile ucrainene verifică situația și susține că acest caz nu ar trebui extrapolat asupra politicii Kievului privind drepturile minorităților naționale.

Ambasada Ucrainei: Sunt stabilite „toate circumstanțele”

Reacția vine după apariția în spațiul public din România a informațiilor privind desființarea clasei I cu predare în limba română din Orlivka, fostul Cartal.

„În prezent, instituțiile ucrainene competente stabilesc toate circumstanțele privind situația dintr-o instituție de învățământ din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina. După stabilirea acestor circumstanțe, va fi prezentată reacția corespunzătoare”, a transmis Ambasada Ucrainei în România.

Instituția diplomatică a respins însă criticile mai ample privind modul în care Ucraina gestionează drepturile minorităților.

„Considerăm nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoțiile negative în jurul acestei situații, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei în domeniul asigurării drepturilor minorităților naționale”, se arată în mesajul Ambasadei.

Clasa a fost închisă după patru zile

Cazul a devenit public după ce clasa I cu predare în limba română din Orlivka și-a încetat activitatea la numai patru zile după deschidere. Clasa fusese înființată în urma solicitărilor comunității românești și a demersurilor Consulatului General al României la Odesa, scrie Mediafax.

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Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții comunității locale, părinții ar fi fost supuși unor presiuni pentru a-și schimba opțiunea și pentru a transfera copiii într-o clasă cu predare în limba ucraineană. Aceste acuzații nu au fost deocamdată confirmate de autoritățile ucrainene.

MAE a anunțat că a făcut demersuri atât la București, cât și la Kiev pentru clarificarea cazului și găsirea unei soluții care să permită continuarea instruirii în limba română. Consulatul General al României la Odesa urmează să efectueze vineri, 18 septembrie, o nouă vizită la fața locului pentru discuții cu toate părțile implicate.

Ambasada invocă 63 de instituții cu predare în română în regiunea Cernăuți

Ambasada Ucrainei afirmă că statul ucrainean rămâne angajat în respectarea obligațiilor internaționale referitoare la drepturile minorităților naționale, inclusiv în domeniul educației.

Potrivit reprezentanței diplomatice, chiar și în condițiile războiului, Ucraina continuă să asigure educația în limbile minorităților și menține o rețea de unități școlare cu predare în limba română.

„În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educațional în limbile minorităților naționale, inclusiv pentru minoritatea națională (comunitatea) română”, a transmis Ambasada.

Reprezentanța diplomatică susține că numai în regiunea Cernăuți funcționează 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română.

MAE face verificări

De partea română, MAE precizează că educația în limba română este „în mod constant o prioritate” în dialogul bilateral și amintește că respectarea standardelor europene privind protecția minorităților se numără printre angajamentele asumate de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Ministerul Afacerilor Externe a fost informat despre situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka) şi a întreprins demersuri atât la Bucureşti, cât şi la Kiev pentru clarificarea situaţiei şi identificarea unei soluţii care să permită continuarea instruirii în limba română. Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale", a transmis, miercuri seară, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.  

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