Fostul preot Ciprian Mega, susținător înflăcărat al lui Călin Georgescu și colaborator cu oamenii lui Putin. Dezvăluirile anchetatorilor

Călin Georgescu și preotul rus Nikolay Balașov apar în dosarul fostului preot Ciprian Mega, trimis în judecată în cazul incendierii unei mașini. Documentele anchetatorilor conțin atât mesajele prin care Mega îl susținea pe Georgescu, cât și corespondența purtată omul lui Putin, chiar cu o zi înainte de incendiu. Procurorii susțin că focul a făcut parte dintr-un plan premeditat menit să creeze aparența unui atac împotriva lui Mega.

Preotul Ciprian Mega Foto: Facebook

Fostul preot Ciprian Mega a fost trimis în judecată în dosarul incendierii unei mașini, într-un caz în care procurorii susțin că focul a fost provocat în cadrul unui plan premeditat. Potrivit anchetatorilor, incendierea a reprezentat un scop în sine, ci a fost folosită pentru a crea aparența unui atac împotriva lui Mega și pentru a susține ulterior o narațiune publică privind o presupusă persecuție.

Mega este acuzat de complicitate la distrugere calificată. Într-o altă acuzație, procurorii îl indică drept instigator la fals intelectual continuat și uz de fals, în legătură cu un document medical despre care susțin că a conținut un diagnostic nereal și a fost folosit pentru obținerea unui concediu medical.

În ceea ce privește incendierea, procurorii susțin că Mega a oferit sprijin material și moral pentru pregătirea și executarea planului. Un preot aflat în Franța este indicat în documentele anchetatorilor drept persoana care a incendiat autoturismul, iar un alt apropiat este acuzat că ar fi oferit sprijin logistic.

Potrivit procurorilor, mașina a fost incendiată după ce a fost deplasată într-o zonă din județul Bihor. Anchetatorii susțin că în interior a fost turnată benzină, iar apoi autoturismul ar fi fost incendiat. Mașina a fost distrusă, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 4.000 de euro.

Mesajul trimis lui Călin Georgescu

În documentele din rechizitoriul procurorilor este analizată și implicarea publică a lui Ciprian Mega în sprijinul lui Călin Georgescu în timpul campaniei prezidențiale din 2024.

Anchetatorii susțin că Mega a promovat public mesaje favorabile lui Georgescu, inclusiv: „Suntem nevoiți să-l votăm pe Călin Georgescu!” și „Călin Georgescu rămâne singura opțiune de vot”.

Mai mult, în urma verificării telefonului lui Mega, procurorii au identificat un mesaj transmis direct lui Călin Georgescu. Mesajul a fost trimis într-un moment în care, potrivit documentelor, existau proteste și opoziție față de candidatura acestuia inclusiv din zona Bisericii.

Preotul Ciprian Mega îi transmitea lui Georgescu că urma să ia public atitudine în favoarea sa.

„Domnule Călin Georgescu, bună ziua! Astăzi, vor avea loc proteste mai mari decât ieri, în diferite centre universitare. La Sibiu, de exemplu, vor fi organizate de profesorii facultății de Drept și de câțiva de la teologie. Având în vedere ca vi se creează o opozitie si dinspre Biserică, astăzi voi lua și eu atitudine public și voi explica de ce sunteți singura opțiune. N-o voi face elogiativ, ci o voi face pragmatic, nu pentru dvs, ci pentru Țară. Vă doresc succes și îmi doresc să câștigați președinția. Pr. Ciprian Mega”, este mesajul făcut public de procurori.

Documentele menționează și o intervenție publică în favoarea lui Mega făcută cu zece zile înainte de incendierea mașinii.

În mesajul respectiv, situația lui Mega era pusă în paralel cu cea a lui Călin Georgescu:

„De la Călin Georgescu la Ciprian Mega, participăm la același scenariu de linșaj mediatic a celor care nu se încadrează în sistem, care îndrăznesc să iasă din paleta de culori prestabilită a tabloului politic și social al zilelor noastre”, se arată în mesajul

Contactele cu oamenii lui Putin

Un alt capitol important din rechizitoriul procurorilor îl reprezintă contactele lui Mega cu reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Potrivit documentelor, Mega a călătorit în Rusia și a participat la activități religioase în structuri aflate sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei.

În documentele din dosar este menționată și relația lui Mega cu Nikolay Balașov, reprezentant al Departamentului pentru Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei.

Contactele dintre cei doi sunt considerate relevante de anchetatori mai ales în perioada imediat anterioară incendierii.

Pe 2 februarie, Mega a citit un e-mail transmis de Nikolay Balașov, consilier în cadrul Departamentului pentru Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Ortodoxe Ruse. Mesajul conținea o încurajare adresată lui Mega în contextul conflictului acestuia cu Episcopia Oradiei: „Dragă Părinte, Ne rugăm cu toții pentru tine. Stai neclintit! Dumnezeu să te binecuvânteze. Fericiți sunt cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este Împărăția cerurilor. Știți. Cu respect, în Hristos Isus, Pr. Nikolai Balașov, Consilier patriarhal, Moscova”.

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Procurorii consideră că aceste contacte sunt relevante pentru modul în care, ulterior, urma să fie prezentat public incidentul.

După ce a citit mesajul primit de la arhipreotul Nikolay Balashov, Mega l-a contactat pe episcopul Petru Pruteanu, episcop vicar pentru Europa Occidentală în cadrul Patriarhiei Ruse. El i-a solicitat acestuia informații despre Balashov și a exprimat aparent nedumerirea cu privire la motivul pentru care acesta îl contactase.

„Se ocupă de racolări și destabilizări”

Răspunsul primit de la episcopul Petru Pruteanu este prezentat de procurori ca fiind relevant. Acesta l-a avertizat pe Mega că Nikolay Balashov este o persoană „care nu are prieteni” și se ocupa de acțiuni menite să afecteze Bisericile Ortodoxe.

„El se ocupă de racolări și destabilizări în celelalte B.O.”, i-a transmis episcopul Petru Pruteanu lui Ciprian Mega.

Pruteanu i-a explicat, de asemenea, că Balashov deținea o poziție importantă și avea o influență considerabilă în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Balashov a fost adjunctul lui Kiril la relații externe, apoi a rămas să-l consilieze și supravegheze pe Ilarion... se spune că Balashov a condus politica legată de Ucraina și Constantinopol”, este mesajul atribuit episcopului Petru Pruteanu în documentele dosarului.

În aceeași perioadă, Ciprian Mega i-a transmis mesajul primit de la Balashov unui alt înalt ierarh rus, Hilarion Alfeyev, mitropolit de Budapesta la acea vreme.

Hilarion Alfeyev i-a confirmat lui Mega că mesajul primit era autentic și că împărtășea, la rândul său, mesajul transmis de Balashov. „L-am văzut ieri pe Părintele Balașov în Catedrala Hristos Mântuitorul la celebrarea patriarhală. Site-ul de internet este mospat.ru, dar domeniul de e-mail este într-adevăr mospatr.ru. Deci pare un e-mail autentic de la el. Mă alătur lui în a spune: rămâneți tari”, i-a transmis ierarhul rus Hilarion Alfeyev lui Ciprian Mega.

Mesajul continua cu un îndemn religios adresat preotului român: „Dumnezeu ne trimite încercări pentru a ne face mai puternici. Și ne ia temporar ceea ce este mai prețios, pentru ca noi să învățăm să-l prețuim și mai mult decât înainte. Al dumneavoastră în Hristos. M. Hilarion”.

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Pe 4 februarie 2025, cu o zi înainte de incendierea mașinii, Mega i-a trimis lui Nikolay Balașov un e-mail în care îi cerea să primească o persoană aflată în Oradea pentru a-i transmite un „mesaj important”.

„Stimate Părinte Nicolae, aș dori să trimit pe cineva să vorbească cu dumneavoastră personal, cu un mesaj important. Este cetățean francez. În prezent se află în Oradea. Aș dori să sosească cât mai curând posibil pentru a putea vorbi. Pentru a merge acolo, are nevoie de viză. Cel mai apropiat consulat este la Debrețin. Sunteți de acord să-l primiți? Îl puteți ajuta să obțină urgent o viză? Vă rog să păstrați confidențialitatea acestei chestiuni! Vă mulțumesc foarte mult! Pr. Ciprian Mega”, este mesajul transmis de acesta.

Balașov i-a răspuns în aceeași zi, la ora 20:28, acceptând să primească persoana respectivă și cerându-i lui Mega datele de pașaport: „Dragă părinte Ciprian, desigur, sunt de acord. Am nevoie de datele lui pașaport cu fotografia paginii principale. Vorbește el engleza? Cred că este mai sigur să folosești Telegram messenger. Numărul meu de telefon este ....”.

Potrivit documentelor din dosarul procurorilor, această corespondență este relevantă deoarece persoana despre care Mega îi scria lui Balașov este indicată de anchetatori drept unul dintre participanții la pregătirea și executarea incendierii.

Mai mult, procurorii mai arată că persoana respecivă a fost sprijinită financiar de Mega, publicase un articol în apărarea fostului preot și s-a deplasat, ulterior, la Moscova.

Schimbul de mesaje este relevant pentru anchetatori cu cât are loc chiar în ziua în care, potrivit reconstrucției din dosar, erau pregătite ultimele detalii ale deplasării și ale incendierii.

Totodată, procurorii susțin că Mega le-a spus mai multor persoane că urma să plece la București pentru a prezenta documente compromițătoare despre conducerea Bisericii, însă anchetatorii consideră că această deplasare putea servi ca pretext pentru a justifica absența sa din zona în care urma să fie incendiată mașina.