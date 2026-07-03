Planul UE de a-l sancționa pe Patriarhul Kirill, frânat de Italia și Bulgaria

Italia s-a opus planului Uniunii Europene de sancționare a Patriarhului Kirill al Rusiei, iar, potrivit unor surse din diplomația europeană, poziția Romei are la bază preocupările Vaticanului privind sancționarea liderului unei confesiuni creștine.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a propus interzicerea accesului în Uniunea Europeană pentru Patriarhul Kirill, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, care a susținut și justificat în repetate rânduri invazia Rusiei în Ucraina, scrie Politico.

Măsura face parte din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva Rusiei.

Propunerea s-a lovit însă de opoziția Bulgariei, care are o populație majoritar ortodoxă, precum și de o „rezervă” exprimată de Italia. Cei trei diplomați UE au vorbit pentru publicația citată sub protecția anonimatului, deoarece discuțiile privind sancțiunile sunt confidențiale.

Potrivit unuia dintre diplomați, rezervele Italiei au la bază poziția Vaticanului și preocuparea privind sancționarea liderului unei confesiuni creștine. Un purtător de cuvânt al reprezentanței permanente a Italiei pe lângă UE a refuzat să comenteze.

În iunie, premierul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că țara sa va bloca noul pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, dacă acesta va afecta interesele economice ale Bulgariei și va include sancțiuni împotriva patriarhului Kiril, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Radev a avertizat că sancțiunile propuse de UE ar putea afecta activitatea companiei petroliere Lukoil, inclusiv rafinăria Burgas, singura din Bulgaria, precum și aprovizionarea cu piese de schimb pentru metroul din Sofia și livrările de îngrășăminte.

Din acest motiv, Sofia solicită excluderea companiei de pe lista sancțiunilor.

„Toate aceste aspecte trebuie analizate în cadrul organismelor decizionale ale Uniunii Europene. În ce fel au oprit aceste sancțiuni războiul până acum? Și în ce fel au contribuit la pace?”, a spus acesta.

În ciuda criticilor la adresa sancțiunilor, Radev a afirmat că Bulgaria nu va bloca deciziile comune ale Uniunii Europene privind Ucraina.

„Vom susține procesul de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat acesta, mai notează Reuters.