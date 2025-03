Russia Today îl cita pe Călin Georgescu în 2015: „Nu este libertate în România!”. Discursul candidatului „suveranist” i-a impresionat pe ruși

Călin Georgescu i-a impresionat pe ruși în 2015 pentru ceva ce seamănă izbitor cu propaganda de astăzi a candidatului „suveranist”. Russia Today România nota atunci că Georgescu „a acuzat actuala clasă politică de trădare și a îndemnat la răzvrătire față de politicile neo-liberale anti-naționale”.

O parte din banii pentru campania „zero lei” a candidatului pro-rus au fost plătiți de Social Freak Ltd din Marea Britanie, mai precis, pentru conturile de TikTok ale candidatului pro-rus, notează, pe platforma Substack, jurnaliștii Luiza Vasiliu și Victor Ilie, care l-au găsit pe proprietarul firmei, Luke Askew, un mare „follower” al lui Iisus, speaker motivațional și un bun soț și tată.

Deși Social Freak Ltd nu pare să fi băgat bani direct în reclame pro-Georgescu, Luke Askew a cumpărat reclame prin Google Ads pentru propriile lui afaceri.

„Askew are firma într-o hală industrială de la periferia unui orășel numit Mildenhall și de-acolo are de vânzare ce vrei și ce nu vrei, boți și inimioare de TikTok, followerși de X, membri de Discord, share-uri de Facebook”, notează sursa citată.

Dacă un politician vrea ca mesajele sale să fie virale, îl poate plăti pe Luke Askew, care îi aduce mii de distribuiri sau comentarii, iar după ce algoritmul e păcălit artificial, împinge postările către și mai mulți posesori reali de conturi care au drept de vot, explică cei doi jurnaliști.

Reporterii Substack au aflat că procesatorul de plăți cu care lucrează Askew este rusesc, Cryptomus.com, și are mailurile oficiale pe domeniul mail.ru. În plus, site-ul Cryptomus are același Google tag (codul unic gtm-mj4z47n) cu alte două site-uri rusești, notează sursa citată.

Unul este marrus.io, un procesator de plăți în criptomonede, iar al doilea, drevo16.ru, duce către un azil de bătrâni numit „Copacul Vieții” din districtul Volga al orașului Kazan, Rusia.

Russia Today România, despre Călin Georgescu: „A îndemnat la răzvrătire”

Pe Substack a fost publicat și un screenshot făcut pe 17 martie 2015, chiar cu Călin Georgescu.

Russia Today România, site-ul blocat din motive de propagandă rusă după invazia armatei lui Putin în Ucraina, făcea atunci o știre dintr-un discurs pe care Georgescu l-a ținut la Baia Mare: „Nu este libertate în România!”.





Discursul lui Georgescu care a atras atenția rușilor a fost catalogat de Russia Today România, drept „impresionant” pentru că „a acuzat actuala clasă politică de trădare și a îndemnat la răzvrătire față de politicile neo-liberale anti-naționale”.

Substack este o platformă care permite scriitorilor și creatorilor de conținut să publice și să își dezvolte audiența prin articole, podcasturi și comunități.