 Un mitropolit din Uganda a fost adus de fostul preot Ciprian Mega pentru a-i sfințit biserica. Episcopia Oradiei condamnă gestul | adevarul.ro
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Un mitropolit din Uganda a fost adus de fostul preot Ciprian Mega pentru a-i sfințit biserica. Episcopia Oradiei condamnă gestul

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Fostul preot Ciprian Mega, caterisit de Biserica Ortodoxă Română în urmă cu un an, și-a sfințit altarul bisericii pe care a construit-o la Girișu de Criș, județul Bihor. Slujba a fost oficiată de un ierarh ortodox din Uganda, fără binecuvântarea Episcopiei Ortodoxe a Oradiei sau a Patriarhiei Române, potrivit autorităților bisericești.

Slujba a fost oficiată de un ierarh ortodox din Uganda. FOTO: Facebook/Ciprian Mega
Slujba a fost oficiată de un ierarh ortodox din Uganda. FOTO: Facebook/Ciprian Mega

Evenimentul a avut loc duminică și a fost anunțat ulterior de Ciprian Mega pe pagina sa de Facebook. Fostul preot a descris momentul drept „mare bucurie” și a precizat că altarul bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost târnosit de „un ierarh canonic al unei Biserici apostolice”.

Mega nu a precizat numele ierarhului, însă, potrivit informațiilor publicate de eBihoreanul, slujba a fost condusă de Ieronim de Kampala, Mitropolit al Kampalei și Exarh al întregii Ugande, care aparține Patriarhiei Ortodoxe Grecești a Alexandriei și a întregii Africi.

„La târnosire s-a folosit Sfântul și Marele Mir primit, cu scrisori oficiale pentru această ocazie, din mai multe Biserici autocefale, care au înțeles situația comunității noastre”, a scris Ciprian Mega.

Acesta a mulțumit și unor ierarhi ortodocși români despre care susține că ar fi dat binecuvântare unor preoți din eparhiile lor pentru a participa la eveniment, fără să precizeze însă numele acestora.

Episcopia Oradiei nu recunoaște slujba

Episcopia Ortodoxă a Oradiei a reacționat luni, după apariția în spațiul public a imaginilor de la eveniment, și a subliniat că Ciprian Mega nu mai are calitatea de preot al Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit eparhiei, după caterisire, fostul preot nu mai poate săvârși slujbe și nu mai are dreptul să exercite atribuții specifice clerului.

Episcopia consideră că situația de la Girișu de Criș are „o gravitate canonică majoră” și susține că evenimentul depășește limitele unui conflict intern bisericesc.

„Ceea ce se petrece la Girișu de Criș depășește limitele unei simple neînțelegeri bisericești și riscă să capete caracterul unei sfidări ostentative deopotrivă a autorității canonice a Bisericii Ortodoxe Române și a ordinii de drept a Statului Român”, a transmis Episcopia Ortodoxă a Oradiei.

Eparhia le-a cerut credincioșilor ortodocși să rămână în comuniunea Bisericii și să nu participe la slujbele săvârșite de fostul preot.

În ceea ce privește participarea ierarhului din Uganda, Episcopia Oradiei afirmă că nu a acordat nicio binecuvântare pentru desfășurarea slujbei.

„Slujirea unui ierarh străin în afara propriei jurisdicții presupune, cu statut de obligativitate, respectarea autorității canonice a Bisericii locale și a cadrului instituțional propriu relațiilor interortodoxe”, se arată în comunicatul eparhiei.

Episcopia precizează că a informat autoritățile bisericești superioare competente, urmând ca situația să fie clarificată pe cale instituțională și prin dialog interortodox.

Biserica lui Ciprian Mega, construită fără autorizație

Ciprian Mega a început să ridice biserica din Girișu de Criș după ce a fost scos din rândurile clerului. Potrivit informațiilor publicate anterior de Bihoreanul, construcția ar fi fost realizată fără binecuvântarea Episcopiei Ortodoxe a Oradiei și fără autorizație de construire.

Primăria Girișu de Criș l-ar fi sancționat pe reprezentantul organizației implicate în proiect, însă lucrările nu au fost oprite.

În aprilie 2025, Ciprian Mega a fost caterisit de Consistoriul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe a Oradiei. Decizia a venit după acuzații privind relațiile sale cu ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse și în urma conflictului cu conducerea Episcopiei. Mega a anunțat la acea vreme că nu recunoaște sancțiunea.

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