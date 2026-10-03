Dramă pe ocean: Un cașalot le-a scufundat iahtul. Mărturiile marinarilor salvați după 18 ore de groază

Un iaht australian s-a scufundat în Pacificul de Sud după ce a fost lovit de o balenă dintr-un grup de aproximativ opt exemplare. Cei patru membri ai echipajului au abandonat ambarcațiunea și au fost salvați după aproximativ 18 ore.

Echipajul a fost salvat după 18 ore. Foto: New Zealand Defence Force

Incidentul s-a produs la aproximativ 250 de mile marine la nord de insula Norfolk, în Pacificul de Sud. Iahtul Tai Tam, sub pavilion australian, naviga cu patru persoane la bord când o balenă a lovit ambarcațiunea și a provocat avarii serioase. În urma impactului, vasul a început să ia apă, iar echipajul a încercat timp de mai multe ore să împiedice scufundarea.

Mărturiile celor patru membri ai echipajului

Jemma Cooper se afla la cârma iahtului în momentul impactului și a fost aruncată de la postul de comandă de forța loviturii.

„A fost un fel de bufnet puternic. Întreaga barcă a fost împinsă într-o parte”, a declarat ea pentru AFP.

La scurt timp după lovitură, membrii echipajului au observat în apropiere între șase și opt balene. Mai exact, era vorba despre cașaloți, specie cunoscută pentru dimensiunile mari și pentru faptul că se deplasează în grupuri.

„Ne-am uitat în partea babord, și erau acolo între șase și opt, un grup, de balene. Atunci ne-am dat seama ce se întâmplase”, a mai povestit Jemma Cooper.

Jeremy Cooper, soțul Jemmei Cooper, dormea sub punte în momentul în care iahtul a fost lovit. Impactul l-a trezit, iar după ce a văzut starea ambarcațiunii și-a dat seama că situația era gravă.

„Toată instalația de direcție de pe partea tribord a fost distrusă și intra o cantitate semnificativă de apă”, a declarat Jeremy Cooper.

Martin Jaffre, un alt membru al echipajului, a povestit că balena a spart carena şi că, în ciuda faptului că a folosit inclusiv spumă expandabilă pentru a încerca să astupe zonele prin care intra apa, totul a fost în zadar.

„Nu mai puteam controla direcția bărcii, iar o barcă fără direcție devine rapid o problemă”, a explicat Martin Jaffre.

Echipajul a continuat să scoată apa cu mâna și a încercat să păstreze iahtul pe linia de plutire cât mai mult timp. Între timp, motorul a început să aibă probleme, iar posibilitatea de a controla ambarcațiunea devenea tot mai redusă.

La aproximativ 30 de minute după impact, echipajul a activat baliza de urgență EPIRB. Terry Hetherington a transmis un apel Mayday, iar alerta a fost recepționată de Centrul de Coordonare a Salvării din Noua Zeelandă (RCCNZ).

„Am transmis un mayday (n. r. un S.O.S) complet”, a spus Terry Hetherington.

Salvați după aproximativ 18 ore

După primirea alertei, Centrul de Coordonare a Salvării din Noua Zeelandă a solicitat intervenția Forțelor Aeriene Regale din Noua Zeelandă. Un avion P-8A Poseidon a fost trimis în zonă pentru a stabili comunicațiile radio cu echipajul și pentru a coordona intervenția navelor aflate în apropiere.

Cei patru marinari au abandonat în cele din urmă iahtul și au urcat într-o plută de salvare. Marea era calmă, iar echipajul a continuat să aștepte intervenția salvatorilor sub lumina lunii pline. În primele ore ale zilei de duminică, marinarii au tăiat legătura dintre plută și iaht, iar Tai Tam a dispărut ulterior sub apă.

Iahtul s-a scufundat sub ochii echipajului Foto: New Zealand Defence Force

După mai multe ore petrecute în pluta de salvare, cei patru membri ai echipajului au fost găsiți în jurul orei 6.00 de nava comercială MV Sofrana Surville.

Operațiunea de salvare a fost sprijinită și de echipajul avionului P-8A Poseidon al Forțelor Aeriene Regale din Noua Zeelandă, care a menținut legătura radio cu marinarii și cu navele implicate în operațiune.