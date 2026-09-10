Călin Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să implice România în război: „Este un pas sinucigaș”. Ce solicită Parlamentului

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a cerut Parlamentului să aprobe participarea României cu până la 20 de militari la un comandament multinațional destinat sprijinirii Ucrainei. Georgescu susține că demersul reprezintă „un pas sinucigaș” și le cere parlamentarilor să respingă solicitarea președintelui.

Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale Foto: Inquam Photos

„Interesul României este pacea. România are, înainte de orice, datoria de a-și apăra viața și viitorul. Superioritatea României ca actor strategic vine din neutralitatea față de orice conflict: ea ne face un partener căutat pentru pace, nu un instrument folosit în război”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

Fostul candidat susține că solicitarea lui Nicușor Dan este „gravă și insuficient explicată țării”.

„Este un pas sinucigaș spre angajarea României într-un război care nu este al nostru- începutul unui drum care, odată deschis, va fi greu de închis. Miza nu este numărul militarilor, ci angajamentul politico-militar al României. Chiar și trimiterea unui singur militar poate atrage întreaga țară în logica unui conflict”, a mai transmis Georgescu.

Georgescu cere Parlamentului să respingă solicitarea

Călin Georgescu susține că România trebuie să își apere interesele prin diplomație și dialog și afirmă că Parlamentul nu ar trebui să aprobe solicitarea președintelui fără ca românii să cunoască toate detaliile misiunii.

„România trebuie să apere pacea și buna înțelegere, în țară, în regiune și dincolo de ea. Există o singură soluție responsabilă: diplomația permanentă. Securitatea țării se consolidează prin dialog și comunicare, nu prin conflict. Fără voia poporului, nimeni nu are mandatul de a angaja România într-un război care nu ne aparține”, a afirmat fostul candidat.

El le-a cerut parlamentarilor să respingă solicitarea lui Nicușor Dan.

„Parlamentul României trebuie să se manifeste matur, responsabil și lucid: să respingă această solicitare în mod patriotic. Cine votează devine părtaș la abandonarea interesului național și își asumă o răspundere istorică în fața poporului român”, a mai spus Georgescu.

Acesta a lansat apoi noi acuzații la adresa președintelui și a reluat solicitarea privind suspendarea acestuia.

„Astăzi se vede cu ochiul liber: Nicușor Dan își apără scaunul, nu țara. Pentru scaunul cumpărat prin înțelegeri, oferă acum drept tribut interesele României. Ca să-și ascundă compromisurile și să rămână la putere, execută ordinele celor care l-au instalat la Cotroceni împotriva voinței poporului român. Acest demers, alături de faptele deja cunoscute, dovedește că prezența lui la Cotroceni a devenit un pericol real pentru siguranța, independența și suveranitatea țării. În acest sens, reiterez și solicitarea adresată Parlamentului României de a urgenta procedura de suspendare din funcție a lui Nicușor Dan”, a transmis Călin Georgescu.

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Ce a cerut Nicușor Dan Parlamentului

Președintele Nicușor Dan a solicitat Parlamentului încuviințarea participării Armatei României, cu până la 20 de militari, în cadrul Comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia.

Comandamentul are caracter rotațional și este localizat, prin alternanță, în Franța și Marea Britanie, nu în Ucraina.

Potrivit scrisorii transmise Parlamentului, în cadrul acestui comandament se desfășoară activități de planificare la nivel strategic, în vederea îndeplinirii obiectivelor Coaliției de Voință pentru Ucraina.

„Armata României poate contribui cu personal de stat major la Comandament și structurile de comandă și control subordonate acestuia, în domenii critice precum planificarea strategică, operații curente, securitate și apărare cibernetică”, se arată în document.

Președintele susține că participarea României ar contribui la creșterea vizibilității țării, la promovarea intereselor naționale și la consolidarea profilului României ca actor strategic.

În același timp, în document se precizează că participarea la procesul de planificare nu presupune automat dislocarea unor capabilități militare în Ucraina.

„Națiunile cadru au subliniat că participarea, la acest moment, în procesul de planificare nu implică și obligația de a disloca capabilități pe teritoriul Ucrainei și că viitoarele potențiale contribuții vor fi supuse restricțiilor și aprobărilor naționale”, se precizează în scrisoarea președintelui.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis trimiterea solicitării către Comisiile de apărare, urmând ca aceasta să intre ulterior pe ordinea de zi a plenului comun.

Administrația Prezidențială: România nu trimite militari pe front

Declarațiile lui Călin Georgescu au venit la mai puțin de două ore după ce Administrația Prezidențială a transmis un comunicat în care a avertizat asupra unei „narațiuni false” propagate în mediul online, potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război.

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Palatul Cotroceni a calificat informațiile drept o „manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict”.

Administrația Prezidențială a subliniat că România nu va trimite trupe combatante pe frontul din Ucraina.

„România NU trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, a transmis Administrația Prezidențială.

Potrivit Cotroceniului, cei cel mult 20 de militari români ar urma să participe la activități de planificare, comandă și control, în cadrul unei structuri care își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la distanță de linia frontului.