Fostul ambasador al Statelor Unite în România, Adrian Zuckerman, susține că Rusia a sprijinit candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, atât prin acțiuni directe, cât și indirecte. Diplomatul consideră că implicarea Moscovei în campania fostului candidat a reprezentat un atac la adresa democrației românești.

Foto: Inquam / George Călin

Adrian Zuckerman a afirmat că, pe baza informațiilor publice și a discuțiilor pe care le-a avut cu reprezentanți ai unor servicii de informații, nu are îndoieli în privința susținerii rusești.

„Din ceea ce am citit eu public şi vorbind cu alţii (...) în opinia mea nu există niciun dubiu că, candidatura lui Georgescu a fost susţinută direct şi indirect de ruşi şi a fost un atac la democraţia română, prin reţelele sociale, prin alte lucruri politice”, a declarat fostul ambasador pentru Prima News.

Diplomatul a comentat și afirmațiile lui Călin Georgescu potrivit cărora acesta nu ar fi cheltuit bani pentru campania electorală. În opinia fostului ambasador, lipsa unor cheltuieli declarate nu înseamnă că nu au existat acțiuni menite să-i promoveze candidatura.

Acesta a indicat în special rețelele sociale și alte forme de sprijin politic prin care fostul candidat ar fi beneficiat de susținere.

„Cu toate astea au fost făcute multe lucruri pentru el prin reţelele sociale şi în alt fel să ajute candidatura”, a afirmat Adrian Zuckerman.

Adrian Zuckerman

Fostul reprezentant diplomatic al SUA a adăugat că a discutat cu persoane din structuri de informații europene, americane și din alte state, iar concluzia acestora ar fi fost aceeași.

„Cu oamenii cu care am vorbit eu la serviciile europene, americane şi din alte ţări nu există niciun dubiu că asta a fost o operaţie susţinută de ruşi”, a mai spus acesta.

Călin Georgescu a candidat independent la scrutinul prezidențial din 2024 și a obținut 22,94% din voturi în primul tur, desfășurat pe 24 noiembrie, clasându-se pe prima poziție.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a decis anularea alegerilor prezidențiale și reluarea întregului proces electoral.

Marți, Administrația Prezidențială a prezentat trei motive care au stat la baza deciziei CCR: avantajul „substanțial” obținut de un candidat în mediul online prin utilizarea „netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală care nu a fost marcată corespunzător și încălcarea „flagrantă” a legislației privind finanțarea campaniilor electorale.