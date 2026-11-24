La doi ani după alegerile prezidențiale din 2024, procesul electoral de atunci revine în dezbatere: sunt prezentate noi opinii despre ce s-a întâmplat, iar o parte importantă a cetățenilor continuă să privească cu neîncredere anularea alegerilor. Acest climat nu e inofensiv, pentru că o democrație în care oamenii nu mai cred că alegerile au fost corecte sau că anularea lor a fost justificată intră slăbită în următorul ciclu electoral, iar între 2028 și 2030 avem patru rânduri de alegeri.

Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor Foto: Inquam

Neîncrederea nu se combate cu etichete, ci cu argumente. De aceea am luat hotărârea Curții Constituționale, cele cinci note declasificate ale MAI, SIE, SRI și STS, singurele documente pe care judecătorii le-au avut în față, și cele două hotărâri despre excluderea unor candidați, și le-am pus în fața unor gânditori care s-au ocupat de raportul dintre lege, putere și democrație. Concluzia mea este că anularea a fost democratică și că trece testul fiecăruia dintre ei, iar ceea ce a lipsit nu a ținut de Curte, ci de legiuitor.

Ce scrie, de fapt, în documente

Despre partea cea mai discutată public, intervenția Rusiei, vorbesc notele serviciilor menționând un tipar asemănător cu operațiunile rusești din Ucraina și Republica Moldova. SRI spune explicit că nu are date certe despre autorul atacurilor cibernetice și nici despre efectul lor, iar STS arată că numărarea voturilor a fost corectă și că sistemele informatice nu au fost compromise.

Partea solidă din documente este alta, mai puțin spectaculoasă, dar mult mai grăitoare. Un candidat cotat sub 1% la începutul lui noiembrie a ajuns la 22,94% în trei săptămâni, în timp ce o rețea de circa 25.000 de conturi TikTok era activată cu două săptămâni înainte de vot, iar 797 dintre aceste conturi fuseseră create încă din 2016 și stătuseră aproape inactive timp de opt ani. Peste 100 de influenceri, cu peste 8 milioane de urmăritori, au fost plătiți să promoveze un „profil ideal de președinte” fără să știe pentru cine lucrează, iar postările lor nu erau marcate ca publicitate. TikTok a confirmat autorităților plăți de 381.000 de dolari către conturi care îl promovau pe candidat, deși acesta declarase un buget de campanie de zero lei, iar platforma nu a respectat decizia Biroului Electoral Central de a elimina materialele nemarcate, care au rămas vizibile inclusiv în ziua votului.

Curtea a ales exact aceste fapte. Hotărârea nu pomenește Rusia și nu discută ideile candidatului, ci vorbește despre patru lucruri care țin de proces: votul liber, egalitatea de șanse, transparența campaniei și finanțarea ei.

Ce fel de curte a decis

Curtea Constituțională nu este o instanță judecătorească obișnuită. Doctrina constituțională o descrie ca autoritate politico-jurisdicțională, pentru că lucrează în forme jurisdicționale, cu judecători independenți, dar acești judecători sunt numiți de Parlament și de Președinte, iar atribuțiile ei privesc chestiuni cu miză politică directă, de la conflictele dintre puteri până la alegerile prezidențiale. Constituția îi dă, și numai ei, sarcina de a veghea la corectitudinea alegerii Președintelui, iar natura aceasta dublă o face potrivită exact pentru tipul de decizie din decembrie 2024, una care trebuia luată repede, în formele dreptului, dar cu deplina conștiință a consecințelor politice.

Trei hotărâri, nu una

Anularea stă între două decizii despre candidați. În octombrie 2024, Curtea a decis că jurământul pe care îl depune președintele ales, acela de a respecta Constituția și de a apăra democrația, este și o condiție pe care orice candidat trebuie s-o îndeplinească de la început, iar pe această bază a respins candidatura Dianei Șoșoacă pentru ceea ce a numit un discurs constant antidemocratic și antisemit și o conduită îndreptată împotriva apartenenței României la UE și NATO. În martie 2025, Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu, considerând că, prin încălcarea regulilor de finanțare a campaniei din 2024, pe care Curtea o constatase deja în hotărârea de anulare, acesta încălcase chiar obligația de a apăra democrația, iar Curtea a confirmat decizia în unanimitate.

Cele trei decizii sunt legate, dar nu sunt la fel. Anularea privește condițiile în care toți alegătorii și-au format opinia, în timp ce excluderile privesc o persoană și ceea ce a spus sau a făcut, iar între cele două excluderi există o diferență importantă, la care revin mai încolo.

Întrebările pe care trebuie să ni le punem

1. Pe ce lege s-a sprijinit Curtea?

Carl Schmitt spunea că adevăratul suveran este cel care decide atunci când regulile normale nu mai funcționează, iar Hans Kelsen, părintele curților constituționale europene, îi răspundea că orice decizie trebuie să aibă în spate o normă care o autorizează.

Curtea s-a sprijinit pe articolul din Constituție care îi cere să „vegheze” la respectarea procedurii de alegere a Președintelui și să „confirme” rezultatele, iar a confirma înseamnă și a putea să nu confirmi, pentru că altfel confirmarea ar fi o simplă ștampilă, iar cerința constituțională a unor alegeri „libere și corecte” ar rămâne fără gardian. Legea electorală mai prevedea o procedură de anulare pentru fraudă la vot, la cerere și în trei zile, dar ea privește urnele și numărătoarea, nu o campanie viciată descoperită zece zile mai târziu. Temeiul exista, așadar, iar Kelsen ar fi mulțumit să vadă că gardianul pe care l-a inventat a făcut exact ce trebuia.

2. De ce întregul proces, de ce după validarea primului tur și de ce atunci?

Aceasta este întrebarea pe care o pun cel mai des cei care contestă hotărârea, iar răspunsul se găsește chiar în documente.

Curtea a anulat întregul proces pentru că nu putea anula doar o bucată din el. Procesul electoral e unul singur, care începe cu stabilirea datei alegerilor, continuă cu campania și se termină cu turul al doilea, iar campania viciată a avut loc înainte de primul tur, astfel încât primul tur era chiar produsul ei. A relua turul ar fi însemnat să păstrezi efectul și să înlături doar ultima etapă.

Curtea validase primul tur pe 2 decembrie pe baza a ceea ce avea atunci în față, adică numărătoarea, pe care o verificase chiar prin renumărare și care era corectă, însă această validare nu era un certificat de imunitate pentru o campanie despre care Curtea nu știa încă nimic. Hotărârea spune explicit că judecătorii au luat cunoștință de conținutul notelor „după declasificarea la data de 4 decembrie”, pentru că până atunci notele erau secrete, iar decizia a venit la doar două zile după acest moment.

3. De ce nu a lăsat turul al doilea să continue și de ce nu a așteptat o instanță?

Votul din diaspora începuse deja, iar fiecare oră adăuga voturi într-un proces despre care Curtea știa că este viciat. Dacă ar fi lăsat turul al doilea să aibă loc și l-ar fi anulat abia apoi, ar fi anulat de două ori mai multe voturi și ar fi avut, foarte probabil, un câștigător desemnat, cu o criză de legitimitate mult mai gravă, iar dacă ar fi validat, ar fi confirmat un președinte ales într-o competiție viciată.

Nicio instanță judecătorească nu are competența de a anula alegerile prezidențiale, pentru că Constituția o dă doar Curții, iar procesele penale durează ani. În asemenea situații, rapiditatea nu e un lux, ci o valoare democratică, fiindcă o incertitudine prelungită asupra legitimității șefului statului ar fi erodat încrederea cetățenilor mult mai mult decât o decizie fermă. De aici vine și motivarea succintă: judecătorii au avut 48 de ore, cu votul în desfășurare și sub o presiune democratică pe care puține curți din Europa au cunoscut-o, așa că nu puteau scrie tratate, dar au scris esențialul, adică temeiul, faptele, încadrarea lor juridică și remediul.

4. A rămas excepția o excepție?

Filozoful italian Giorgio Agamben a arătat că măsurile excepționale au tendința de a deveni obișnuință, iar aceasta este, probabil, cea mai serioasă temere a criticilor.

Faptele de după o infirmă. În mai 2025, un candidat din aceeași zonă politică, George Simion, a câștigat primul tur, Curtea nu a mai intervenit, iar el a recunoscut înfrângerea din turul al doilea, fără ca vreun alt scrutin să mai fie anulat de atunci. Excepția a rămas excepție.

5. Ce a protejat, de fapt, Curtea?

Filozoful german Jürgen Habermas susține că un vot este legitim doar dacă opinia din spatele lui s-a format într-o dezbatere publică liberă, iar fostul judecător constituțional german Ernst-Wolfgang Böckenförde spunea că statul liberal nu poate garanta un electorat bine informat, dar poate împiedica falsificarea condițiilor în care oamenii își formează opinia.

Curtea nu a protejat numărătoarea, care fusese corectă, ci felul în care alegătorii și-au format opinia, pentru că un vot exprimat după ce o parte din „entuziasmul” vizibil online fusese cumpărat pe ascuns nu mai este pe deplin liber. Statul nu i-a spus nimănui ce să creadă; a spus doar că decorul în care oamenii decid nu poate fi fabricat pe ascuns.

6. A fost o mobilizare reală sau una fabricată?

Juristul american Bruce Ackerman explică faptul că marile schimbări politice autentice se recunosc după durată și după confirmarea lor repetată.

O creștere de la sub 1% la 22,94% în trei săptămâni, susținută de o rețea activată la o dată precisă, seamănă mai degrabă cu o mobilizare fabricată, iar proba era reluarea alegerilor. În mai 2025, candidatul aceleiași zone politice a obținut 46,4% în turul al doilea, într-o campanie mai transparentă, ceea ce arată că curentul suveranist nu a fost eliminat, ci doar pus să concureze într-un spațiu public mai puțin falsificat.

7. A ales Curtea câștigătorul?

Samuel Issacharoff, profesor la New York University, propune un test simplu, potrivit căruia o curte are voie să protejeze regulile competiției, dar nu are voie să aleagă rezultatul, iar Ronald Dworkin adăuga că judecătorii trebuie să decidă pe principii care s-ar aplica oricui.

Curtea nu a trimis în turul al doilea alți candidați și nu a desemnat un învingător, ci a dispus reluarea de la zero, cu toate candidaturile depuse din nou. Toate motivele ei privesc procesul și s-ar fi aplicat oricărui candidat favorizat de o campanie ascunsă, finanțată cu bani nedeclarați, așa că testul este trecut.

8. Exista o soluție mai blândă?

Robert Alexy, teoreticianul german al proporționalității, ne obligă să întrebăm dacă exista o măsură mai puțin dură care să fie la fel de eficientă.

Repetarea turului întâi nu rezolva nimic, pentru că problema afectase chiar posibilitatea de formare liberă a opțiunii electorale, mai ales că între locul doi și locul trei au fost doar 2.740 de voturi. Spre deosebire de Austria, unde în 2016 Curtea Constituțională a putut număra exact voturile afectate, aici manipularea avusese loc în spațiul public, nu în urne, așa că nu existau voturi care să poată fi scoase din calcul. Sancționarea vinovaților pedepsea, dar nu le reda alegătorilor o competiție corectă, astfel încât rămânea reluarea de la capăt, pe care Curtea însăși a numit-o, mai târziu, măsura „ultima ratio”.

9. Cât de sigure erau dovezile?

Alexy mai spune că, cu cât intervenția este mai gravă, cu atât dovezile trebuie să fie mai sigure, iar Michel Foucault ne-ar cere să urmărim cum evaluările de risc ale serviciilor secrete devin adevăr juridic.

Curtea a folosit doar faptele sigure, adică lipsa marcajelor, decizia BEC nerespectată, plățile confirmate chiar de TikTok și bugetul de zero lei, în timp ce ipotezele despre un actor statal nu apar în hotărâre. Mai mult, documentele pe care s-a sprijinit fuseseră publicate integral înainte de pronunțare, așa că oricine putea verifica ce au avut judecătorii în față.

10. Puteau candidații să știe dinainte?

Lon Fuller, unul dintre marii juriști americani ai secolului trecut, spunea că regulile trebuie să fie publice, clare și anunțate înainte de joc, iar autoritățile trebuie să le aplice exact așa cum le-au anunțat.

Regulile încălcate în 2024 erau publice și cunoscute de toți competitorii, de la marcarea publicității electorale și declararea cheltuielilor până la respectarea deciziilor BEC, iar Curtea le-a aplicat întocmai. Orice candidat știe, de altfel, că alegerile trebuie să fie libere și corecte și că rezultatul lor trebuie confirmat, așa că cine își declară bugetul zero pentru o campanie de o asemenea amploare își asumă riscul ca rezultatul să nu fie confirmat.

11. Unde se despart cele două excluderi?

Karl Loewenstein, un jurist german care a fugit de nazism, a inventat în 1937 conceptul de democrație militantă, potrivit căruia o democrație nu trebuie să ofere dușmanilor ei instrumentele propriei distrugeri, însă el viza tehnicile antidemocratice, nu opiniile incomode.

Excluderea lui Georgescu se sprijină pe o conduită, nu pe o opinie. Hotărârea de anulare constatase deja că un candidat încălcase legislația privind finanțarea campaniei, iar declarația de buget zero era actul lui personal, contrazis de plăți confirmate, așa că cine a participat la coruperea unui scrutin nu poate pretinde să intre în reluarea lui. Principiul se aplică oricui, iar excluderea nu este perpetuă.

Excluderea Dianei Șoșoacă amestecă, în schimb, două lucruri. Primul este discursul pe care Curtea l-a numit antidemocratic și antisemit, iar aici temeiul este solid, pentru că Constituția interzice îndemnul la ură națională, rasială sau religioasă, iar legea penală sancționează antisemitismul. Al doilea este opoziția față de UE și NATO, iar aici temeiul nu ține, pentru că apartenența la UE și NATO este înscrisă în Constituție, dar nu se numără printre lucrurile pe care Constituția le declară nerevizuibile și poate fi schimbată oricând prin revizuire și referendum. Cine pledează pentru o asemenea schimbare, oricât de greșită ar fi ea, folosește o cale pe care Constituția o lasă deschisă, așa că excluderea ar fi fost inatacabilă dacă s-ar fi sprijinit doar pe primul temei.

12. Pot fi întoarse aceste instrumente împotriva democrației?

David Landau, profesor american, a descris felul în care doctrinele create pentru a apăra democrația sunt folosite apoi chiar de cei care o erodează, iar Tom Ginsburg arată că democrațiile de azi mor rar prin lovituri de stat și mult mai des prin instituții care par legale.

Anularea din 2024 nu a adus putere niciunui partid de guvernământ, din moment ce câștigătorul alegerilor reluate a fost un independent. Riscul privește un singur punct, și anume faptul că un criteriu de excludere care include opțiuni de politică externă poate fi folosit mâine de orice majoritate împotriva oricărui candidat care propune o schimbare de direcție, iar soluția, cum arăt mai jos, ne-o dă chiar Constituția.

13. Cine a avut ultimul cuvânt?

Judith Shklar, o gânditoare americană de origine letonă, ne cere să luăm în serios frica omului obișnuit în fața puterii și ne amintește că și pasivitatea poate fi o nedreptate, atunci când nu faci nimic deși ai putea preveni un rău, iar a valida un scrutin despre care știi că a fost viciat ar fi fost exact o asemenea nedreptate. Richard Bellamy și Philip Pettit adaugă că o decizie este legitimă dacă puterea se întoarce repede la cetățeni și dacă decizia nu este arbitrară.

Milioane de oameni au avut votul anulat, dar au primit, în cinci luni, dreptul de a vota din nou. Prezența la turul al doilea din mai 2025 a fost de 64,72%, iar pierzătorul a recunoscut rezultatul, ceea ce înseamnă că ultimul cuvânt l-au avut alegătorii.

Verdictul

Anularea a fost democratică și trece testul fiecăruia dintre acești gânditori, pentru că a protejat condiția de bază a unui vot liber, s-a sprijinit pe reguli care se aplicau tuturor candidaților și a redat decizia cetățenilor. Curtea a acționat în singurul moment în care putea acționa, imediat după ce documentele au devenit cunoscute, asupra singurului obiect pe care îl putea avea în vedere, adică întregul proces electoral, și cu rapiditatea pe care o cerea protejarea încrederii cetățenilor, iar altfel nu putea proceda fără să facă mai mult rău.

Excluderile nu schimbă acest verdict. Excluderea lui Georgescu este consecința coerentă a încălcărilor constatate, în timp ce excluderea Dianei Șoșoacă este corectă în privința discursului antisemit și antidemocratic și greșită în măsura în care s-a sprijinit pe opțiuni de politică externă.

Ce trebuie făcut

Propun două infracțiuni noi, o regulă clară pentru anulare și o regulă clară pentru excludere.

Prima infracțiune ar fi simularea coordonată și ascunsă a sprijinului politic, adică cumpărarea și vânzarea de like-uri, urmăritori, vizualizări și comentarii false, precum și folosirea în scop politic a conturilor false sau automatizate. Ar trebui să fie infracțiune în permanență, nu doar în campanie, pentru că rețelele se construiesc în ani, și ar trebui să răspundă deopotrivă cumpărătorul, vânzătorul și intermediarul. Oamenii reali care fac campanie sub propriul nume, chiar și organizat, nu au nimic de temut, pentru că legea nu trebuie să judece opiniile, ci falsul, adică boții și sprijinul cumpărat prezentat drept spontan.

A doua infracțiune ar fi frauda electorală digitală, definită în legea electorală, cu criterii verificabile pentru a stabili dacă o operațiune putea schimba rezultatul. Anularea trebuie să rămână excepțională, motivată și proporțională, iar candidatul trebuie să răspundă doar dacă a comandat, a finanțat, a coordonat sau a acceptat în cunoștință de cauză operațiunea, așa cum arată cazul campaniei #echilibrusiverticalitate, plătite inițial, potrivit constatărilor ANAF, din banii unui alt partid, care dovedește că poți beneficia de o manipulare fără să o fi cerut. Decizia definitivă trebuie să o dea o instanță, după ce părțile au fost ascultate și au văzut probele.

Când se impune anularea? Nicio țară din Europa nu are încă un prag legal, dar se poate construi unul printr-un test în trei pași. Întâi, frauda trebuie dovedită. Apoi, ea trebuie să depășească un prag măsurabil, de exemplu ca amplificarea falsă sau nedeclarată să reprezinte cel puțin o zecime din audiența conținutului electoral al unui candidat în ultima lună, ca banii nedeclarați să depășească o zecime din plafonul legal de cheltuieli ori să provină de la un stat străin, sau ca o platformă mare să refuze o decizie a autorității electorale în ultimele zece zile. În sfârșit, amploarea fraudei trebuie comparată cu diferența de voturi care a decis rezultatul, iar cifrele exacte trebuie stabilite de experți și publicate cu un an înainte de alegeri, pentru ca fiecare candidat să știe dinainte unde este linia.

Când poate fi exclus un candidat? Răspunsul îl dă chiar Constituția, prin limitele revizuirii. Articolul 152 enumeră ceea ce nu poate fi schimbat niciodată, adică caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului, forma republicană, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic, limba oficială și drepturile și libertățile fundamentale, iar un candidat care acționează împotriva acestui nucleu, de exemplu prin incitare la ură sau prin atacuri la pluralism, se plasează în afara jocului constituțional și poate fi exclus, la fel ca un candidat care a corupt procesul electoral. Un candidat care propune schimbarea a ceea ce poate fi revizuit, precum apartenența la o alianță, rămâne însă în joc, iar judecata asupra lui o fac alegătorii. Legea trebuie să scrie acest criteriu, să precizeze procedura și să fixeze durata excluderii.

Mai rămâne transparența, unde o parte din treabă a fost deja făcută la nivel european, pentru că din octombrie 2025 regulamentul UE privind publicitatea politică obligă orice mesaj politic plătit să fie etichetat, cu numele celui care a plătit și cu suma. Obligația îi privește și pe influencerii plătiți, chiar dacă nu numesc un candidat, precum și campaniile „civice” plătite de partide. Ce lipsește este legea românească prin care să se stabilească sancțiunile și autoritatea care le aplică, iar Autoritatea Electorală Permanentă are un proiect pregătit din 2026, care nu a fost încă adoptat. Mai trebuie adăugat și un lucru pe care regulamentul european nu îl cere, și anume ca orice ban dat pentru promovarea online a unui candidat să treacă prin contabilitatea oficială a campaniei.

De ce în 2027

Avem alegeri locale și parlamentare în 2028, europarlamentare în 2029 și prezidențiale în 2030, iar Comisia de la Veneția recomandă ca regulile electorale să nu fie schimbate cu mai puțin de un an înainte de vot, ceea ce face din 2027 ultimul an în care putem legifera fără să fim suspectați că schimbăm regulile în timpul jocului.

În 2027 votează și Franța, Polonia și Italia, iar Franța este deja ținta rețelelor rusești de dezinformare, precum Matryoshka, care răspândesc de luni bune conținut fals despre candidați. Președintele Macron a invocat explicit cazul României atunci când a anunțat o lege împotriva conturilor false, și ar fi trist ca alții să învețe din experiența noastră înaintea noastră.

În decembrie 2024, Curtea a trebuit să decidă în 48 de ore, fără o lege care să-i descrie pragurile și procedura, și a decis bine. Nicio democrație nu ar trebui însă să depindă, de fiecare dată, de capacitatea unei curți de a decide bine sub presiune, iar cel mai bun răspuns la neîncrederea de azi este o lege scrisă acum, pe care toată lumea să o cunoască înainte de următoarele alegeri.