Motivarea deciziei în cazul lui Călin Georgescu. De ce consideră judecătorul că nu mai trebuie să stea în arest

Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, deși judecătorul a constatat că există suspiciuni rezonabile că acesta a comis infracțiuni de înșelăciune. În motivarea hotărârii, instanța arată că pericolul pentru ordinea publică s-a diminuat și că măsura arestului la domiciliu este suficientă pentru buna desfășurare a procesului penal.

Călin Georgescu Foto: Mediafax

Potrivit motivării, judecătorul Tribunalului București consideră că, în actualul stadiu al anchetei, nu se mai justifică menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv. Instanța a apreciat că arestul la domiciliu este „deopotrivă necesar și suficient” pentru a împiedica sustragerea acestuia de la urmărirea penală sau de la judecată și pentru a preveni eventuale noi infracțiuni.

Magistratul a reținut însă că există „suspiciunea rezonabilă” că Georgescu a comis infracțiunile de înșelăciune în dauna societății Real Concrete Land SRL, reprezentată legal de omul de afaceri Răzvan Leu. În același timp, judecătorul a precizat că nu există indicii că, prin aceeași metodă, ar fi fost induse în eroare și alte persoane.

Judecătorul: Nu există dovezi că Georgescu ar fi primit bani din înșelăciune

Unul dintre argumentele invocate în motivarea deciziei este lipsa unor dovezi că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi obținut un folos patrimonial în urma faptelor de care este acuzat.

„Nu există nicio dovadă că Georgescu a primit vreun folos patrimonial din comiterea infracțiunilor de care este acuzat”, au declarat surse judiciare, citate de Antena 3.

Documentele primite din Elveția arată că o parte din banii depuși drept garanție de Răzvan Leu au ajuns la Massimiliano Arena, aproximativ 53.700 de euro, la Ionel Rusen, circa 6.000 de euro, și la soția acestuia, aproape 158.500 de euro.

Deși neagă acuzațiile, Călin Georgescu i-ar fi trimis lui Răzvan Leu 118.000 de lei, prin intermediul socrului său, în octombrie 2023. De asemenea, Ionel Rusen i-ar fi virat lui Georgescu 900.000 de lei în mai 2022. Potrivit motivării, aceste tranzacții nu demonstrează însă că fostul candidat ar fi primit bani proveniți din infracțiunile cercetate în dosar.

Judecătorul a mai apreciat că nu există indicii că Georgescu ar fi încercat să influențeze ancheta sau să afecteze buna desfășurare a procesului penal.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, care susține că a fost înșelat cu 1,1 milioane de euro în legătură cu o presupusă afacere cu tranzacții de metale prețioase.

Potrivit anchetatorilor, lui Leu i-ar fi fost propusă implicarea într-o afacere pentru care era necesară obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat să discute cu Ionel Rusen, prezentat drept un om de încredere. Acesta l-ar fi pus în legătură cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea finanțării, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ulterior, Răzvan Leu ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea împrumutului putea crește până la 15 milioane de euro. Creditul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri a solicitat restituirea garanției de 1,1 milioane de euro, însă nu și-ar mai fi recuperat banii.

Călin Georgescu rămâne în arest până la decizia Curții de Apel

Tribunalul București a admis luni, 9 noiembrie, cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, calculată de la data rămânerii definitive a încheierii.

Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel București. Prin urmare, Georgescu nu va părăsi arestul preventiv până când instanța superioară nu va soluționa contestația.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, fiind cercetat în dosarul în care este acuzat de înșelăciune în legătură cu prejudiciul de 1,1 milioane de euro reclamat de omul de afaceri Răzvan Leu. Acuzațiile nu au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.