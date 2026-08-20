 Dronă marină, distrusă de un F-16 românesc în apropiere de Neptun Deep. Ucrainenii: „Nu era a noastră” | adevarul.ro
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Dronă marină, distrusă de un F-16 românesc în apropiere de Neptun Deep. Ucrainenii: „Nu era a noastră”

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Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi, 20 august, că o dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 românesc, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Drona, a cărei prezență a fost semnalată de o navă comercială, nu este de proveniență ucraineană.

Dronă marină/FOTO: Facebook/Radu Miruță
Dronă marină/FOTO: Facebook/Radu Miruță

UPDATE Care este scenariul sumbru

Comandorul Sandu Valentin Mateiu a mărturisit pentru „Adevărul” care este scenariul sumbru: este aproape imposibil ca vehiculul să fi ajuns întâmplător acolo. Expertul militar avertizează că este greu de crezut că drona maritimă a ajuns întâmplător în apropierea platformei Neptun Deep. Sandu-Valentin Mateiu spune că, deși originea rusească nu poate fi deocamdată demonstrată, incidentul poate fi parte a războiului hibrid, unde atacurile sunt concepute astfel încât autorul să poată evita asumarea responsabilității. El subliniază că România trebuie să-și consolideze rapid supravegherea, cooperarea între instituții și capacitatea de reacție la amenințările din Marea Neagră.

sursa video: constantafaptelorbune/TikTok

UPDATE Nicușor Dan i-a felicitat pe piloții români de la bordul celor două F-16

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat joi, 20 august, pe piloții celor două avioane F-16 care au participat la misiunea de distrugere a dronei marine.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă.

O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol”, a transmis șeful statului într-o postare pe X.

UPDATE MApN: o navă comercială a semnalat prezența dronei

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că drona maritimă aflată în derivă a  fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța.

Două drone de tip Gerber din zona Neptun Deep, distruse de scafandrii militari români

Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită. Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială”, transmite MApN.

Instituția adaugă că o navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări.

Știrea inițială

„În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, transmite ministrul.

După ce a fost detectată, a fost creată o celulă de comandă la nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN), care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

„În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei.

Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil.

Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, transmite Radu Miruță.

Ulterior, ministrul și-a editat mesajul, din care a scos faptul că drona ar fi fost încărcată cu explozibil.

Săptămâna trecută, pe 11 august, două drone UAV de tip Gerbera au fost distruse de scafandrii militari români, în zona Neptun Deep.

„Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep.

Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă”, a transmis Miruță la acea vreme.

Miruță afirmase că au fost identificate dronele în derivă  și alte câteva resturi.

„MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare”

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