Două drone UAV de tip Gerbera au fost distruse marți după-amiază, 11 august, de scafandrii militari români, în zona Neptun Deep, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Sursă video: Facebook/Radu Miruță

„Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep.

Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă”, a transmis acesta.

Miruță adaugă că au fost identificate dronele în derivă și alte câteva resturi.

„MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare”

Pe 9 august, populația din județul Tulcea a fost alertată prin intermediul unui mesaj RO-Alert, după ce sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la granița cu Ucraina.

Drona a fost identificată la ora 23:35. În urma acestei detectări, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru emiterea mesajului RO-Alert.

De asemenea, duminica trecută, autoritățile au emis două mesaje RO-Alert după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în două rânduri, ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

În cursul anului 2026, autoritățile au emis 61 de mesaje de avertizare, potrivit datelor transmise de ISU Tulcea.