 Pensie de 40.000 de lei pentru Andrea Chiș, fosta judecătoare propusă ministru al Justiției. „Nu banii m-au făcut să ies la pensie” | adevarul.ro
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Video Pensie de 40.000 de lei pentru Andrea Chiș, fosta judecătoare propusă ministru al Justiției. „Nu banii m-au făcut să ies la pensie”

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Andrea Chiș, propusă pentru funcția de ministru al Justiției, primește în prezent o pensie de serviciu de 40.000 de lei. Fosta judecătoare a declarat în Parlament că nu ea a stabilit cuantumul pensiei. Ea a primit aviz negativ de la comisia parlamentară.

Andrea Chiș, propusă pentru funcția de ministru al Justiției
Andrea Chiș, propusă pentru funcția de ministru al Justiției Foto: GEORGE CALIN

Andrea Chiș a fost audiată în Parlament în cadrul procedurii pentru formarea noului Guvern. Printre întrebările adresate fostului magistrat s-a numărat și cea referitoare la pensia de serviciu pe care o încasează. Aceasta s-a pensionat din magistratură în 2023, la vârsta de 52 de ani.

Întrebată de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva care este valoarea pensiei sale, Andrea Chiș a răspuns: „Pensia mea este de 40.000 de lei la ora actuală. Nu am stabilit-o eu”.

Fosta judecătoare a precizat că poziția sa privind cuantumul pensiilor magistraților a fost constantă și că a susținut ca pensia să nu fie mai mare decât salariul avut în activitate.

„În ceea ce privește cuantumul ei, colegii știu și știți și dumneavoastră din spațiul public că eu am susținut că pensia nu trebuie să depășească salariul”, a declarat Chiș.

„Nu banii m-au făcut să ies la pensie”

În timpul audierii, Andrea Chiș a fost întrebată și de ce s-a pensionat la vârsta de 52 de ani, în condițiile în care susținuse că magistrații care îndeplinesc condițiile de pensionare ar trebui să rămână în sistem.

„Niciodată nu banii m-au făcut să fiu judecător, să promovez la o anumită instanță sau să fiu membru CSM și nu banii m-au făcut să ies la pensie”, a spus Andrea Chiș.

Ea a adăugat că, dacă ar fi vrut să plece din sistem din motive financiare, ar fi putut să demisioneze, așa cum a procedat anterior de la Facultatea de Drept.

Pensionarea la 52 de ani a fost pusă în discuție și de Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției. 

„De ce ați ales să vă pensionați la vârsta de 52 de ani, deși ați declarat ritos că vă veți întoarce de unde ați plecat, adică la Curtea de Apel Cluj, și în același timp ați spus că pensionabilii trebuie să rămână în sistem. De ce nu, cu exemplul dumneavoastră personal, n-ați luptat împotriva acestei crize de personal?”, a întrebat Radu Marinescu.

Ce spune despre pensiile aflate deja în plată

Andrea Chiș a fost întrebată și despre posibilitatea reducerii pensiilor de serviciu aflate deja în plată. Ea a precizat că această chestiune nu depinde de ministrul Justiției, ci de Curtea Constituțională.

„Reducerea pensiilor în plată este posibilă sau nu, asta va depinde de Curtea Constituțională, care deja s-a pronunțat cu privire la acest aspect, cel puțin în ceea ce privește judecătorii de carieră, cum sunt eu, deci nu este ceva care depinde de mine”, a declarat fosta judecătoare.

Andrea Chiș este fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea a fost propusă pentru funcția de ministru al Justiției în noua formulă guvernamentală.

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