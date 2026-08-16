Scafandrii militari au recuperat o aripă de dronă din apropierea platformei Neptun Alpha, din Marea Neagră.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat duminică, 16 august, că scafandrii militari au recuperat o aripă provenită de la o dronă, în cadrul misiunii de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha.

„O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a recuperat, în cursul zilei de duminică, 16 august, o aripă provenită de la o dronă, în cadrul misiunii de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha. Echipa EOD s-a deplasat în zonă la bordul unei nave a Gărzii de Coastă”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Obiectul plutitor a fost observat sâmbătă de o navă comercială, în proximitatea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța.

Cercetările în zonă continuă, adaugă MApN.

Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, platforma de productie offshore „Neptun Alpha” cântărește 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri.

Atât structura de susținere (jacket), cât și structura superioară (topsides) au fost fabricate de Saipem, pe șantierele sale din Arbatax (Italia), respectiv Karimun (Indonezia).

„Neptun Alpha” este una dintre cele mai importante etape ale proiectului Neptun Deep, considerat cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din România.