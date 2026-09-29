Românul din Spania care și-a înjunghiat soția de 66 de ori, în fața fiicei sale, riscă 27 de ani de închisoare. Atacul șocant a avut loc în mașină

Românul care și-a înjunghiat partenera de 66 de ori în interiorul unei mașini, sub privirile fiicei lor de 21 de luni, riscă 27 de ani de închisoare. Procurorii cer pedeapsa maximă pentru faptele comise. Procesul lui George Virgiliu Teianu începe vineri, 2 octombrie, la Tribunalul Provincial al Insulelor Baleare.

Procesul lui George Virgiliu Teianu începe vineri, 2 octombrie Foto: Foto: okdiario

George Virgiliu Teianu este acuzat că și-a ucis partenera, Rosario Díaz, în orașul Can Pastilla, din Palma de Mallorca, în decembrie 2024. Potrivit procurorilor, cei doi aveau o relație de aproximativ zece ani și două fiice, care la momentul faptelor aveau nouă ani și, respectiv, 21 de luni.

Bărbatul se afla atunci sub un ordin de restricție care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 500 de metri de femeie sau să ia legătura cu ea. De asemenea, era obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare, potrivit presei spaniole.

Cu toate acestea, după ce a insistat cu numeroase apeluri și mesaje, Teianu a convins-o pe femeie să se întâlnească pe 10 decembrie 2024, în jurul orei 14:30. Pretextul era să meargă să o ia împreună pe fiica lor cea mică de la grădiniță.

Femeia s-a deplasat cu mașina personală și a luat copilul. Potrivit rechizitoriului, el își uitase acasă brățara de monitorizare. Ulterior, Teianu a preluat volanul, în timp ce femeia s-a așezat pe scaunul pasagerului, iar fetița a rămas în mașină.

66 de lovituri de cuțit

Bărbatul a condus foarte încet și haotic pe străzile din Can Pastilla. La un moment dat, a scos un cuțit cu lama de aproximativ 15 centimetri, pe care îl ascunsese în haine, și a atacat-o pe femeie.

Procurorii susțin că Teianu a acționat cu intenția de a o ucide și de a-i provoca o suferință cât mai mare. Din cauza spațiului îngust din mașină, femeia nu s-ar fi putut apăra.

Rosario Díaz a fost înjunghiată de 66 de ori în zona capului, gâtului, pieptului, abdomenului și brațelor. Rănile i-au provocat moartea în câteva minute.

După atac, Teianu a accelerat mașina și a provocat mai multe incidente în trafic. În cele din urmă, autoturismul a lovit din spate o altă mașină, în apropierea unui magazin de pe strada Camí de Can Pastilla.

Bărbatul a abandonat apoi vehiculul și a fugit pe jos. În mașină au rămas trupul femeii și fiica lor de 21 de luni.

Copila a fost rănită în accident

În urma impactului, fetița a suferit vânătăi și răni minore la față și la picior și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Teianu a continuat să fugă, ignorând strigătele oamenilor aflați în zonă. A fost prins de Poliția Locală din Palma în jurul orei 15:29, într-un parc public din apropiere.

Procurorii îl acuză de crimă, încălcarea ordinului de restricție și violență asupra fiicei sale de 21 de luni.

Pentru uciderea femeii, Parchetul solicită 25 de ani de închisoare, invocând circumstanțe agravante precum trădarea, cruzimea, motivul legat de sex și relația de rudenie. Pentru încălcarea ordinului de restricție este cerut încă un an de închisoare, iar pentru violența asupra copilului, încă un an.

În total, pedeapsa solicitată ajunge la 27 de ani de închisoare.

Parchetul mai cere ca bărbatul să fie decăzut din drepturile părintești și să primească un ordin de restricție pentru 30 de ani, prin care să nu se poată apropia de cele două fiice ale sale

În ceea ce privește despăgubirile, procurorii solicită peste 275.000 de euro pentru cele două fiice, părinții și sora victimei. Pentru acoperirea eventualelor prejudicii a fost stabilită și o cauțiune de 245.000 de euro.

A mai fost arestat în 2022

Potrivit informațiilor prezentate de presa spaniolă, George Virgiliu Teianu are un istoric infracțional. În septembrie 2022, românul a fost arestat după ce ar fi agresat brutal un portar al unui club de noapte din s'Arenal. Pentru această faptă, el a petrecut aproape doi ani în arest preventiv. Ulterior, a fost eliberat după plata unei cauțiuni de 15.000 de euro.

Procesul începe vineri, 2 octombrie, la Tribunalul Provincial al Insulelor Baleare.