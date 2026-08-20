Dronă prăbușită la Grindu, în județul Tulcea, după ce a pătruns în spațiul aerian al României. Alertă aeriană la Galați, unde a fost emis RO-Alert

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de miercuri spre joi, 20 august, în apropierea frontierei cu Ucraina, și s-a prăbușit, ulterior, în județul Tulcea, la Grindu. Locuitorii din zona Galați au fost alertați printr-un mesaj RO-Alert.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la ora 02.23, sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20. La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați”, a informat MApN.

La scurt timp, echipajul elicopterului românesc a identificat zona în care aparatul de zbor a căzut.

„La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a transmis MApN.

Potrivit ministerului, o echipă de militari se deplasează spre locul impactului pentru securizarea zonei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.52.