România a informat NATO despre drona distrusă în apropiere de Neptun Deep. Țoiu: „Împreună cu Aliații vom asigura protecția”

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a transmis joi că aliații NATO au fost informați, după ce o dronă marină cu încărcătură explozivă a fost distrusă de un avion F-16 românesc, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

Potrivit ministrului, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost direcționate către zona în care fusese observată drona maritimă, în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului Neptun Deep.

„Joi, 20 august, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost direcționate către locația unde a fost observată o dronă maritimă în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului Neptun Deep. Locația se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de orașul Constanța”, a transmis Oana Țoiu.

Ea a precizat că unul dintre avioanele F-16 a deschis focul asupra dronei, utilizând tunul de la bord.

„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române a atacat ținta cu tunul de la bord, lovind-o cu succes. Drona, care transporta explozibili, a fost ulterior complet distrusă de o echipă EOD a Gărzii de Coastă Române”, a afirmat ministrul interimar de Externe.

România a verificat dacă drona aparținea Ucrainei

Potrivit Oanei Țoiu, Ministerul Apărării Naționale a verificat, prin canalul de consultări de urgență cu Ucraina, dacă drona maritimă aparținea forțelor ucrainene.

„Ministerul Apărării din România a anunțat că, prin canalul de consultări de urgență cu Ucraina, s-a stabilit că aceasta nu este o navă ucraineană fără pilot”, a transmis ministrul.

Oana Țoiu a subliniat, în acest context, importanța protejării infrastructurii maritime din Marea Neagră.

„Ministerul Afacerilor Externe din România reiterează importanța capitală a protejării infrastructurii maritime din Marea Neagră. Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva vecinului său suveran amenință securitatea generală a zonei Mării Negre, încălcând obligațiile Rusiei în temeiul dreptului internațional și convențiile internaționale privind Marea Neagră”, a declarat ea.

Aliații NATO, informați despre incidentele cu drone

Ministrul interimar de Externe a mai anunțat că România și-a informat aliații NATO cu privire la incidentele cu drone produse joi.

„Am informat aliații NATO cu privire la incidentele cu drone de astăzi. România și Aliații vor continua să asigure protecția teritoriului aliat și suveranitatea națională în aer, pe apă și pe solul nostru”, a transmis Oana Țoiu.

Ea a precizat că România și partenerii aliați regionali și-au extins cooperarea la Marea Neagră ca urmare a riscurilor pe care le implică situația de securitate din regiune.

„Ca o consecință a acestor riscuri crescânde, România și partenerii aliați regionali și-au extins cooperarea la Marea Neagră pentru a acoperi operațiunile de deminare, precum și protejarea infrastructurilor maritime”, a afirmat ministrul.

Totodată, România a propus Uniunii Europene înființarea unui centru dedicat securității maritime în regiunea Mării Negre.

„De asemenea, România a propus instituțiilor UE conceptul final pentru un viitor Centru UE de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu unul dintre cele două sedii ale sale la Constanța”, a mai transmis Oana Țoiu.

Amintim că o dronă marină a fost distrusă de un avion F-16, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Drona, a cărei prezență a fost semnalată de o navă comercială, nu este de proveniență ucraineană. După ce a fost detectată, a fost creată o celulă de comandă la nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN), care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

Ulterior, NATO a transmis că este pregătită să reacționeze la „orice potențială amenințare, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână”.

„Putem confirma că două avioane de vânătoare spaniole F-18 au decolat în timpul nopţii pentru a monitoriza situaţia după detectarea de activitate aeriană în apropierea graniţei României cu Ucraina. Aeronavele operau sub comanda NATO”, a declarat pentru EFE un oficial al alianţei.