Nicușor Dan, după distrugerea dronei marine: „Rămânem vigilenți alături de aliații NATO”

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat joi, 20 august, pe piloții celor două avioane F-16 care au participat la misiunea de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă.

O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol”, a transmis șeful statului într-o postare pe X.

Nicușor Dan condamnă „cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse.”

„Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări.”

O dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 românesc, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Drona, a cărei prezență a fost semnalată de o navă comercială, nu este de proveniență ucraineană.

După ce a fost detectată, a fost creată o celulă de comandă la nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN), care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

Ministerul Apărării a anunțat că o navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări.