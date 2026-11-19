Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a reacționat joi, 19 noiembrie, în scandalul declanșat de apariția în spațiul public a unor imagini și planșe fotografice realizate în timpul perchezițiilor domiciliare efectuate în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe Călin Georgescu.

Foto: FB Narcisa Iorga

DIICOT respinge orice implicare în divulgarea materialelor din dosar și precizează că acestea se aflau deja atât în posesia apărătorilor inculpaților (Călin Georgescu și Ionel Rusen), cât și la instanța de judecată, înainte de difuzarea imaginilor.

Potrivit instituției, la 5 noiembrie 2026, avocații celor doi inculpați au primit, în format electronic, întregul dosar de urmărire penală, inclusiv planșele fotografice realizate în timpul perchezițiilor.

„Ulterior, la data de 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind sesizat Tribunalul Ilfov, căruia i-a fost înaintat dosarul cauzei, atât în format fizic, cât și în format electronic”, a transmis DIICOT într-un comunicat.

Instituția subliniază că, atunci când imaginile au apărut în spațiul public, dosarul nu se mai afla exclusiv în posesia procurorilor.

„La momentul difuzării imaginilor în spațiul public, la data de 17 noiembrie 2026, dosarul de urmărire penală fusese deja remis apărătorilor inculpaților și înaintat instanței de judecată”, se arată în comunicatul DIICOT.

DIICOT: Nu am furnizat presei niciun material din dosar

În contextul acuzațiilor apărute după publicarea fotografiilor, procurorii precizează că instituția nu a transmis jurnaliștilor niciun document sau mijloc de probă din dosar.

„Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, au transmis reprezentanții instituției.

Precizările vin după ce difuzarea imaginilor din locuința lui Călin Georgescu a provocat un val de reacții publice și sute de sesizări adresate Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

„Precizăm că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, mai transmite Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Aproape 300 de reclamații la CNA după difuzarea imaginilor din casa lui Călin Georgescu. Dezbatere privind limita dintre interesul public și viața privată

Amintim că difuzarea unor fotografii realizate în timpul perchezițiilor efectuate la locuința lui Călin Georgescu a generat un val de reacții publice și aproape 300 de sesizări depuse la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Scandal după difuzarea imaginilor din casa lui Călin Georgescu. Aproape 300 de reclamații la CNA

Potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro, reclamațiile vizează o ediție a emisiunii „Decisiv”, difuzată de Antena 3 CNN pe 17 noiembrie, în cadrul căreia au fost prezentate imagini din interiorul locuinței fostului candidat la alegerile prezidențiale, precum și fotografii incluse în documentația întocmită de anchetatori în timpul perchezițiilor.

În imaginile difuzate apăreau mai multe încăperi ale casei, inclusiv livingul și biroul din care Călin Georgescu realiza transmisiuni online. De asemenea, au fost prezentate obiecte ridicate de procurori, echipamente video și elemente de mobilier.

Postul de televiziune a susținut că anumite fotografii au fost blurate sau difuzate în format alb-negru și că nu au fost prezentate camerele copiilor.

Critici privind respectarea dreptului la viață privată

Cazul a readus în atenție discuția privind limitele interesului public și protecția vieții private. Printre cei care au criticat difuzarea imaginilor se numără și fosta membră a CNA, Narcisa Iorga.

Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta a susținut că fotografiile prezentate nu justifică o derogare de la regulile privind protejarea spațiului privat.

„Ceea ce a prezentat ea nu are nicio legătură cu interesul public justificat, care ar permite difuzarea imaginilor dintr-un spațiu privat. Interioarele casei, niște telefoane și niște medii electronice de stocare nu reprezintă nicio dovadă care să justifice încălcarea dreptului la viață privată, printr-un interes public cum ar fi dovedirea unei fapte penale”, a afirmat Narcisa Iorga.

Fosta membră a CNA consideră că detalii legate de amenajarea locuinței nu pot fi încadrate la categoria informațiilor de interes public.

„O terță parte nu poate difuza aceste imagini”

Narcisa Iorga a respins și argumentul potrivit căruia difuzarea fotografiilor ar fi justificată de faptul că proprietarul a publicat anterior imagini din propria locuință.

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„O persoană are dreptul să difuzeze orice imagine dorește din interiorul proprietății sale. O terță parte nu poate difuza aceste imagini decât cu acordul scris prealabil al proprietarului. E simplu și clar”, a mai afirmat fosta membră a CNA.

Ce spunea Cristela Georgescu

Controversa vine pe fondul indignărilor exprimate anterior și de Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, care a criticat modul în care au fost desfășurate perchezițiile și publicarea unor informații pe care le consideră confidențiale.

„Vreau să știți modul brutal în care s-a intrat în casă, peste mine și copilul meu, peste tatăl meu. Modul umilitor și traumatizant în care Călin a fost ridicat, încătușat”, declara aceasta după audierea sa în calitate de martor.

Cristela Georgescu a reclamat și apariția în spațiul public a unor informații din dosar.

„Informații confidențiale, care nu au voie să ajungă publice înainte ca ele să apară la judecător (...) Nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată, datele noastre private au fost date peste tot”, a susținut soția fostului candidat la alegerile prezidențiale.