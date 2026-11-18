Călin Georgescu a obținut o decizie favorabilă la Tribunalul Ilfov, care a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Hotărârea vine după mai multe amânări consecutive și în contextul unui dosar în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este judecat pentru acuzații de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Decizia nu este definitivă.

Călin Georgescu Foto: Inquam Photos / George Călin

După aproape două luni petrecute în arest preventiv, Călin Georgescu a primit arest la domiciliu, în urma unei decizii pronunțate miercuri, 18 noiembrie, de Tribunalul Ilfov.

Instanța a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu și în cazul lui Ionel Rusen, inculpat în același dosar de înșelăciune.

Măsura a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit hotărârii, Călin Georgescu își va executa arestul la domiciliu în locuința sa din comuna Mogoșoaia, iar Ionel Rusen la domiciliul din București. Cei doi nu vor putea părăsi imobilele fără aprobarea instanței, excepție făcând situațiile în care sunt citați de organele judiciare.

Pe durata măsurii preventive, inculpații vor fi monitorizați prin brățări electronice de supraveghere, vor avea obligația de a comunica periodic informații privind mijloacele de existență și nu vor putea participa la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice. De asemenea, le este interzis să dețină sau să poarte arme și vor trebui să se prezinte în fața instanței ori de câte ori sunt chemați.

„În baza art. 348 C.proc.pen., 207 C.proc.pen. coroborat cu art. 242 alin. (2) C.proc.pen. rap. la art. 218 alin. (1) și (2) C.proc.pen. şi art. 223 alin. (2) C.proc.pen., dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată față de inculpații GEORGESCU CĂLIN şi RUSEN IONEL, prin încheierea nr. 1035/DL/29.09.2026, pronunțată de Curtea de Apel Bucure?ti – Secția I Penală, în dosarul penal nr. 39502/3/2026, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive. În temeiul art. 221 alin. (1) C.proc.pen., impune inculpatului GEORGESCU CĂLIN (DATE) obligaţia de a nu părăsi imobilul în care locuiește (...)”, se arată în solutia pe scurt, publicată de Tribunalul Ilfov.

Foto: Tribunalul Ilfov

Judecătorii au dispus și interdicția de a lua legătura, direct sau indirect, cu Răzvan-Liviu Leu, reprezentantul persoanei vătămate, cu membrii familiei acestuia, cu celălalt inculpat și cu cetățeanul italian Massimiliano Arena. În plus, Călin Georgescu nu va putea comunica cu șase martori din dosar, iar Ionel Rusen cu cinci.

„În temeiul art. 221 alin. (2) C.proc.pen., impune inculpatului GEORGESCU CĂLIN respectarea următoarelor obligații, pe toată durata măsurii preventive: - să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instan?ei de judecată ori de câte ori este chemat; - să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu reprezentantul persoanei vătămate S.C. REAL CONCRETE LAND REAL S.R.L. - LEU RĂZVAN-LIVIU sau cu membrii de familie ai acestuia, cu coinculpatul RUSEN IONEL, cu numitul MASSIMILIANO ARENA și nici cu martorii NEGOESCU ION, MOLDOVEANU VASILE, RUSEN ELIZA-PATRICIA, POPESCU LILIANA, PETROI SAMUIL şi CROITORU VASILE. În baza art. 221 alin. (3) C.proc.pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul GEORGESCU CĂLIN este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență, să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice ?i să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme”, se mai arată în soluția pe scurt.

Zi tensionată la Tribunalul Ilfov în cazul lui Călin Georgescu. Decizia, amânată pentru marți

Respectarea obligațiilor impuse de instanță va fi verificată de structurile de poliție competente. În cazul încălcării cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor stabilite, arestul la domiciliu poate fi înlocuit cu arestul preventiv. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Decizia nu este definitivă. Susținătorii îi scandează numele în fața instanței.

Decizia nu este definitivă, însă susținătorii fostului candidat la prezidențiale sunt în extaz.

„În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Conform art. 205 alin. (1) C.proc.pen., împotriva prezentei încheieri se poate formula contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Soluţionată în cameră de consiliu şi pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.11.2026”, se mai arată pe site-ul instanței.

Mulțimea îi scandează numele în fața instanței.



Hotărârea vine după ce Tribunalul Ilfov a amânat de două ori pronunțarea privind verificarea măsurilor preventive, dosarul fiind analizat după trimiterea în judecată a lui Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen.

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii susțin că un om de afaceri, Răzvan Leu, ar fi fost convins să transfere aproximativ 1,1 milioane de euro în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări externe care nu s-a mai materializat.

Potrivit anchetatorilor, victimei i-ar fi fost promis inițial accesul la o linie de credit de 6 milioane de euro, ulterior fiind invocată posibilitatea unei finanțări de până la 15 milioane de euro. Banii transferați cu titlu de garanție nu ar mai fi fost restituiți, susțin procurorii.

Mai multe amânări înaintea verdictului

Amintim că Tribunalul Ilfov a amânat inițial pronunțarea pentru 17 noiembrie, apoi pentru 18 noiembrie, în condițiile în care apărarea a solicitat revocarea măsurii preventive și a invocat inclusiv excepții procedurale.

Decizia Tribunalului Ilfov privind menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv a fost amânată din nou

În fața instanței, avocatul lui Călin Georgescu, Mircea Sinescu, a susținut că menținerea arestului preventiv nu mai este justificată.

„Concluzia noastră a fost în sensul în care nu mai e necesară menținerea sub nicio formă și prin raportarea la ce s-a stabilit prin alte soluții ale judecătorilor. Vom vedea care va fi soluția judecătorului și am în continuare încredere în justiție”, declara avocatul înaintea pronunțării.

Contextul dosarului

Călin Georgescu se afla în arest preventiv din 29 septembrie. Între timp, dosarul a fost trimis în judecată, iar instanța trebuia să decidă dacă se impune menținerea măsurii privative de libertate sau înlocuirea acesteia cu una mai puțin severă.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de Adevărul, pe rolul Curții de Apel București se află și contestația formulată de DIICOT împotriva unei alte decizii prin care fusese dispusă înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu. Publicația nota că această procedură urma să fie analizată separat de instanța superioară.