Kievul a mobilizat o combinație de 11 tipuri de drone și rachete de croazieră pentru a depăși apărarea antiaeriană rusă și a lovi podul Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea, ocupată de Moscova. Le point face o trecere în revistă a armamentului folosit.

Podul Crimeea, avariat de urcraineni Foto: X@intel_nova

Atacul asupra podului Kerci, desfășurat în noaptea de 16 spre 17 noiembrie, a fost rezultatul unei operațiuni pregătite timp îndelungat. Loviturile au vizat simultan secțiunile rutieră și feroviară ale podului, aflat la peste 250 de kilometri de pozițiile ucrainene.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, atacul a reprezentat a șaptea etapă a unei campanii desfășurate timp de mai multe săptămâni de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Statul Major General. Obiectivul a fost eliminarea treptată a radarelor, sistemelor de bruiaj și bateriilor antiaeriene care protejau zona strâmtorii Kerci.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, liderul ucrainean a prezentat cele 11 tipuri de drone și rachete folosite în operațiune. Ulterior, producătorul ucrainean Fire Point a publicat o imagine inspirată de tabloul „Cina cea de Taină”, de Leonardo da Vinci. În montaj, podul Kerci apare în fundal, iar nouă drone și rachete sunt așezate pe masă. Cele două sisteme de croazieră cele mai grele, R-360 Neptune și FP-5 Flamingo, sunt reprezentate suspendate de tavan.

Inventarul evidențiază diversitatea sistemelor utilizate de Ucraina, multe dintre ele produse pe plan intern. Strategia pare să fi urmărit suprasolicitarea apărării ruse prin folosirea dronelor împotriva radarelor, sistemelor de bruiaj și bateriilor antiaeriene, pentru a crea condițiile necesare loviturilor cu rachete de croazieră.

Dovbuș, dronă cu elice

Foto: X@censor_net

Denumită după Oleksa Dovbuș, un personaj ucrainean din secolul al XVIII-lea asemănat cu Robin Hood, drona Dovbuș T40 poate zbura timp de 24 de ore și poate parcurge peste 2.000 de kilometri.

Aparatul are mai multe întrebuințări: poate fi folosit pentru recunoaștere la distanță, corectarea tirurilor de artilerie, atacuri de tip kamikaze sau lansarea unor drone mai mici. Nu se știe în ce configurație exactă a fost utilizat în zona strâmtorii Kerci.

Vendetta, dronă kamikaze

Echipată cu o încărcătură explozivă de dimensiuni reduse, Vendetta poate opera pe o rază de 20 până la 70 de kilometri. Este destinată lovirii precise a unor ținte tactice, precum stații de război electronic, radare, sisteme de bruiaj și instalații de apărare antiaeriană.

Având în vedere că podul Kerci se află la peste 250 de kilometri de pozițiile ucrainene, este probabil ca această dronă să fi fost folosită în etapele pregătitoare ale operațiunii, împotriva unor sisteme de detecție aflate mai aproape de linia frontului.

Da Vinci, dronă cu elice

Prezentată în februarie, la expoziția World Defense Show din Arabia Saudită, Da Vinci este o dronă de mici dimensiuni, propulsată de o elice și dezvoltată de compania Destinus.

Firma a fost înființată în 2021 de fizicianul și antreprenorul Mikhail Kokorich, originar din Rusia. Compania europeană are operațiuni în Țările de Jos, Elveția, Franța, Germania, Spania și Ucraina, unde dezvoltă o gamă largă de motoare, drone și rachete de croazieră.

Sicen, dronă kamikaze

Prin forma și rolul său, Sicen seamănă cu drona iraniană Shahed. Este un aparat de atac cu rază lungă de acțiune, capabil să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1.400 de kilometri, cu o precizie estimată la aproximativ 20 de metri.

Costul relativ redus de producție îl face potrivit pentru atacuri în număr mare. Este posibil ca Ucraina să-l fi folosit pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană rusă și a deschide un culoar pentru rachetele de croazieră.

Mich-2000, dronă kamikaze

Dezvoltată pornind de la o structură comercială de origine chineză, adaptată ulterior pentru uz militar, Mich-2000 este utilizată pe scară largă de unitatea Alpha, responsabilă de operațiuni speciale în cadrul SBU, serviciul de informații interne al Ucrainei.

Drona poate executa atacuri asupra unor ținte aflate la distanțe de până la 2.000 de kilometri.

Ruta, rachetă de croazieră

Dezvoltată tot de compania Destinus, Ruta este o rachetă de croazieră concepută pentru a-și îndeplini misiunea chiar și într-un mediu în care comunicațiile și sistemele electronice sunt puternic perturbate.

Sistemul are trei versiuni:

Block 1: rază de acțiune de 300 de kilometri și încărcătură de 150 de kilograme;

Block 2: peste 700 de kilometri și încărcătură de 250 de kilograme;

Block 3: 1.500 de kilometri și încărcătură de 250 de kilograme.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, rachete Ruta au fost folosite împotriva secțiunii feroviare a podului. Compania Destinus a susținut, într-o postare pe LinkedIn, că șapte dintre rachetele sale au lovit podul, provocând prăbușirea unei deschideri.

Palianiția, rachetă-dronă

Prezentată oficial în august 2024, Palianiția este o armă cu propulsie reactivă, dezvoltată în Ucraina și descrisă drept „rachetă-dronă”. Sistemul a avut un rol important în atacul asupra podului Kerci.

„Dronele Palianiția au avut rezultate excepționale și au lovit secțiunea rutieră a podului”, a declarat Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

Caracteristicile tehnice exacte ale sistemului nu sunt publice. Estimările disponibile în surse deschise indică o rază de acțiune de 600-700 de kilometri și o încărcătură explozivă de 50-100 de kilograme.

An-197, dronă cu reacție

Despre An-197 există încă puține informații în sursele deschise. Aparatul este o versiune cu propulsie reactivă a dronei ucrainene An-196 Liuti, de lungă distanță, care folosea inițial o elice.

Trecerea la un motor cu reacție îi permite să atingă viteze semnificativ mai mari.

FP-1, dronă kamikaze

Considerată un echivalent ucrainean al dronei rusești Geran, FP-1 este produsă de compania Fire Point, care ar asambla aproximativ 500 de unități pe lună.

Versiunea modernizată poate transporta o încărcătură explozivă de 60 de kilograme pe o distanță de până la 3.400 de kilometri. Raza mare de acțiune îi permite să urmeze trasee neprevăzute și să ocolească sistemele rusești de apărare antiaeriană.

FP-5 Flamingo, rachetă de croazieră

Tot de compania Fire Point este produsă și FP-5 Flamingo, considerată una dintre cele mai puternice arme din arsenalul prezentat. Numele provine de la culoarea roz intens a primelor prototipuri.

Propulsată de un turboreactor, racheta poate atinge o viteză de aproximativ 850 de kilometri pe oră. Producătorul îi atribuie o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri și o încărcătură militară de 1.150 de kilograme.

Flamingo a fost folosită împotriva secțiunii feroviare a podului Kerci. Potrivit lui Volodimir Zelenski, sistemul a permis executarea unei „lovituri ghidate de precizie”, datorită unei legături de comunicații care a rămas funcțională „până în ultimele secunde”.

R-360 Neptune, rachetă de croazieră

Dezvoltată în Ucraina pornind de la racheta sovietică Kh-35, R-360 Neptune a devenit cunoscută în aprilie 2022, când a lovit crucișătorul Moskva, nava-amiral a Flotei ruse din Marea Neagră, care s-a scufundat ulterior.

Concepută inițial pentru atacarea navelor, la distanțe de până la 300 de kilometri, racheta transporta o încărcătură explozivă de 150 de kilograme. Ulterior, sistemul a fost adaptat și pentru lovirea țintelor terestre. O versiune cu rază extinsă poate atinge distanțe de până la 1.000 de kilometri.

În atacul asupra podului Kerci, Neptune a vizat calea ferată, alături de rachetele Ruta și FP-5 Flamingo.