Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a fost invitată la o emisiune televizată din Italia, unde a vorbit despre situația juridică a soțului său, aflat în arest preventiv, dar și despre anularea alegerilor din 2024. Aceasta a susținut că dosarele în care este vizat soțul său au o miză politică și a afirmat că este supravegheată de autoritățile române inclusiv în propria locuință.

Cristela Georgescu Foto: X / @Marco_CMC90

În intervenția de la Canale Italia, Cristela Georgescu a explicat că familia încearcă să obțină înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Ea a ținut să precizeze că soțul său nu a fost condamnat.

„În acest moment, el se află în arest preventiv. Vreau să fie clar, nu este condamnat, este doar în arest preventiv. Se află în prezent în custodie și nu a fost condamnat. Lupta noastră de până acum a fost să înlocuim această măsură cu una mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar”, a declarat Cristela Georgescu la Canale Italia.

Soția lui Călin Georgescu a vorbit și despre acuzațiile care îi sunt aduse acestuia, susținând că nu ar exista dovezi care să le susțină. În opinia sa, situația juridică a fostului candidat la alegerile prezidențiale trebuie privită din perspectiva democrației și a statului de drept.

„Ei susțin că el a creat un grup infracțional și că, împreună cu acest grup, a comis o fraudă de 1,1 milioane de euro. Aceasta este acuzația. Nicio dovadă până acum. Ceea ce vreau este ca presa internațională și toată lumea la nivel internațional să știe că, pentru mine, aceasta nu este o anchetă despre un dosar penal. Aceasta este o poveste despre democrație și statul de drept și despre ce i se întâmplă unui om atunci când îndrăznește să conteste sistemul stabilit”, a explicat Cristela Georgescu.

În timpul emisiunii, conexiunea prin care Cristela Georgescu participa la discuție a fost întreruptă. Ulterior, aceasta a comentat incidentul și a afirmat că nu este surprinsă de eventualele interferențe, susținând că se află sub supravegherea autorităților române.

„Nu sunt surprinsă că există interferențe, deoarece există o interferență oficială din partea procurorilor. Așadar, în acest moment sunt supravegheată video și ascultată chiar în propria mea casă.”

În discuția cu prezentatorul italian și ceilalți invitați, Cristela Georgescu a revenit și asupra alegerilor prezidențiale din 2024, susținând că nici până în prezent nu a fost prezentat un raport oficial care să explice motivele anulării scrutinului.

Aceasta a afirmat că rezultatul primului tur a fost urmat de anularea celui de-al doilea tur în timp ce procesul de votare era în desfășurare și a criticat decizia autorităților române.

„Așadar, ca să ne întoarcem la povestea noastră, așa cum bine ai spus, soțul meu a câștigat alegerile în 2024. Apoi a câștigat și al doilea tur, care, într-un mod unic, a fost anulat, a fost revocat în timp ce se desfășura, în timp ce votarea era în curs. Pentru toți cei care ascultă, este important să înțeleagă că al doilea tur de scrutin a fost anulat în timp ce avea loc. Așadar, acest lucru este ilegal și complet anticonstituțional. Curtea Constituțională a decis acest lucru. Și până în acest moment, astăzi, în 2026, încă așteptăm motivele, un raport oficial cu privire la motivul pentru care au fost anulate aceste alegeri, în afară de ceea ce pretind ei, și anume că a fost vorba despre o interferență rusească”, a declarat Cristela Georgescu la Canale Italia.