Călin Georgescu află marți, 17 noiembrie, dacă va rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai blândă, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Tribunalul Ilfov urmează să se pronunțe după ce decizia a fost amânată în urma ședinței de judecată de luni.

Călin Georgescu află marți dacă va rămâne în arest preventiv. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

În fața instanței, avocatul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Mircea Sinescu, a invocat o excepție de necompetență teritorială a Tribunalului Ilfov și a cerut revocarea măsurii arestării preventive.

„Concluzia noastră a fost în sensul în care nu mai e necesară menținerea sub nicio formă și prin raportarea la ce s-a stabilit prin alte soluții ale judecătorilor. Vom vedea care va fi soluția judecătorului și am în continuare încredere în justiție”, a declarat avocatul.

Potrivit procurorilor DIICOT, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi pus la punct o schemă prin care l-ar fi determinat pe un alt om de afaceri, Răzvan Leu, să plătească 1,1 milioane de euro, în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări de șase milioane de euro.

Anchetatorii susțin că banii ar fi fost solicitați sub forma unor garanții pentru un împrumut care nu a mai fost acordat, iar prejudiciul nu ar fi fost recuperat. O parte din sumă ar fi urmat să fie folosită inclusiv pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Cei doi au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

DIICOT a contestat și înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu

Separat, DIICOT a contestat decizia Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care măsura arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu fusese înlocuită cu arestul la domiciliu. Contestația urmează să fie judecată de Curtea de Apel București pe 20 noiembrie.

Până la soluționarea procedurilor judiciare, fostul candidat rămâne în arest preventiv. Acesta se află în arest din 29 septembrie.