O femeie a primit îngrijiri medicale după ce o petardă a fost aruncată vineri dintr-o clădire spre manifestanții adunați în zona Arestului Central. Autoritățile fac verificări pentru identificarea persoanei responsabile.

Susținătorii lui Călin Georgescu la Arestul Central Foto: Mediafax

O petardă a fost aruncată vineri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, dintr-un imobil aflat în apropierea Arestului Central, în direcția manifestanților care își exprimau susținerea față de Călin Georgescu. O femeie a solicitat ajutor medical, după ce a reclamat că fragmente ale materialului pirotehnic au atins-o în zona gâtului, potrivit Jandarmeriei București, citate de News.ro.

Femeia a sunat la 112 și a primit îngrijiri de la un echipaj SMURD. Ea a refuzat transportul la spital.

Incidentul a provocat nemulțumirea manifestanților, a precizat Jandarmeria. Autoritățile fac verificări pentru identificarea persoanei care a aruncat petarda și pentru luarea măsurilor legale.

Jandarmeria a reamintit că deținerea sau folosirea materialelor pirotehnice intră sub incidența Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Instituția a avertizat că utilizarea acestora poate provoca arsuri, traumatisme și alte leziuni grave, atât celor care le folosesc, cât și persoanelor din apropiere, și a îndemnat la respectarea prevederilor legale.

Decizia privind arestul, amânată pentru luni

Incidentul s-a produs în ziua în care Curtea de Apel București a amânat pentru luni pronunțarea asupra contestației procurorilor împotriva înlocuirii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, potrivit Adevărul. Până la o hotărâre definitivă, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv. Vineri, susținătorii săi s-au adunat atât la instanță, cât și în fața Arestului Central, cerând eliberarea sa.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. Între timp, procurorii DIICOT au dispus trimiterea sa în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit acuzațiilor DIICOT,, membrii grupării ar fi promis unui om de afaceri o finanțare de 6 milioane de euro de la o instituție bancară din străinătate, condiționată de depunerea unor garanții. Ulterior, i-ar fi cerut bani suplimentari pentru majorarea creditului la 15 milioane de euro. Transferurile documentate de anchetatori ar fi depășit, în total, 1,1 milioane de euro.