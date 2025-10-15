Video Cum arată viitorul autostrăzilor și drumurilor expres din România. Planul celor peste 3.200 de kilometri de șosele rapide

Până în 2030, România ar trebui să aibă peste 3.200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, conform planurilor oficiale. Însă, până acum, doar o parte dintre proiectele considerate esențiale au fost finalizate.

Harta drumurilor de mare viteză din România a fost conturată încă din 2014, prin Master Planul General de Transport, aprobat de Guvernul României la 25 februarie 2015.

„Valoarea totală a proiectelor identificate în cadrul Master Planului General de Transport este de 45,451 miliarde de euro, care include proiecte de investiții în infrastructura de transport a României pentru sectorul de transport rutier, feroviar, aerian, naval și multimodal”, informa atunci Guvernul României.

Aproximativ jumătate din valoarea investițiilor propuse pentru a primi finanțări europene prin Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare vizau proiecte de transport rutier: 1.300 de kilometri de autostrăzi, peste 1.825 de kilometri de drumuri expres, 2.874 de kilometri de drumuri de importanță regională (TransRegio) și 343 de kilometri de drumuri de importanță majoră (TransEuro).

Cele 16 segmente de referință, majoritatea în șantier

În 2021, planurile de dezvoltare în infrastructura rutieră au fost actualizate prin Programul Investițional de Dezvoltare a Infrastructurii de Transport 2021–2030. Documentul aprobat de Guvernul României viza o prioritizare a investițiilor propuse pentru finanțări europene.

„Programul Investițional vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituționale și financiare ale României pe un set clar de priorități, în linie cu interesele naționale și europene, care să conducă la finele decadei 2021-2030 la crearea unei rețele naționale de transport care să reprezinte coloana vertebrală de dezvoltare a economiei naționale”, informa Ministerul Transporturilor.

Programul cuprindea o listă de 40 de proiecte de autostrăzi și drumuri expres, cu o lungime totală de 3.257 de kilometri. Dintre acestea, 16 segmente, cu o lungime totală de peste 700 de kilometri, au fost incluse într-un scenariu de referință, unele fiind deja în execuție, iar altele în stadii avansate de proiectare sau licitație publică, având finanțarea asigurată.

Cele 16 tronsoane de autostrăzi și drumuri expres, incluse în scenariul de referință din Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport 2021–2030, sunt:

Inelul București (Sud), Autostrada Pitești – Sibiu (loturile 1, 4 și 5), Autostrada A1 Holdea – Margina, Autostrada A Ploiești – Buzău (inclusiv drumul de legătură la varianta ocolitoare Buzău Nord), Buzău – Focșani, Focșani – Bacău, Bacău – Pașcani, Târgu Neamț – Iași – Ungheni (segmentul Leghin – Moțca), Târgu Mureș – Târgu Neamț (tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului), Chețani – Câmpia Turzii, Nădășelu – Poarta Sălajului, Drumul Expres Pitești – Craiova, Brăila – Galați, Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul de legătură A3 – Tureni, și Drumul Expres Satu Mare – Oar.

Situația actuală a investițiilor din program

La cinci ani de la aprobarea Programului Investițional, situația investițiilor se prezintă astfel:

Inelul de autostradă București Sud, cu o lungime de 51,2 kilometri, a fost completat în iunie 2025, odată cu finalizarea ultimului său segment, de 18 kilometri.

Autostrada A1 Sibiu – Pitești (Loturile 1, 4 și 5), în lungime de 53,4 kilometri, are lotul 1 Sibiu – Boița finalizat și deschis circulației, iar loturile 4 și 5 se află în execuție, cu termen estimat de finalizare în 2027.

Autostrada A1, tronsonul Holdea – Margina, de nouă kilometri, care cuprinde peste doi kilometri de tuneluri, se află în șantier din 2023, termenul estimat de finalizare fiind sfârșitul anului 2026.

Autostrada A7 Ploiești – Buzău, de 63,3 kilometri, este în execuție avansată, cu un stadiu fizic de peste 80 la sută. Finalizarea completă este estimată pentru prima jumătate a anului 2026 sau chiar mai devreme.

Autostrada A7 Buzău – Focșani, cu o lungime de 82,4 kilometri, a fost finalizată, ultimul său segment, de 4,6 kilometri, fiind deschis în iulie 2025.

Autostrada A7 Focșani – Bacău, în lungime de 96 de kilometri, este în execuție pe toate loturile, lucrările fiind într-un stadiu avansat. Segmentele sale ar putea fi inaugurate în acest an.

Autostrada A7 Bacău – Pașcani, de 77,4 kilometri, se află în construcție pe toate cele trei tronsoane. Și aceasta ar putea fi finalizată în 2025.

Autostrada A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, tronsonul Leghin – Moțca, de 34 de kilometri, este în execuție din 2024, iar termenul de finalizare este 2026, cu finanțare din Programul Transport 2021–2027.

Autostrada A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț (Târgu Mureș – Miercurea Nirajului), de 25 de kilometri, este în construcție din 2024, având termenul de finalizare în 2026.

Autostrada A3, pe segmentul Chețani – Câmpia Turzii, de 15,7 kilometri, a fost finalizată și deschisă traficului în decembrie 2023, completând astfel segmentul lipsă dintre Târgu Mureș și Cluj-Napoca.

Autostrada A3 Nădășelu – Poarta Sălajului (video), de 42 de kilometri, este în execuție din 2023, termenul de finalizare fiind vara anului 2026.

Un drum expres finalizat complet

Drumul expres Pitești – Craiova (DEx12), cu o lungime totală de 121 de kilometri, a fost finalizat și deschis integral circulației la 31 iulie 2025, odată cu inaugurarea ultimului său segment, de 13 kilometri. Este primul drum expres complet funcțional din România.

Drumul expres Brăila – Galați, de 11,1 kilometri, se află în fază finală de execuție, cu un progres de aproximativ 95 la sută. Deschiderea circulației este programată pentru decembrie 2025.

Podul peste Dunăre de la Brăila, în lungime de doi kilometri, a fost finalizat în 2023 și deschis integral în iunie 2025, împreună cu drumurile de legătură, după remedierea deficiențelor constatate în 2024.

Tot în vara acestui an a fost deschis traficul rutier pe primii cinci kilometri din DEx4 din județul Cluj (video), un drum de legătură dintre Autostrada A3 și DN1, care poate fi considerat o șosea de centură pentru municipiul Turda.

Drumul expres Satu Mare – Oar, de 10,9 kilometri, are licitația finalizată, dar contractul este contestat, iar lucrările nu au început încă. Finanțarea este prevăzută prin Programul Transport 2021–2027.

27 de drumuri de mare viteză prioritare

În același program investițional erau menționate alte 27 de sectoare rutiere, însumând peste 2.500 de kilometri. Ele au fost analizate, iar derularea lor a fost prioritizată în funcție de importanța economică, de impactul ecologic și conectivitate și de stadiul proiectării lor.

„În urma procesului de prioritizare, a fost realizată o ierarhizare a celor 27 de proiecte în funcție de punctajul obținut. Această prioritizare și ierarhizare nu stabilesc ordinea de contractare, implementare sau finanțare a proiectelor. Finanțarea integrală a acestora se va face în funcție de progresul fizic înregistrat în perioada de eligibilitate a Programului Operațional de Transport”, arăta Ministerul Transporturilor.

Analiza arăta că proiectul de autostradă Pitești – Sibiu (Loturile 2 și 3) a obținut cel mai mare punctaj – 100 de puncte, având o lungime de 68,8 km și un cost estimat de 1.847 milioane euro (fără TVA). La polul opus, proiectul de drum expres Focșani – Brăila a obținut 26,29 puncte, situându-se pe ultimul loc în lista ierarhizată.

În prezent, cele două loturi din Autostrada A1 Sibiu – Pitești, situate pe Valea Oltului și Valea Băiașului (video), aflate în fruntea listei de priorități, se află în execuție, având termen de finalizare stabilit pentru anul 2028.

Pe aceeași listă se regăsesc Drumul expres Giurgiu – București (DX Transdanubium), cu o lungime de aproximativ 55,2 kilometri, aflat în faza studiului de fezabilitate.

Se regăsesc, în continuare, tronsoanele Ploiești – Comarnic (48,6 km) și Comarnic – Brașov (50,1 km) din Autostrada Zăpezii – A3, precum și Drumul expres București – Alexandria (Danubius Express), de 70 de kilometri, continuat de Alexandria – Craiova, cu o lungime de 125 de kilometri.

Autostrada Sibiu - Făgăraș, în stadiu avansat

Tot în această categorie de proiecte se află Autostrada Transilvania (tronsonul Poarta Sălajului – Biharia, de 110 kilometri), Inelul Bucureștiului (Nord) și drumurile radiale aferente Autostrăzii A0, însumând 145,7 kilometri, precum și Autostrada Carpatia A13 (Sibiu – Brașov, 129,6 kilometri). Din această autostradă segmentul Sibiu - Făgăraș (video) se află în șantier, având termen de finalizare anul 2027.

Lista este completată de tronsonul Moțca – Ungheni al Autostrăzii Unirii (A8), parte a conexiunii Târgu Neamț – Iași – Ungheni, cu o lungime de 101 kilometri.

Drumuri expres în așteptare

În continuarea listei se află Drumul expres Arad – Oradea (Drumul Crișurilor DEx16), care va asigura o legătură rapidă între vestul țării și frontiera cu Ungaria, având 134 de kilometri.

Urmează Autostrada Moldovei (A7), pe tronsonul Pașcani – Suceava, cu o lungime de 60,5 kilometri, și Drumul expres Suceava – Siret (Moldova Express), de 41 de kilometri, care va conecta rețeaua internă la frontiera nordică.

Tot în est, tronsonul Târgu Mureș – Târgu Neamț (Miercurea Nirajului – Leghin) din Autostrada Unirii A8 are o lungime de aproximativ 152 de kilometri și reprezintă una dintre cele mai complexe secțiuni montane planificate.

În sud și sud-vest, au fost prioritizate Drumul expres Craiova – Calafat (Tracia Express), de 78,7 kilometri, până la ieșirea din țară pe podul Vidin - Calafat (video) Drumul expres Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș – Lugoj (Danubius Express), de 142 de kilometri, și Drumul expres Drobeta-Turnu Severin – Calafat (Tracia Express), de 72,8 kilometri.

În zona centrală se află Bypass-ul Brașov Nord, cu o lungime de 19,7 kilometri, și tronsonul Brașov – Bacău al Autostrăzii Carpatia (A13), în lungime de 159,9 kilometri. În vest, proiectele Timișoara – Moravița (Banat Express, 88,1 km) și Craiova – Filiași – Drobeta-Turnu Severin (Danubius Express, 104 km) completează coridoarele de transport care vor lega România de Serbia.

Lista proiectelor prioritare mai cuprinde Drumul expres Buzău – Brăila (Muntenia Express), de 98 de kilometri, și Drumul expres Măcin – Tulcea – Constanța (Dobrogea Express), cu o lungime totală de 187,7 kilometri, care include și un drum de accesibilitate către Delta Dunării. În nord-vest, rețeaua Drumului Someșului vizează tronsoanele: Cluj-Napoca (Apahida) – Dej, de 75 de kilometri, Dej – Baia Mare – Halmeu, de 95,2 kilometri, și Baia Mare – Satu Mare, de 55 de kilometri.

Ultimul proiect din listă este Drumul expres Focșani – Brăila (Milcovia Express), cu o lungime de 86,2 kilometri.