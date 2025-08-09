search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Orașul cu cea mai înaltă clădire din Transilvania. Cu ce seamănă primul zgârie-nori construit în epoca Ceaușescu la Satu Mare

0
0
Publicat:

Cea mai înaltă clădire din Transilvania se înalță la aproape 100 de metri și este punctul de reper al orașului Satu Mare. Arhitectura Palatului Administrativ a stârnit numeroase controverse, dar unii specialiști au considerat-o drept una dintre cele mai reușite astfel de construcții.

Centrul civic din Satu Mare. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Centrul civic din Satu Mare. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Aflat în apropierea frontierelor României cu Ungaria și Ucraina, Satu Mare se numără printre orașele cele mai apreciate de turiști din nord-vestul țării, în ciuda faptului că este situat la peste 150 de kilometri de rețeaua de autostrăzi a României.

Emblemele orașului Satu Mare

„Autostrada Nordului” (DEx 14), o șosea de mare viteză care urma să lege frontiera de nord-vest a României și orașele Satu Mare și Baia Mare de Suceava și regiunea istorică a Bucovinei, a fost plănuită de statul român de peste un deceniu. Însă traseul ei, de aproape 400 de kilometri, a rămas la stadiul de proiect.

Potrivit planurilor, drumul expres numit „Autostrada Nordului” ar urma să fie construit pe traseul Oar (granița cu Ungaria) – Satu Mare – Baia Mare – Dej – Bistrița – Vatra Dornei – Suceava, asigurând o mai bună conexiune județelor Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava și Botoșani, care însumează peste 2,3 milioane de locuitori.

Satu Mare își întâmpină călătorii cu una dintre cele mai spectaculoase clădiri din România, aflată în centrul municipiului, dar vizibilă de la zeci de kilometri distanță. De șapte decenii, Palatul Administrativ din Satu Mare rămâne reperul orașului devenit reședință a județului Satu Mare, în 1968.

La începutul anilor ’70, Satu Mare a trecut prin cele mai ample transformări urbanistice din istoria sa, determinate de noul statut administrativ, dar și de nevoia de refacere după inundațiile devastatoare din 1970. Un nou centru civic a fost construit în perioada 1974–1987, în imediata vecinătate a vechiului centru al orașului, dominat de spectaculoasa catedrală romano-catolică, ridicată la începutul anilor 1900, și împodobit cu alte câteva clădiri istorice din secolele XVIII–XIX, care înconjoară un parc recent modernizat.

Noul centru civic a fost proiectat de arhitectul Nicolae Porumbescu-Vaida și cuprindea o casă de cultură cu 800 de locuri, un amfiteatru în aer liber, spații comerciale și blocuri noi cu peste 1.000 de apartamente. În centrul său se înălța o clădire cu 15 etaje, al cărei vârf atingea 97 de metri - „sediul politic-administrativ” al județului, numit în prezent Palatul Administrativ.

Capodopera lui Nicolae Porumbescu

Blocul zgârie-nori din Satu Mare a fost inaugurat în 1986, în urma unei vizite a lui Nicolae Ceaușescu, iar presa vremii îl descria ca fiind „o metaforă a mândriei și demnității tuturor locuitorilor din această parte a țării”, o comunitate care cuprindea români, dar și maghiari, germani, evrei, ucraineni (ruteni), slovaci și romi.

Citește și: Orașul din România ocolit de străini în anii '90: „Pe hărțile turistice europene, în dreptul lui este capul de mort”
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (56) jpg
Imaginea 1/15: Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (56) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (56) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (59) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (55) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (53) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (52) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (54) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (47) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (76) JPG
Centrul civic Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (82) JPG
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (81) JPG
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (75) JPG
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (77) JPG
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (61) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (72) JPG

Arhitectul își descria în mod plastic realizarea. 

„Trebuia să „plămădesc“ spațiul înconjurător, să-l gândesc în metafore, să-i calculez golurile, pe care în mod inevitabil trebuie să le conțină, pentru a fi umplute de viitorime. Viața nu trebuie irosită, profesiunea de arhitect este o continuă pledoarie pentru eficiență și formă. Omul trebuie să stea drept, să nu-l încovoaie nimeni și nimic. Apoi vin verticala construcției, verticala ciocârliei. În treacăt fie spus, aș vrea să-și facă cuib ciocârlia sus, pe turnul orașului. I-am rezervat un mic loc acolo, l-o fi văzut?”, declara Nicolae Porumbescu Vaida, în 1986. 

După 1990, ansamblul arhitectural a avut soarta multor clădiri emblematice, asociate cu regimul Ceaușescu: ironizate, lăsate să se degradeze și chiar vandalizate. Unii specialiști consideră însă operele lui Nicolae Porumbescu-Vaida ca fiind adevărate capodopere față de blocurile cenușii, tipice regimului comunist.

Printre cele mai apreciate au fost Casa de cultură din Suceava (1965-1969), Palatul Administrativ din Botoșani (1968-1970), casa de cultură la Baia Mare (1971) și Centrul Orășenesc de la Satu Mare (1974-1987).

Ultimul dintre ele a fost poate cel mai reușit complex arhitectural urban din perioada comunistă, nota Constantin Hostiuc, doctor în istoria artei.

Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
Imaginea 1/15: Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (45) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (48) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (34) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (40) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (44) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (49) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg

„În primul rând, pare să fie vorba despre scara intervenției în oraș. Vorbim despre implanturi inteligente și bine stăpânite, de sine-stătătoare, care au căutat să agreseze cât mai puțin prin volumetrie mediul dimprejur. Ba chiar am putea afirma că, prin puternica notă de contrast pe care o introduc (clădirile noi sunt, totuși, volume compacte, cu personalitate clar precizată), prezențele arhitecturale amintite pun în valoare locul ales, înconjurat de alte spații, edificii și texturi cu care intră într-un interesant și complex dialog rezonant. Sunt centre de interes care nu strivesc, nu agresează ambientul și, prin aceasta, devin repere, centre ale orașelor pe care le populează și în care se înscriu”, explica specialistul în artă, în revista de cultură „Lettre Internationale” (2015).

Criticul de artă remarca faptul că volumul clădirilor era „îmblânzit” prin cromatica naturală și prin folosirea culorilor calde pe suprafețele lor, iar prezența ferestrelor largi crea impresia de firesc.

Citește și: Zgârie-norii abandonați ai industriei comuniste. Povestea celor mai înalte coșuri de fum din România
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Imaginea 1/10: Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg

Motivul furcii țărănești de tors românești l-a inspirat pe arhitectul Nicolae Porumbescu Vaida în proiectele sale, fiind folosit ca un element de legătură al oamenilor simpli cu construcțiile impozante apărute în orașele lor.

„În fine, era aproape imposibil să nu identifici, cu toată stilizarea lui, motivul omniprezent al furcii țărănești de tors – marcă a unei societăți pastorale, cu siguranță «element-pecete» cu potențial unificator, liant concret între gândirea elevată a arhitecturii mari și atașamentul psihologic conex adăpostului umil. Nimic mai flatant pentru locuitorul unui târg decât a-și recunoaște specificul «de viață», ajuns declarație culturală de autoritate”, arăta criticul de artă.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
stirileprotv.ro
image
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici
fanatik.ro
image
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
FOTO Alex Băluță a plecat de la FCSB și a postat imagini total neobișnuite pe internet
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Mărturia tatălui băiatului mort în avionul prăbușit din Arad: "Am avut încredere în pilot"
observatornews.ro
image
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Reacția unei mirese când mirele rostește numele fostei iubite, la altar. Filmarea a ajuns virală
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Prima pensie mărită la recalculare. Câți bani în plus se primesc
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Fotografiile falșilor militari Albeanu Dumitru și Bratu Romulus Mihai, publicate de ziarul „Universul” din 14 februarie 1945
„Banda falșilor ofițeri” terorizează Bucureștiul anului 1945
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?