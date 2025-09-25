search
Video Autostrada Sibiu - Pitești schimbă Valea Oltului. Cum se lucrează pe traseul spectaculos al A1 din defileu

0
0
Publicat:

Valea Oltului se transformă treptat într-un imens șantier, iar cele mai spectaculoase construcții de pe Autostrada Sibiu - Pitești capătă contur. „Podul pentru urși” de la Călinești, viaductul Boița și tunelul Robești schimbă treptat înfățișarea zonei.

Tunelul Robești. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Tunelul Robești. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Cel mai spectaculos tronson al Autostrăzii Sibiu - Pitești, aflat parțial în șantier, începe din localitatea Boița (județul Sibiu) și continuă prin Defileul Oltului pe un traseu de 31 de kilometri, până în zona Mănăstirii Cornet (județul Vâlcea) și a hidrocentralei Cornetu de pe râul Olt. De aici, noua autostradă va vira spre stânga, părăsind Valea Oltului și urmând valea Băiașului spre Curtea de Argeș.

Defileul Oltului se transformă într-un șantier uriaș

Pe segmentul din Defileul Oltului al viitoarei autostrăzi vor fi construite 49 de poduri și viaducte, șapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 și 1.590 de metri (în total, 4.920 de metri), un ecoduct pentru mamifere mari în zona localității Lazaret și nodurile rutiere de la Boița și Cornetu. Tot pe Valea Oltului, la capătul tronsonului Boița - Cornetu, va mai fi amenajat un ecoduct la Călinești, în apropiere de Mănăstirea Cornetu.

Contractul pentru lucrările de pe lotul Boița - Cornetu a fost semnat în februarie 2022 între statul român și asocierea Mapa - Cengiz (Turcia). Are o valoare de peste 4,2 miliarde de lei, fără TVA, și ca termen de finalizare anul 2028. În prezent însă, autorizațiile necesare începerii construcției au fost acordate doar pentru aproximativ cinci kilometri din traseu.

Ecoductul de la Călinești este cuprins în tronsonul Cornetu - Tigveni, de circa 38 de kilometri, în continuarea autostrăzii din Defileul Oltului. Lucrările pe acest tronson au fost atribuite în vara anului 2022 asocierii Astaldi/WeBuild - Tancrad, însă doar o mică parte a traseului a intrat în șantier, având autorizațiile necesare începerii construcției. Segmentul cuprinde, pe lângă ecoductul Călinești, aproape 50 de poduri și pasaje, două noduri rutiere și tunelul Poiana, de 1,8 kilometri. Termenul estimat de finalizare a lucrărilor este anul 2028.

Viaductul Boița, cel mai vizibil avans

Pe traseul viitoarei autostrăzi care va trece prin Valea Oltului, cele mai vizibile progrese au fost făcute chiar la intrarea în defileu, unde este construit viaductul Boița, în lungime de circa 700 de metri.

Lucrările la viaductul din vecinătatea viitorului nod rutier Boița (între A1 și A13) au început în 2024, iar până în prezent structurile de susținere au fost ridicate, iar o parte dintre grinzile prefabricate au fost deja montate.

În această zonă vor mai fi construite două tuneluri, unul cu o lungime de 250 de metri și altul de 360 de metri, care încă nu au autorizațiile necesare începerii lucrărilor. Alte două tuneluri, cu o lungime totală de 1,4 kilometri, vor fi construite în zona localității Lazaret. Aici va fi amplasat și un ecoduct pentru animale sălbatice, care va traversa DN7, linia de cale ferată și râul Olt.

În localitatea Câinenii Mari, proiectul prevede construcția unui tunel de 1,6 kilometri, iar în Balota a unui tunel de circa 455 de metri. În lipsa autorizațiilor, lucrările nu au putut demara pe segmentul care cuprinde aceste tuneluri și ecoductul Lazaret.

Se lucrează la Tunelul Robești

În schimb, recent, constructorii turci și-au mobilizat muncitorii și utilajele pentru săparea primului tunel al autostrăzii din defileu, construit pe versantul stâng al văii Oltului, la Robești, deasupra barajului și hidrocentralei Robești.

„Tunelul va avea o lungime de 900 de metri, două benzi pe sens, fiind format din două galerii. Între galerii vor fi săpate alte galerii de diametre mari, pentru accesul forțelor de intervenție în cazul apariției unor probleme. Este primul tunel pentru care va fi demarată execuția pe secțiunea 2 a A1 Sibiu - Pitești. În acest moment, antreprenorul execută lucrări pregătitoare la portalele tunelului și va începe forajul imediat ce acestea vor fi finalizate”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Primul „pod pentru urși”, în șantier

În apropiere de Mănăstirea Cornetu, la capătul tronsonului de autostradă de pe Valea Oltului, este amenajat terenul pentru viitorul ecoduct Călinești. Lucrarea este considerată, alături de ecoductul din Lazaret, o viitoare cale sigură de deplasare a animalelor sălbatice, într-o zonă populată de urși, în Munții Căpățânii, Cozia și Făgăraș.

Zona viitorului ecoduct de la Călinești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Imaginea 1/18:
Zona viitorului ecoduct de la Călinești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Zona viitorului ecoduct de la Călinești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Tunelul Robești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Tunelul Robești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Zona viitorului ecoduct de la Călinești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Zona viitorului ecoduct de la Călinești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Zona viitorului ecoduct de la Călinești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) JPG
Tunelul Robești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) JPG
Tunelul Robești Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Lucrări în zona viitorului ecoduct Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Lucrări în zona viitorului ecoduct Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Viaductul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Tunelul Robești Foto Daniel Guță (6) JPG
Autostrada Sibiu Pitești Viaductul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Viaductul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Viaductul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Viaductul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Viaductul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg

Construcția va avea o lățime minimă de 100 de metri și o lungime de peste 300 de metri. Aceasta va traversa drumul național DN7, calea ferată CF201 și râul Olt, în zona km 45+300 – 45+750, la nord de localitatea Călinești, la aproximativ 300 de metri sud de podul DJ703M și de viitorul nod rutier Cornetu.

„Structura este alcătuită din patru deschideri: o deschidere principală centrală și trei deschideri marginale. Suprastructura, de tip boltă, susține cuva din beton armat, direct în zona de cheie și prin intermediul unor pereți. Ecoductul traversează cu prima deschidere drumul național, asigurând un gabarit de minimum 5,00 metri înălțime, și calea ferată, asigurând gabaritul minim de 7,80 metri, iar cu cea de-a treia deschidere traversează râul Olt”, se arată în proiectul tehnic.

Pentru ecoductul de la Călinești este prevăzută amenajarea, prin plantare de vegetație, a unei zone de acces de circa 1,2 hectare pe malul stâng al Oltului, precizează proiectanții. În prezent au loc lucrări de amenajare a căii de acces a utilajelor pe malul stâng al Oltului, spre șantierul ecoductului, iar pe celălalt mal este construită fundația acestuia.

„Cele două ecoducte (de la Călinești și din sudul localității Lazaret) reprezintă o măsură minimă de asigurare și refacere a conectivității ecologice în zona barierelor existente, contribuind la evitarea unui impact cumulat semnificativ asupra elementelor de biodiversitate din siturile Frumoasa, Munții Făgăraș și Cozia”, arată proiectul autostrăzii.

Finalizarea ecoductului Călinești este estimată pentru începutul anului 2027.

Prima autostradă care traversează Carpații

Autostrada A1 Sibiu - Pitești are o lungime de 122 de kilometri (fără centura Sibiului). Traseul ei a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019 - 2022.

Până în prezent, au fost deschise traficului rutier Secțiunea 1 Sibiu - Boița, de 14 kilometri, și, recent, Secțiunea 5 Curtea de Argeș - Pitești, de 30 de kilometri. Alte trei tronsoane, care vor traversa în cea mai mare parte Defileul Oltului, între localitățile Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și au termen de finalizare în perioada 2027 - 2028. Acestea însumează circa 79 de kilometri.

Autostrada Sibiu - Pitești, parte a Autostrăzii A1 Nădlac - București (580 de kilometri), este prima care va traversa Munții Carpați și va asigura, pe teritoriul României, conexiunea pe axa Est-Vest (Constanța - Nădlac).

