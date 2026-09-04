 Cristian Ghinea prezintă bilanțul PNRR și critică PSD: „Dacă a fost vorba de cheltuit bani, s-au mai priceput; dacă a fost vorba de reformă...” | adevarul.ro
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Cristian Ghinea prezintă bilanțul PNRR și critică PSD: „Dacă a fost vorba de cheltuit bani, s-au mai priceput; dacă a fost vorba de reformă...”

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Fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea, cel care a coordonat redactarea PNRR, a făcut o analiză a rezultatelor programului și a explicat unde consideră că România a reușit și unde a pierdut bani. Potrivit acestuia, Autostrada Moldovei A7 reprezintă cea mai mare investiție unică din toate Planurile Naționale de Redresare și Reziliență din Uniunea Europeană, chiar dacă proiectul nu va fi finalizat integral până la termenul inițial.

Cristian Ghinea.
Cristian Ghinea. Foto: Facebook

Ghinea a criticat supracontractarea PNRR, pe care o atribuie modului în care guvernele succesive au gestionat programul. El susține că suma inițială de aproximativ 28-29 de miliarde de euro a ajuns să fie supracontractată cu până la 200%, ceea ce a creat așteptări pentru proiecte care nu mai puteau fi acoperite integral.

„Guvernele ulterioare au tratat PNRR-ul ca pe un fel de pușculiță a lui Moș Crăciun”, a afirmat fostul ministru, într-un interviu pentru Libertatea. În opinia sa, partea pozitivă este că aproximativ 90% din componenta de granturi a fost cheltuită.

A7, cea mai mare investiție din toate PNRR-urile europene

Cristian Ghinea spune că este cel mai mândru de includerea Autostrăzii Moldovei în PNRR. El a povestit că, atunci când a circulat pentru prima dată pe A7, și-a făcut o fotografie și a spus că a contribuit și el la realizarea autostrăzii prin identificarea finanțării.

„Cel mai mare proiect din toată Uniunea Europeană, din toate PNRR-urile, este A7”, a declarat Ghinea.

Fostul ministru a explicat că, deși tronsonul Bacău-Pașcani nu va fi finalizat integral la termenul de 31 august 2026, România nu riscă să piardă automat întreaga finanțare. Potrivit lui Ghinea, în urma renegocierii cu Comisia Europeană, plata va fi raportată la gradul de finalizare al proiectului.

„Dacă e la 95% finalizat, îmi dai 95% din bani. Adică pierd 5%, nu 100%. Asta este o «șmecherie» pe care a făcut-o actualul Guvern cu Comisia și asta ne va salva foarte mulți bani”, a explicat el.

Ghinea: „Cea mai urâtă situație” este la Sănătate

În domeniul Sănătății, fostul ministru consideră că situația este mult mai dificilă. Din cele 2,4 miliarde de euro prevăzute inițial, România a renunțat la aproximativ 1,3 miliarde de euro, susține Ghinea.

Din cele 26 de spitale incluse inițial în plan, doar șapte ar putea fi finalizate, în funcție de rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană, a mai spus acesta. Ghinea a criticat capacitatea unor ministere de a cheltui banii, în timp ce a apreciat activitatea Ministerelor Transporturilor, Dezvoltării și Educației.

Și în Educație au existat probleme. Ghinea a menționat pierderea unor fonduri destinate liceelor agricole, pe fondul neînțelegerilor dintre Ministerele Educației și Agriculturii, precum și situația campusurilor școlare din mediul rural, unde a fost realizat un singur proiect.

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„O mare luptă între SRI și STS” pentru cloudul guvernamental

La capitolul Digitalizare, Ghinea a acuzat existența unei dispute între SRI și STS privind controlul cloudului guvernamental, despre care susține că a dus la pierderea a doi ani.

„STS, SRI și-au împărțit butoanele între ei și l-au fragmentat foarte mult”, a afirmat fostul ministru, susținând că proiectul nu a ajuns la nivelul prevăzut inițial.

Ghinea a mai arătat că România a pierdut bani și în cazul cărților electronice de identitate. Obiectivul inițial era emiterea a opt milioane de documente, însă acesta a fost redus la aproximativ două milioane.

Reforma companiilor de stat, una dintre reușitele PNRR

În schimb, Cristian Ghinea consideră că unul dintre marile câștiguri ale PNRR este faptul că a adus mai multă transparență în privința companiilor de stat. El spune că România a ajuns să știe câte astfel de companii există și să aibă un tablou de bord public cu informații despre acestea.

Potrivit lui Ghinea, sunt aproximativ 1.700 de companii de stat, iar reforma urmărea inclusiv profesionalizarea conducerilor acestora. Fostul ministru acuză însă PSD că a folosit reforma pentru a-și numi propriii oameni în funcții.

Ghinea a mai subliniat că, în 87% din perioada de implementare a PNRR, PSD s-a aflat la guvernare. În opinia sa, social-democrații s-au descurcat mai bine la cheltuirea banilor decât la realizarea reformelor.

„Dacă a fost vorba de cheltuit bani, s-au mai priceput; dacă a fost vorba de reformă… Vă dau exemplul companiilor de stat. Eu cred că un mare succes al PNRR este că a pus lupa pe acest subiect. Pentru prima oară avem transparenţă, pentru prima oară ştim câte avem, pentru că i-am obligat. Este jalon în PNRR să ştim câte companii de stat avem. Nu ştia nimeni. Am aflat: avem 1.700. Avem nu numai numărul lor, dar avem şi un tablou de bord public unde ne spune despre fiecare câţi angajaţi are, ce profit, de ce există, bugetul… Am pus cu mâna mea acest jalon în PNRR. Pe de altă parte, au folosit reforma asta: au zis să facem concursuri cu profesionişti. Ce-a făcut PSD-ul? Şi-au pus oamenii lor. Au zis: «Ăştia sunt profesionişti, nu-i mai schimbă nimeni»”, a declarat Ghinea.

„PNRR nu se implementează singur”

Întrebat care este principala lecție a PNRR, Cristian Ghinea a spus că un astfel de program depinde în primul rând de oamenii care îl pun în aplicare și de voința politică.

„Lecția ar fi că nu se implementează singur. Politicul este important. Nu este un motor pe care îl dai cheie și el pleacă. Dacă ai oameni răuvoitori, proști sau hoți, vei avea un program implementat cu mari sincope”, a declarat fostul ministru.

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