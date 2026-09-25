 Doi bărbați au fost arestați după furtul unor bijuterii de aproximativ 100.000 de euro. O parte din aur a fost îngropată în curtea unuia dintre suspecți | adevarul.ro
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Video Doi bărbați au fost arestați după furtul unor bijuterii de aproximativ 100.000 de euro. O parte din aur a fost îngropată în curtea unuia dintre suspecți

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Doi bărbați de 42 și 43 de ani, din județele Vrancea și Brașov, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce au furat aproximativ un kilogram de bijuterii din aur, în valoare de circa 100.000 de euro, din locuința unui bărbat din Piatra-Neamț. O parte dintre bijuterii, aproximativ 120 de grame, au fost găsite îngropate în curtea unuia dintre suspecți.

Bijuteriile, îngropate în curtea unui suspect
Bijuteriile, îngropate în curtea unui suspect Foto: Poliția Română

Furtul a fost sesizat polițiștilor la data de 24 iulie 2026, prin apel la 112. Un bărbat de 33 de ani, din Piatra-Neamț, a anunțat că persoane necunoscute i-ar fi sustras din locuință bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

„În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în perioada 23-24 iulie, persoane necunoscute au pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea și casa locuinței persoanei vătămate, de unde ar fi sustras aproximativ 1 kilogram de bijuterii din aur”, au precizat polițiștii. 

Percheziții în Brașov și Vrancea

Polițiștii de investigații criminale din Neamț, în cooperare cu Biroul de Investigații Criminale Focșani, au desfășurat verificări și activități de cercetare penală pentru identificarea persoanelor bănuite de comiterea furtului.

În urma investigațiilor, au fost identificați doi bărbați, în vârstă de 42 și 43 de ani, din județele Vrancea și Brașov. Față de aceștia a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru furt calificat.

Judecătoria Piatra-Neamț a emis patru mandate de percheziție domiciliară, care au fost puse în aplicare la 24 septembrie, în județele Brașov și Vrancea.

Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț. La operațiune au participat polițiști ai Biroului de Investigații Criminale Piatra-Neamț, Serviciului de Investigații Criminale Neamț, Birourilor de Investigații Criminale Focșani și Brașov, precum și polițiști din cadrul serviciilor criminalistice Vrancea și Brașov.

Bani găsiți la percheziții
Bani găsiți la percheziții Foto: Poliția Română

De asemenea, au intervenit luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale din Neamț, Vrancea și Covasna, alături de jandarmi din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene Vrancea și Brașov.

Cei doi suspecți au fost depistați de polițiști și conduși la sediile subunităților de poliție, pentru audieri.

Bijuterii îngropate în curtea unuia dintre suspecți

„În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, stații emisie-recepție, tracker gps auto, haine și încălțăminte, existând bănuiala rezonabilă că ar fi fost folosite la comiterea faptelor, instrumente contondente pentru efracție și alte mijloace de probă. Aproximativ 120 de grame de bijuterii din aur au fost descoperite îngropate, în curtea imobilului bărbatului, din județul Brașov. Totodată, 84.000 de lei și 2.570 de euro descoperiți de polițiști, au fost ridicați, în vederea instituirii sechestrului asigurător”, a transmis Poliția. 

La 24 septembrie, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. O zi mai târziu, la 25 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele celor doi mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis furtul și pentru recuperarea prejudiciului.

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