 Pîslaru confirmă posibilitatea invocată de Remus Pricopie la Interviurile Adevărul: România poate recupera o parte din banii PNRR | adevarul.ro
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Pîslaru confirmă posibilitatea invocată de Remus Pricopie la Interviurile Adevărul: România poate recupera o parte din banii PNRR

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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că România ar putea recupera o parte din cele 770 de milioane de euro din PNRR dacă Legea salarizării va fi adoptată până în noiembrie. Continuarea negocierilor cu Bruxelles-ul pe această temă fusese sugerată, la începutul săptămânii, și de rectorul SNSPA, Remus Pricopie, la Interviurile Adevărul.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii
Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii Foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

Comisia Europeană ar fi transmis României că ar putea să salveze banii din jalonul PNNR la legea salarizării, dacă aceasta va fi aprobată înainte de evaluarea finală a Executivului european, din noiembrie.

Afirmația a fost făcută de Dragos Pîslaru, ministrul interimar al Muncii la Digi24.

Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem şi am obţinut această clarificare legată de faptul că, dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europeane, deci evaluarea finală, în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoaşterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august", a declarat ministrul Dragoş Pîslaru.

Acesta a precizat că nu e vorba de toată suma, de 770 de milioane de euro, ci doar de o recuperare parțială a banilor.

Aş vrea să fiu foarte precis: trebuie să se adopte legea care răspunde în totalitate condiţiilor pe care le-am avut ca angajamente faţă de Comisia Europeană în PNRR, deci nu merge orice fel de lege. Pe scurt, nu putem estima în acest moment cam despre ce sumă ar fi vorba, cert este că orice milion de euro care ar putea fi recuperat este direct legat de sumele nerambursabile pe care România ar putea să le folosească ca să finanţeze investiţiile pe care le avem în acest moment: autostrăzi, şcoli, spitale şi alte lucruri", a menționat el.

Pîslaru a susținut că motivul pentru care legea salarizării nu s-a adoptat a fost strict politic și că a transmis premierului și Administrației Prezidențiale detalii despre discuțiile cu oficialii Comisiei Europene.

România estimează că va încheia Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu o rată de absorbție de 90,58% din componenta de granturi, în valoare de 13,57 miliarde de euro, și de peste 97% din componenta de împrumuturi, renegociată la 6,54 miliarde de euro de la 14,9 miliarde în forma inițială, potrivit bilanțului prezentat marți de premierul Ilie Bolojan și ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Pricopie a suferat asta la Interviurile Adevărul

Continuarea negocierilor la Bruxelles pe Legea salarizării a fost sugerată anterior de rectorul SNSPA, Remus Pricopie, într-un interviu la „Adevărul”, la începutul acestei săptămâni.

„Aș merge mai departe ca și cum nu mă interesează termenul de 31 august. M-aș duce la Bruxelles și aș spune: ok, nu m-am calificat pentru 31 august, dar am muncit pe subiectul acesta până pe 31 august, dar și după și azi, 10 octombrie, spre exemplu, Legea este adoptată. Nu mă duc la Bruxelles cu căciula în mână, mă duc și negociez. Mă va costa, dar nu 770 de milioane de euro. Probabil mă vor penaliza cu 50%, 20%”, a spus Remus Pricopie la „Interviurile Adevărul”.

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