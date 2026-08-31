S-a deschis tronsonul de la Adjud la Bacău al Autostrăzii Moldovei. Noul segment, inaugurat la ora 16, are 47,1 kilometri. Șoferii pot circula acum pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7.

A7, Adjud - Bacău Foto: captura facebook

Cristian Pistol: „De astăzi, distanța București – Bacău (310,59 km) se poate parcurge pe autostradă (A3 și A7) în mai puțin de 3 ore”

Și Cristian Pistol, șeful CNAIR, a postat pe Facebook imagini live din dronă cu deschiderea circulației între Adjud și Bacău.

„Încă 47,10 km se adaugă de astăzi celor 194,52 km deja deschiși circulației pe Autostrada Moldovei (A7), între Ploiești și Adjud. Tot de astăzi, distanța București - Bacău (310,59 km) se poate parcurge pe autostradă (A3 și A7) în mai puțin de 3 ore, în condiții de siguranță și confort. Continuăm construcția A7 spre Pașcani și Suceava, iar de acolo, prin Drumul Expres Suceava - Siret, spre frontiera de nord a României.

România a ajuns astăzi la peste 1.477 km de drumuri de mare viteză”, a detaliat directorul CNAIR.

Știrea inițială

„S-a deschis circulația pe A7 (Autostrada Moldovei) de la Adjud la Bacău (47,10 km)! Acum rețeaua rutieră administrată de CNAIR însumează 1.477,34 km de drum de mare viteză.

Șoferii pot circula de astăzi pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei A7 până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui, iar după finalizarea lucrărilor de racordare se va ajunge de la Bucuresti la Bacău Nord pe 310,59 km de autostradă ( A3 și A7)”, a anunțat CNAIR, la ora 16, pe Facebook, unde a postat imagini de pe Autostrada Moldovei.





Prin punerea în circulație a acestui segment, A7 asigură o conexiune rutieră continuă de la București până la nodul Variantei Ocolitoare Bacău, care oferă acces către DN2F și municipiul Vaslui.

Cele trei loturi aflate în execuție dintre Bacău și Pașcani, 77,38 km, sunt finanțate prin PNRR.

Extindere ulterioară cu încă 4 kilometri

CNAIR anunță că, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi prelungită cu încă aproximativ 4 kilometri, până la nodul rutier Bacău Nord al Variantei Ocolitoare Bacău.

Potrivit lui Cristian Pistol, deschiderea etapizată a fost aleasă pentru a garanta că fiecare sector este dat în folosință doar după finalizarea tuturor conexiunilor și verificarea condițiilor de siguranță.

Peste 240 de kilometri deschiși pe A7

După inaugurarea lotului Adjud - Bacău Sud, șoferii vor au la dispoziție 241,62 kilometri din cei 319 kilometri ai autostrăzii A7 dintre Ploiești și Pașcani.

Loturile aflate în execuție pe această secțiune sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Recent, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a anunțat că a parcurs traseul București - Bacău pe autostradă în 2 ore și 11 minute, după deschiderea noilor segmente de drum de mare viteză.