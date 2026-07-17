Oana Gheorghiu: „România are o companie de stat cu 36 de angajaţi, al cărei scop este să închirieze spaţiile dintr-o clădire a statului către alte instituţii ale statului”

Oana Gheorghiu a prezentat cazul unei companii de stat care administrează clădirea Palatul C.F.R. din Bucureşti, cu 36 de angajaţi şi 4 membri ai consiliului de administraţie, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spaţiile dintr-o clădire a statului.

”Caragiale ar fi foarte invidios că n-a trăit să o vadă şi pe asta: România are o companie de stat cu 36 de angajaţi şi 4 membri ai consiliului de administraţie, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spaţiile dintr-o clădire a statului către alte instituţii ale statului. Este vorba despre compania Grup Exploatare şi Întretinere Palat C.F.R. S.A. şi ea administrează – aţi ghicit – clădirea Palatul C.F.R. din Bucureşti”, spune Oana Gheorghiu pe Facebook.

Ea arată că chiriaşii ei sunt: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA; CFR Călători; CFR Marfă; Autoritatea pentru Reforma Feroviară; Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; Telecomunicaţii C.F.R. SA.

”Toate aceste instituţii publice îi plătesc chirie companiei publice pentru a ocupa o clădire publică. Altfel spus, banii noştri, ai tuturor, care se învârt de la o instituţie la alta”, menţionează Gheorghiu.

”În caz că nu ştiţi de unde vă sună cunoscut numele Palatul CFR: este vorba de acea clădire în care, în luna mai, 7 persoane au căzut în gol cu liftul tocmai după efectuarea unor lucrări majore şi înlocuirea cablurilor de tracţiune”, mai spune vicepremierul, adăugând că problemele acestei companii nu au început ,însă, în ziua accidentului.

”Curtea de Conturi a identificat aici probleme severe de guvernanţă: Palatul CFR nu fusese reevaluat din anul 2013; conducerea societăţii a funcţionat timp îndelungat prin mandate provizorii; nu au fost stabiliţi indicatori de performanţă pentru administratori şi directorul general; limitele responsabilităţilor dintre conducerea executivă şi Consiliul de Administraţie nu au fost respectate întotdeauna. Există şi o problemă serioasă privind independenţa Consiliului de Administraţie. Legea spune clar că majoritatea administratorilor trebuie să fie independenţi şi că persoanele care lucrează în instituţii publice nu pot fi considerate administratori independenţi”, spune Oana Gheorghiu.

Vicepremierul mai precizează că aceste reguli nu sunt recomandări, ci sunt obligaţii legale.

Ea arată şi pe cine găsim în consiliul de administraţie al acestei companii: un director din Ministerul Transporturilor; un director executiv din Primăria Sector 2; un consilier general al Municipiului Bucureşti; purtătorul de cuvânt al doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă.

”Cum arată situaţia financiară a companiei? Compania nu înregistrează pierderi pentru că nici nu ar avea cum: obiectul de activitate este închirierea spaţiilor din Palatul CFR către alte entităţi publice, de la care încasează suficienţi bani cât să-şi acopere costurile şi să facă o rată de rentabilitate economică de 3,13% şi rată de rentabilitate financiară de 3,22%; 36 de angajaţi se ocupă aşadar de închirieri şi întreţinerea clădirii. Anual, sumele încasate de conducerea societăţii se ridică la 334.944 lei pentru membrii CA şi 291.552 lei pentru directorul general”, spune Oana Gheorghiu.

Vicepremierul interimar mai subliniază că în ultimii 10 ani, compania a fost implicată în 177 procese penale, din care unul deschis împotriva Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în calitate de debitor.

”Ministerul Transporturilor a fost condus mai mereu de PSD. Şeful PSD Sorin Grindeanu a condus ministerul timp de aproape 4 ani, fiind succedat de unul dintre oamenii săi de încredere. Aşa cum o demonstrează şi inspecţiile ministrului interimar Radu Miruţă din aceste zile, Ministerul Transporturilor a fost condus până acum haotic şi în batjocură totală faţă de interesul şi resursele statului. Grup Exploatare şi Întretinere Palat C.F.R. S.A. este doar una dintre cele peste 1.500 de companii ale statului român. Este momentul să facem curăţenie în companiile de stat”, mai precizează Oana Gheorghiu.